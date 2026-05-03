Bomberos rescatan a hombre que cayó en quebrada de la alameda Manuel Enrique Araujo en San Salvador

El sistema de videovigilancia de Sivar Seguro registró el momento en que un motociclista sufrió un accidente este domingo, tras conducir a excesiva velocidad.

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Loma Linda y la alameda Manuel Enrique Araujo, en San Salvador.

De acuerdo con las imágenes captadas, el percance habría sido provocado por el irrespeto a la luz roja del semáforo, combinado con el exceso de velocidad de uno de los vehículos involucrados.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar las señales de tránsito para prevenir este tipo de incidentes.

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