El presidente Nayib Bukele convoca a cadena nacional este domingo por la noche

La liberación de diferentes especies silvestres en Áreas Naturales Protegidas (ANP) es clave para la conservación de los ecosistemas. Entre 2025 y en lo que va de 2026, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) reincorporó a 1,700 animales a su entorno natural.

El médico veterinario del MARN Josué Coto explicó a «Diario El Salvador» la importancia de cumplir con esta actividad, pues es parte de la labor fundamental como restauradores y conservadores del patrimonio natural.

«Básicamente es la parte final de todo el trabajo que realizamos dentro de la clínica veterinaria y otros sitios de resguardo de fauna del ministerio. Está dentro de la labor de conservación y restauración. Aunque no nos demos cuenta, estos animales mantienen gran parte del ambiente que nos rodea», detalló.

La clínica veterinaria del MARN brinda atención a los animales silvestres que han sido rescatados por instituciones o entregados por personas particulares.

Muchos provienen del tráfico ilegal, accidentes o pérdida de su hábitat. Cuenta con personal capacitado para atender cualquier especie, incluyendo animales marinos. Incluso tiene un área de neonatos con una atención más especializada para la crianza de animales silvestres de diferentes especies. Además, la clínica cuenta con equipo para brindar tratamientos dependiendo del daño o el estado de salud de la especie.

«Nosotros recibimos a los animales en cualquier circunstancia. Primero lo evaluamos, vemos qué tiene para realizar el tratamiento específico y tratar de recuperarlo. Una vez que ya está recuperado, se evalúan sus capacidades físicas para regresarlo al medio», explicó Coto.

Añadió que los tratamientos son variados, ya que dependerán del estado de salud del espécimen. Lo más común son los traumatismos, golpes o heridas. Además, son tratados por infecciones, problemas de comportamiento o limitaciones físicas, más que todo en aves cuando les cortan las plumas.

El objetivo es devolver al animal lo más pronto posible a su entorno natural y que goce de buena salud. Según explicó Coto, los primeros en evaluar su estado de salud son los veterinarios para determinar el estado físico y de salud, y si está apto para su liberación.

«Si vemos que el animal necesita una etapa de rehabilitación, realizamos el envío correspondiente con biólogos. Ponen a los animales en entornos más naturales con elementos de su hábitat y van evaluando el comportamiento, principalmente que sea capaz de obtener su alimento, de moverse dentro de la simulación de su hábitat previo a la reincorporación al ecosistema», indicó.

En promedio, el MARN libera entre 65 a 75 especímenes al mes. Entre ellos, osos hormigueros, tortugas marinas, halcones, gavilanes, tucanes, serpientes y muchas otras especies. Aunque las especies más frecuentes son los tacuazines, mapaches e iguanas. Como institución protectora, el Ministerio de Medio Ambiente hizo un llamado a la población para unirse a este esfuerzo de conservación de especies y los ecosistemas.

Coto destacó que el mensaje principal es que como sociedad es necesario entender que la fauna silvestre es de todos y por ello es responsabilidad protegerla y cuidarla. «No comprar, no consumir, ni tener especies silvestres como mascotas es una parte muy importante que nuestra sociedad todavía tiene que seguir aprendiendo. Ellos nacieron libres y necesitamos que se encuentren en el ambiente, si no están ahí es como que no existieran.

El llamado es que denuncien la tenencia y el tráfico ilegal de las especies, igual reportar cualquiera que se vea afectado por una actividad humana para que podamos recuperarlo», concluyó.

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