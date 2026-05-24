2

Connect with us

Nacionales

Niños reciben clases gratuitas de educación vial en San Salvador

Publicado

hace 22 minutos

el

La prevención de accidentes y la enseñanza de la normativa de tránsito forman parte de las clases gratuitas para niños que este fin de semana se desarrollan en la plaza Gerardo Barrios, ubicada en el Centro Histórico de San Salvador.

La actividad es impulsada por distintas instituciones gubernamentales y permite que los niños participen en dinámicas de simulación vial para aprender sobre el respeto al peatón, las señales de tránsito y la prevención de accidentes.

De acuerdo con las autoridades, este domingo es el último día de la jornada lúdica, la cual se desarrolla desde las 3:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche y está dirigida a niños acompañados de sus padres.

El Ministerio de Obras Públicas indicó que las clases de manejo regresaron este fin de semana para que la niñez pueda vivir una experiencia de educación vial mediante una alfombra de simulación vial. La actividad también cuenta con el apoyo del Viceministerio de Transporte, el Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito y el Fondo de Conservación Vial.

Por su parte, el Fonat destacó que el espacio busca que los niños aprendan de forma práctica el significado de las señales de tránsito y la importancia de la seguridad vial. El domingo anterior, el circuito interactivo fue instalado en la plaza Divino Salvador del Mundo como parte de los esfuerzos para fomentar el respeto a las leyes de tránsito desde la primera infancia y prevenir accidentes viales.

Related Topics:
Continue Reading
Advertisement

Nacionales

El Salvador acumula 18 días sin homicidios durante mayo

Publicado

hace 51 minutos

el

24 mayo, 2026

Por

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que El Salvador cerró el sábado 23 de mayo con cero homicidios a nivel nacional, según datos oficiales publicados por la institución.

Con este registro, el país suma 18 días sin asesinatos durante el mes de mayo. Además, desde la llegada del presidente Nayib Bukele al Ejecutivo en junio de 2019, se contabilizan 1,222 jornadas con cero homicidios.

Las cifras forman parte de los reportes diarios sobre la reducción de la violencia homicida en el país, en el marco de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno, entre ellas el régimen de excepción y el Plan Control Territorial. Las autoridades utilizan el indicador de días sin homicidios como uno de los parámetros para medir el impacto de las políticas de seguridad.

Continue Reading

Nacionales

Automóvil cae al río Ceniza en Nahulingo y deja dos fallecidos

Publicado

hace 2 horas

el

24 mayo, 2026

Por

El Cuerpo de Bomberos informó sobre la recuperación de los cuerpos de dos personas que fallecieron tras un accidente de tránsito registrado en el sector conocido como la curva de la muerte, en el distrito de Nahulingo, Sonsonate Centro.

Según información oficial, el vehículo en el que se transportaban las víctimas cayó al río Ceniza por causas que aún no han sido detalladas por las autoridades. Además, otras tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sonsonate «Dr. Jorge Mazzini Villacorta».

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias que originaron el percance vial.

Continue Reading

Nacionales

Calor y tormentas marcarán la tarde y noche de este domingo

Publicado

hace 2 horas

el

24 mayo, 2026

Por

Durante la mañana se prevé un cielo poco nublado, con posibles lluvias puntuales hacia el final de la mañana en la zona occidental del país. Para la tarde y la noche se esperan tormentas acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída puntual de granizo.

Las tormentas podrían desarrollarse desde mediados de la tarde en la zona occidental, así como en varios puntos de la zona norte y sectores de la cordillera del Bálsamo y sur de San Salvador. Durante la noche, las lluvias y tormentas se desplazarían hacia las zonas central y oriental, incluyendo sectores cercanos al Área Metropolitana de San Salvador y la franja costera, mientras que al final de la noche podrían registrarse nuevamente en sectores del occidente.

El viento estará entre los 9 y 18 kilómetros por hora, con brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Además, previo y durante las tormentas, podrían registrarse ráfagas momentáneas que superen los 40 kilómetros por hora.

Las temperaturas mantendrán un ambiente muy cálido durante la tarde y las primeras horas de la noche en todo el país, refrescando durante la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por una onda tropical en el flujo acelerado del este, con moderada humedad, favoreciendo la formación de nubosidad y tormentas entre moderadas y fuertess.

Continue Reading

Publicidad

Lo Más Leído