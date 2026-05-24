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Nacionales

El Salvador acumula 18 días sin homicidios durante mayo

Publicado

hace 11 minutos

el

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el sábado 23 de mayo con cero homicidios a nivel nacional, según datos oficiales publicados por la institución.

Con este registro, el país suma 18 días sin asesinatos durante el mes de mayo. Además, desde la llegada del presidente Nayib Bukele al Ejecutivo en junio de 2019, se contabilizan 1,222 jornadas con cero homicidios.

Las cifras forman parte de los reportes diarios sobre la reducción de la violencia homicida en el país, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción y el Plan Control Territorial. Las autoridades utilizan el indicador de días sin homicidios como uno de los parámetros para medir el impacto de las políticas de seguridad.

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Nacionales

Automóvil cae al río Ceniza en Nahulingo y deja dos fallecidos

Publicado

hace 60 minutos

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24 mayo, 2026

Por

El Cuerpo de Bomberos informó sobre la recuperación de los cuerpos de dos personas que fallecieron tras un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como la curva de la muerte, en el distrito de Nahulingo, Sonsonate Centro.

Según información oficial, el vehículo en el que se transportaban las víctimas cayó al río Ceniza por causas que aún no han sido detalladas por las autoridades. Además, otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sonsonate «Dr. Jorge Mazzini Villacorta».

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias que originaron el percance vial.

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Nacionales

Calor y tormentas marcarán la tarde y noche de este domingo

Publicado

hace 1 hora

el

24 mayo, 2026

Por

Durante la mañana se prevé un cielo poco nublado, con posibles lluvias puntuales hacia el final de la mañana en la zona occidental del país. Para la tarde y la noche se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída puntual de granizo.

Las tormentas podrían desarrollarse desde mediados de la tarde en la zona occidental, así como en varios puntos de la zona norte y sectores de la cordillera del Bálsamo y sur de San Salvador. Durante la noche, las lluvias y tormentas se desplazarían hacia las zonas central y oriental, incluyendo sectores cercanos al Área Metropolitana de San Salvador y la franja costera, mientras que al final de la noche podrían registrarse nuevamente en sectores del occidente.

El viento estará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Además, previo y durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas momentáneas que superen los 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante la tarde y las primeras horas de la noche en todo el país, refrescando durante la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical en el flujo acelerado del este, con moderada humedad, favoreciendo la formación de nubosidad y tormentas entre moderadas y fuertess.

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Nacionales

Capturan a distribuidores de droga en San Miguel y Soyapango

Publicado

hace 21 horas

el

23 mayo, 2026

Por

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la captura de Darwin Juvinny Aranda, Irving Hendrix Cruz y César Frabricio Ramos, acusados del delito de tráfico de drogas.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos presuntamente distribuían droga en la colonia Carrillo, en San Miguel.

La captura fue realizada en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil.

Durante el procedimiento, las autoridades decomisaron pequeñas porciones de marihuana valoradas en $1,294, además de cinco teléfonos celulares y cuatro trituradores.

Por otra parte, las autoridades reportaron la captura de Óscar Osmín Landaverde Cortez, de 27 años, en la avenida Cerro Verde y calle Venecia, en Soyapango, acusado del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.

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