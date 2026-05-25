Inicia juicio de 134 terroristas de dos estructuras de MS de Sensuntepeque y San Marcos

Para los próximos días las altas temperaturas retornarán gradualmente a los valores típicos del mes de mayo, esperando así mismo la presencia de lluvias que se espera sean más frecuentes, así lo anunció el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

De acuerdo con el pronóstico, esta semana se mantendrá con ambiente caluroso, pero con alta probabilidad de lluvias. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado con lluvias puntuales en la zona paracentral y central.

Por la tarde, se esperan tormentas en la cadena montañosa norte, así como en sectores del centro y occidente del país. Mientras que, en la noche, se desplazarán el resto del país, con fuerte intensidad en la zona oriental.

«Toma en cuenta que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento», indicó el MARN.

Estas condiciones se deben a que continua la influencia del flujo del este levemente acelerado y la vaguada en altura aportando humedad, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Además, se observa el acercamiento de una nueva onda tropical al norte de Panamá.

El viento estará variando entre 10 a 20 kilómetros por hora, con brisas de hasta 30 km/h.

Por lo que, el evento de ola de calor podría finalizar en los próximos días. A pesar de ello, persistirá un ambiente muy caluroso, acompañado de presencia de bruma, especialmente durante las tardes y noches.

Los equipos mantienen el monitoreo continuo de las condiciones atmosféricas en todo el territorio nacional, con el fin de informar a la población de manera oportuna.

Los rangos de temperatura máxima en la zona oriental oscilarán entre 36 y 39 °C; en la franja costera entre 32 y 36 °C; mientras que, en valles interiores será de 35 °C y en zonas montañosas entre 24 y 30 °C.

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