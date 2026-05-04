Rescatan a adulto mayor tras caer en quebrada en Nejapa

Socorristas de Comandos de Salvamento (CS) de la seccional de Nejapa rescataron a una persona de la tercera edad que cayó a una quebrada la tarde del domingo en el departamento de San Salvador.

Voluntarios de la institución identificaron al adulto mayor como Víctor Rivera Morales, de 77 años de edad.

La emergencia ocurrió en la quebrada de la colonia Nuevo Ferrocarril, en el distrito de Nejapa, municipio de San Salvador Oeste.

Según el reporte de CS, el señor no residía en la zona y presuntamente se habría desorientado, permaneciendo en el lugar desde el día anterior. Tras una evaluación de sus lesiones, catalogadas como leves, fue trasladado al Fosalud de Quezaltepeque.

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