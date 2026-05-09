“Mamita, levántese, la necesito”: hijo suplica junto al cuerpo de su madre tras tragedia con autobús

Una mujer murió la mañana del viernes 8 de mayo tras ser arrollada por un autobús de transporte público en el sector de La Pita, en Cofradía, departamento de Cortés, Honduras.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima —cuya identidad no ha sido revelada— se dirigía a su lugar de trabajo e intentaba abordar la unidad de transporte. Presuntamente, el conductor no advirtió su presencia y la atropelló.

El impacto provocó que la mujer falleciera casi de manera inmediata en el lugar del accidente.

#NOTICIAS247HN | ¡Tragedia en Cofradía!

Una mujer murió atropellada por un autobús la mañana de este viernes en el sector de La Pita, cuando se dirigía a tomar la unidad que la llevaría a su trabajo en San Pedro Sula. Según versiones preliminares, la víctima intentaba cruzar la… pic.twitter.com/h7LBt8j9Zy — Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) May 8, 2026

Testigos indicaron que el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la vía, mientras el conductor del autobús presuntamente se dio a la fuga, dejando la unidad abandonada en la escena.

Minutos después del hecho, familiares de la mujer llegaron al lugar y no pudieron asimilar lo ocurrido, protagonizando escenas de profundo dolor junto al cuerpo.

El momento que más impactó a los presentes ocurrió cuando el hijo de la víctima se sentó a su lado, tomó su mano y lloró desconsoladamente.

Vecinos y transeúntes expresaron su consternación ante el hecho, especialmente debido a que la tragedia ocurrió a pocos días de la celebración del Día de las Madres.

Agentes de seguridad se desplazaron a la zona para acordonar el área y resguardar la escena, en espera del levantamiento correspondiente por parte de las autoridades forenses.

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