Niños reciben clases gratuitas de educación vial en San Salvador

La prevención de accidentes y la enseñanza de la normativa de tránsito forman parte de las clases gratuitas para niños que este fin de semana se desarrollan en la plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador.

La actividad es impulsada por distintas instituciones gubernamentales y permite que los niños participen en dinámicas de simulación vial para aprender sobre el respeto al peatón, las señales de tránsito y la prevención de accidentes.

De acuerdo con las autoridades, este domingo es el último día de la jornada lúdica, la cual se desarrolla desde las 3:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche y está dirigida a niños acompañados de sus padres.

El Ministerio de Obras Públicas indicó que las clases de manejo regresaron este fin de semana para que la niñez pueda vivir una experiencia de educación vial mediante una alfombra de simulación vial. La actividad también cuenta con el apoyo del Viceministerio de Transporte, el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito y el Fondo de Conservación Vial.

Por su parte, el Fonat destacó que el espacio busca que los niños aprendan de forma práctica el significado de las señales de tránsito y la importancia de la seguridad vial. El domingo anterior, el circuito interactivo fue instalado en la plaza Divino Salvador del Mundo como parte de los esfuerzos para fomentar el respeto a las leyes de tránsito desde la primera infancia y prevenir accidentes viales.

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