Cámaras de Sívar Seguro capta a personas arrojando basura en la vía pública

La alcaldía de San Salvador Centro ha establecido 115 rutas de recolección de basura en el municipio, en dos circuitos, y 14 rutas para la recolección de casa por casa, informó el director de Desechos Sólidos de la municipalidad, Germán Muñoz.

A pesar de ello, expresó el funcionario, parte de la población no cumple con la ordenanza sobre la adecuada disposición de la basura.

«Tenemos un sistema de recolección bastante efectivo, son 115 rutas de recolección las que atendemos a diario. También están la domiciliar y empresarial. Además, hay alrededor de 14 rutas con un promedio de 36,800 viviendas que se encuentran en lugares de difícil acceso y en comunidades donde no entra el camión», explicó.

Detalló que los dos circuitos de recolección se activan tres días por semana: uno los lunes, miércoles y viernes, y el otro martes, jueves y sábado. En el caso de centros comerciales y el Centro Histórico, el servicio se brinda a diario.

«Tenemos rutas alternativas al servicio de recolección que está pasando permanentemente en diferentes puntos donde se nos hace acumulación de desechos, porque no respetan el día y la hora que pasa el camión», señaló Muñoz.

El funcionario hizo un llamado a la población a que cumpla con las normativas para mantener una ciudad en orden y limpia.

«La ordenanza municipal establece que debemos de sacar los desechos 30 minutos antes de que pase el camión. Además, específicamente, que uno debe de barrer la acera, cuneta y enfrente de la casa y que no se debe de ir a tirar desechos a los ríos, quebradas ni en barrancos u otras zonas no autorizadas», explicó.

Muñoz indicó que en caso de tener desechos voluminosos pueden llamar al 2535-5636 o al 7129-4301, para coordinar el servicio de recolección que es gratuito y llega hasta la puerta de la casa. «También podemos hacer la denuncia para que nos sumemos a esto de no tirar los desechos en lugares no permitidos», enfatizó el director.

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