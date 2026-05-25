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Medio Ambiente prevé lluvias con actividad eléctrica para los próximos días
Para los próximos días las altas temperaturas retornarán gradualmente a los valores típicos del mes de mayo, esperando así mismo la presencia de lluvias que se espera sean más frecuentes, así lo anunció el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con el pronóstico, esta semana se mantendrá con ambiente caluroso, pero con alta probabilidad de lluvias. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias puntuales en la zona paracentral y central.
Por la tarde, se esperan tormentas en la cadena montañosa norte, así como en sectores del centro y occidente del país. Mientras que, en la noche, se desplazarán el resto del país, con fuerte intensidad en la zona oriental.
«Toma en cuenta que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento», indicó el MARN.
Estas condiciones se deben a que continua la influencia del flujo del este levemente acelerado y la vaguada en altura aportando humedad, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Además, se observa el acercamiento de una nueva onda tropical al norte de Panamá.
El viento estará variando entre 10 a 20 kilómetros por hora, con brisas de hasta 30 km/h.
Por lo que, el evento de ola de calor podría finalizar en los próximos días. A pesar de ello, persistirá un ambiente muy caluroso, acompañado de presencia de bruma, especialmente durante las tardes y noches.
Los equipos mantienen el monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas en todo el territorio nacional, con el fin de informar a la población de manera oportuna.
Los rangos de temperatura máxima en la zona oriental oscilarán entre 36 y 39 °C; en la franja costera entre 32 y 36 °C; mientras que, en valles interiores será de 35 °C y en zonas montañosas entre 24 y 30 °C.
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Inicia juicio de 134 terroristas de dos estructuras de MS de Sensuntepeque y San Marcos
Jueces del Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador comenzaron este lunes a enjuiciar en audiencia única abierta a 134 terroristas de dos estructuras de la Mara Salvatrucha.
Son dos expedientes únicos diligenciados por separado en esa sede judicial, el primero es en contra de 43 pandilleros de la clica Dalmacia Locos Salvatruchos que por años estuvieron delinquiendo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador,
Al iniciar la audiencia, la Fiscalía General de la República planteó al tribunal que con la abundante prueba recopilada acreditará que los mareros incurrieron en delitos de crimen organizado.
La principal acusación es por agrupaciones ilícitas y entre los enjuiciados hay dos cabecillas, uno de ellos es el fundador y el otro tiene el rango de corredor de clica.
Para ambos el ministerio público pretende que se les condene a la pena máxima de 60 años de prisión, la reformas que la Asamblea Legislativa aprobó a la Ley contra el Crimen Organizado ordena que fundadores y cabecillas de pandillas deben ser condenados de 45 a 60 años de prisión y en este caso los representantes de la Fiscalía se proponen lograr una condena con la pena máxima.
Además, los terroristas también enfrentan los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, así como posesión y tenencia con fines de tráfico.
En el segundo expediente, son procesados 91 terroristas que durante décadas estuvieron delinquiendo en barrios, colonias, caseríos y cantones de cinco distritos de departamento de Cabañas.
Los imputados enfrentan agrupaciones ilícitas como delito común, pero también son señalados de tráfico ilícito de drogas y organizaciones terroristas cometidos durante su accionar en Sensuntepeque, Ilobasco, Tejutepeque, Jutiapa y Cinquera.
Estos pandilleros fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada, a través de las incursiones realizadas en el marco del régimen de excepción, esas acciones realizadas les permitieron ingresar a peligrosas colonias.
En Sensuntepeque, detuvieron a los mareros que delinquían en las colonias Los Llanitos, Quinteros y El Moidán, territorios que estaban bajo el dominio de estos terroristas.
En Sensuntepeque, los miembros de estas estructuras estuvieron extorsionando y asesinando personas por varios años.
Los hechos fueron cometidos en el 2012. «Entre los enjuiciados hay un corredor de programa, 3 corredores de clica, 3 corredores de base y varios homeboys que cumplían también con el rol de cabecillas. Además, hay nueve imputados con el rango de chequeo, seis observadores y 44 colaboradores de la pandilla», informó la Fiscalía.
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Inicia construcción de nueva pasarela en carretera al puerto de La Libertad
El Viceministerio de Transporte (VMT) inició los trabajos de instalación de una nueva pasarela peatonal sobre la carretera al puerto de La Libertad, en el sector de Tuscania, Zaragoza, La Libertad Este.
Los equipos avanzaron en el montaje de las tres columnas de soporte y de las vigas H que conformarán la estructura base de la pasarela.
Según información oficial, la estructura tendrá una longitud aproximada de 51 metros; de igual manera, en los próximos días se continuará con la instalación de las gradas de acceso y del tramo peatonal elevado.
La obra beneficiará a miles de peatones y conductores, garantizando una movilidad segura y fluida.
Debido a los trabajos, entre 25 y 29 de mayo, el VMT realizará el cierre de un carril por sentido en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.
También, el 1 de junio, desde las 10:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del 2 de junio, habrá cierre de un carril en sentido hacia el Puerto de La Libertad; mientras que entre las 10:00 p.m. del 2 de junio y las 5:00 a.m. del 3 de junio, la restricción será en sentido hacia San Salvador.
Además, se cerrará completamente la vía durante una hora los días 2 y 3 de junio, específicamente entre las 2:00 y las 3:00 de la madrugada.
Internacionales -deportes
México dice que acepta acoger a Irán en el Mundial 2026
Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.
El Team Melli tenía previsto inicialmente establecer su campamento en Tucson, Estados Unidos.
«Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar», explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. «Entonces nos preguntaron, ‘¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema’».
Tijuana, en el noroeste y fronteriza con la estadounidense San Diego, es la ciudad mexicana elegida por el once iraní para tener su base y desplazarse a Los Ángeles para dos partidos y posteriormente a Seattle, todo en la costa del Pacífico.
La selección está encuadrada en el Grupo G y debutará el 15 de junio contra Nueva Zelanda.
Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas afinan con la FIFA los detalles para la estadía de Irán, cuya participación en la justa deportiva ha estado sumida en la incertidumbre desde la ofensiva estadounidense-israelí lanzada a finales de febrero pasado contra la república islámica.
Irán y Estados Unidos rompieron relaciones diplomática en 1980 tras la crisis de los rehenes, cuando un grupo afín a la Revolución islámica retuvo a unas 60 personas en la embajada estadounidense en Teherán.