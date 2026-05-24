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Nacionales

Capturan a distribuidor de droga en Chalatenango

Publicado

hace 1 hora

el

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de un hombre señalado de distribuir droga en la zona norte del país. El sujeto fue detenido en flagrancia y durante el procedimiento se le decomisó marihuana.

Según la institución, el capturado fue identificado como Mindo Antonio Deras Orellana, de 29 años, quien fue intervenido en El Paraíso, Chalatenango Centro, en coordinación con personal de Antinarcóticos e Inteligencia Policial.

De acuerdo con las investigaciones policiales, el hombre presuntamente distribuía droga en distintos sectores de la zona. La PNC detalló que al momento de la captura, realizada en el barrio Las Flores, se le incautó un paquete de marihuana, un teléfono celular y una motocicleta.

Las autoridades indicaron que el detenido será remitido por el delito de tráfico ilícito.

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Nacionales

Capturan a jovencito con 27 porciones de marihuana en Chalatenango

Publicado

hace 26 minutos

el

24 mayo, 2026

Por

Personal de las divisiones de Antinarcóticos e Inteligencia de la Policía Nacional Civil capturó la madrugada de este domingo a José Iván Navarro Palacios, de 22 años, durante un procedimiento desarrollado en el departamento de Chalatenango.

Según las autoridades, al detenido se le incautó una maleta de viaje en la que transportaba 27 porciones de marihuana, empaquetadas en cantidades de una libra cada una. Además, durante el operativo se decomisó un teléfono celular y la tarjeta de circulación de una motocicleta.

El procedimiento fue ejecutado mediante una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la colonia El Roble 2, en el distrito de El Paraíso, Chalatenango Centro.

De acuerdo con la información oficial, Navarro Palacios será remitido ante las autoridades judiciales por el delito de tráfico ilícito de drogas.

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Nacionales

Racha de accidentes viales deja al menos ocho fallecidos

Publicado

hace 41 minutos

el

24 mayo, 2026

Por

Al menos ocho personas fallecieron y varias más resultaron lesionadas en una serie de accidentes de tránsito registrados en distintos puntos del país, en medio de las lluvias de las últimas horas. De acuerdo con los reportes preliminares, varios de los percances estuvieron relacionados con excesiva velocidad y calles lisas e inundadas.

Uno de los accidentes ocurrió sobre el bulevar Orden de Malta, en la residencial Santa Elena, distrito de Antiguo Cuscatlán, donde dos hombres y una mujer murieron luego de que el vehículo en el que se conducían impactara contra un poste del tendido eléctrico. Según versiones de testigos, el automóvil circulaba a excesiva velocidad y el conductor perdió el control. La emergencia fue atendida por Cruz Verde Salvadoreña, que indicó que dos de las víctimas quedaron sobre el pavimento y otra permaneció atrapada en el vehículo.

Otro percance se registró en el sector conocido como La Curva de la Muerte, en el distrito de Nahulingo, Sonsonate Centro, donde dos personas fallecieron luego de que el vehículo en el que viajaban cayera en un puente sobre el río Ceniza. Equipos de socorro y el Cuerpo de Bomberos realizaron labores de rescate en la zona. La institución informó que tres personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Sonsonate “Dr. Jorge Mazzini Villacorta”.

En San Salvador, un motociclista identificado como Francisco Antonio Rivas Menéndez, de 41 años, falleció en un accidente ocurrido sobre la prolongación de la alameda Juan Pablo Segundo, en las cercanías de la Universidad Evangélica de El Salvador, en la colonia Escalón.

Según el informe de Comandos de Salvamento, el motociclista cayó en una caja residual de aproximadamente cinco metros de profundidad que se encuentra en construcción en la zona. La víctima fue trasladada con múltiples fracturas a un centro asistencial, pero falleció mientras era llevada en ambulancia. De acuerdo con el reporte, la oscuridad y la acumulación de agua habrían dificultado la visibilidad del área.

Otro motociclista, identificado como Éver Hernández, murió en la carretera que de Sonsonate conduce hacia Acajutla, en el sector del obelisco, tras impactar contra un vehículo de carga pesada. Según los reportes, el motociclista chocó contra una volqueta cuando intentaba incorporarse a la vía. Aunque socorristas realizaron maniobras de reanimación, la víctima ya no presentaba signos vitales.

Además, en el centro de San Salvador, un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos falleció tras ser atropellado por un microbús de la ruta 11.

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Nacionales

Accidente en carretera Litoral deja dos lesionados

Publicado

hace 58 minutos

el

24 mayo, 2026

Por

El paso vehicular permanece cerrado en el kilómetro 121 de la carretera Litoral, en el sector de Santa María, Usulután, luego de que un vehículo volcara tras colisionar con una rastra.

La Policía Nacional Civil informó que dos personas resultaron lesionadas a causa del percance y fueron trasladadas a un centro asistencial para recibir atención médica.

Las autoridades se mantienen en la zona realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente. Mientras tanto, equipos trabajan para habilitar nuevamente la vía y restablecer el tránsito vehicular en el sector.

Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas y manejar con precaución.

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