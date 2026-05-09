Nacionales
San Salvador Centro dispone de 115 rutas para la recolección de desechos sólidos
La alcaldía de San Salvador Centro ha establecido 115 rutas de recolección de basura en el municipio, en dos circuitos, y 14 rutas para la recolección de casa por casa, informó el director de Desechos Sólidos de la municipalidad, Germán Muñoz.
A pesar de ello, expresó el funcionario, parte de la población no cumple con la ordenanza sobre la adecuada disposición de la basura.
«Tenemos un sistema de recolección bastante efectivo, son 115 rutas de recolección las que atendemos a diario. También están la domiciliar y empresarial. Además, hay alrededor de 14 rutas con un promedio de 36,800 viviendas que se encuentran en lugares de difícil acceso y en comunidades donde no entra el camión», explicó.
Detalló que los dos circuitos de recolección se activan tres días por semana: uno los lunes, miércoles y viernes, y el otro martes, jueves y sábado. En el caso de centros comerciales y el Centro Histórico, el servicio se brinda a diario.
«Tenemos rutas alternativas al servicio de recolección que está pasando permanentemente en diferentes puntos donde se nos hace acumulación de desechos, porque no respetan el día y la hora que pasa el camión», señaló Muñoz.
El funcionario hizo un llamado a la población a que cumpla con las normativas para mantener una ciudad en orden y limpia.
«La ordenanza municipal establece que debemos de sacar los desechos 30 minutos antes de que pase el camión. Además, específicamente, que uno debe de barrer la acera, cuneta y enfrente de la casa y que no se debe de ir a tirar desechos a los ríos, quebradas ni en barrancos u otras zonas no autorizadas», explicó.
Muñoz indicó que en caso de tener desechos voluminosos pueden llamar al 2535-5636 o al 7129-4301, para coordinar el servicio de recolección que es gratuito y llega hasta la puerta de la casa. «También podemos hacer la denuncia para que nos sumemos a esto de no tirar los desechos en lugares no permitidos», enfatizó el director.
Nacionales
Motociclista lesionado tras fuerte accidente en Santa Tecla
Un motociclista resultó lesionado tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un vehículo tipo sedán en el redondel El Platillo, ubicado en el distrito de Santa Tecla.
De acuerdo con información proporcionada por testigos, el motociclista circulaba por el redondel cuando el conductor del automóvil habría realizado una maniobra imprudente al incorporarse, impactándolo y provocando que saliera expulsado.
Tras el percance, socorristas de Cruz Verde Santa Tecla se desplazaron al lugar para brindar asistencia al lesionado, quien presentaba múltiples golpes.
El hombre fue estabilizado en la escena y posteriormente trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Nacionales
Cámaras de Sívar Seguro capta a personas arrojando basura en la vía pública
El sistema de videovigilancia Sívar Seguro, de la Alcaldía de San Salvador Centro, volvió a captar a personas arrojando desechos en la vía pública.
De acuerdo con las imágenes registradas, varias personas a bordo de vehículos fueron observadas lanzando basura en un sector que no está habilitado como punto autorizado para la disposición de desechos sólidos.
La comuna capitalina ha reiterado en distintas ocasiones el llamado a la población para colaborar con una adecuada disposición final de los residuos, evitando arrojarlos en lugares no autorizados, como los evidenciados en el material difundido.
Asimismo, la alcaldía recordó a los ciudadanos que la basura debe ser sacada únicamente en los horarios establecidos y en los puntos designados para su recolección, con el objetivo de mantener el orden y la limpieza en el municipio.
Nacionales
Sujeto es detenido tras lesionar a mujer con envase de vidrio
Un hombre fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) al ser señalado como el responsable de agredir a una mujer con un envase de vidrio en una cervecería.
La versión policial detalla que esta pareja consumía alcohol, cada cual con grupos distintos de amigos, momento en el que se gestó una discusión entre ambos, resultando la mujer con lesiones y posterior asistencia en un centro médico.
El arrestado es Noé de Jesús Ramos, de 36 años. La PNC detalló que en el pasado estas personas «ya habían tenido problemas» entre ellos.
Tras su aprehensión, Ramos fue remitido para responder ante los tribunales por el delito de lesiones.
La institución policial advierte a las personas que las consecuencias de sus decisiones «aun bajo los efectos del alcohol», les pueden llevar a la cárcel.