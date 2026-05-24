El Salvador acumula 18 días sin homicidios durante mayo

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Capturan a distribuidores de droga en San Miguel y Soyapango
La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Darwin Juvinny Aranda, Irving Hendrix Cruz y César Frabricio Ramos, acusados del delito de tráfico de drogas.
De acuerdo con las autoridades, los detenidos presuntamente distribuían droga en la colonia Carrillo, en San Miguel.
La captura fue realizada en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil.
Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron pequeñas porciones de marihuana valoradas en $1,294, además de cinco teléfonos celulares y cuatro trituradores.
Por otra parte, las autoridades reportaron la captura de Óscar Osmín Landaverde Cortez, de 27 años, en la avenida Cerro Verde y calle Venecia, en Soyapango, acusado del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.