El Salvador acumula 18 días sin homicidios durante mayo

Durante la mañana se prevé un cielo poco nublado, con posibles lluvias puntuales hacia el final de la mañana en la zona occidental del país. Para la tarde y la noche se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída puntual de granizo.

Las tormentas podrían desarrollarse desde mediados de la tarde en la zona occidental, así como en varios puntos de la zona norte y sectores de la cordillera del Bálsamo y sur de San Salvador. Durante la noche, las lluvias y tormentas se desplazarían hacia las zonas central y oriental, incluyendo sectores cercanos al Área Metropolitana de San Salvador y la franja costera, mientras que al final de la noche podrían registrarse nuevamente en sectores del occidente.

El viento estará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Además, previo y durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas momentáneas que superen los 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante la tarde y las primeras horas de la noche en todo el país, refrescando durante la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical en el flujo acelerado del este, con moderada humedad, favoreciendo la formación de nubosidad y tormentas entre moderadas y fuertess.