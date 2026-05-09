Nacionales
Calor, lluvias y tormentas se esperan para este sábado en El Salvador
Por la madrugada: el cielo estará parcialmente nublado, con lluvias en la costa y la zona occidental. Por la mañana: el cielo estará parcialmente nublado en la zona centro y occidente, con lluvias puntuales en la costa occidental. Por la tarde: el cielo estará parcialmente nublado en la zona occidental y central, con lluvias en la cadena montañosa norte con enfasis en Chalatenango y Santa Ana. La zona oriental poco nublado. Por la noche: el cielo continuará parcialmente nublado en la zona centro y occidente, con lluvias puntuales en Chalatenango y Santa Ana.
El viento estará variando de 10 a 20 km/h. El ambiente estará cálido durante todo el día.
El flujo del este influenciando la región y, junto con una vaguada sobre Centroamérica, generan probabilidad de lluvias y tormentas.
Judicial
10 años de prisión para sujeto que portaba irresponsablemente un arma de fuego
Gracias a la Fiscalía General de la República (FGR), José Héctor Larín Díaz (rebelde) fue condenado a 10 años de cárcel por tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
Larín Díaz fue capturado el 11 de febrero de 2025, en el barrio Concepción, del distrito de El Tránsito, en San Miguel.
Al momento de la detención, el sujeto portaba un revolver y al realizarle una prueba toxicológica se le detectaron 66 grados de alcohol en la sangre.
Inicialmente el Juzgado de Paz de El Tránsito, San Miguel, absolvió al procesado y tras una apelación realizada por la FGR otro juez del mismo juzgado condenó a Larín Díaz a 10 años de cárcel.
Nacionales
Félix Ulloa participa en la toma de posesión de Laura Fernández Delgado en Costa Rica
En representación del Presidente de la República, Nayib Bukele, el Vicepresidente, Félix Ulloa, participó en la Transmisión del Mando Presidencial de Laura Fernández Delgado, quien asumió la Presidencia de Costa Rica para el período 2026–2030, en un acto solemne celebrado en el Estadio Nacional de San José.
La ceremonia oficial fue el reflejo de la importancia regional e internacional de esta jornada participativa para Costa Rica y Centroamérica y reunió a una representación diplomática internacional de 89 delegaciones, integradas por 71 países y 18 organismos internacionales.
#CRONIO En representación del Presidente de la República,@nayibbukele, el Vicepresidente, @fulloa51, participó en la Transmisión del Mando Presidencial de @laurapresi2026, quien asumió la Presidencia de Costa Rica para el período 2026–2030, en un acto solemne celebrado en el… pic.twitter.com/xKLAGo3gMx
— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 9, 2026
Durante el acto se llevó a cabo el juramento constitucional a cargo de la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, así como la juramentación del primer y segundo Vicepresidente, Francisco Gamboa y Douglas Soto.
Posteriormente, el Presidente saliente, Rodrigo Chaves entregó la banda presidencial a la nueva mandataria, marcando el relevo institucional y el inicio de una nueva etapa democrática para la República de Costa Rica.
La participación del Vicepresidente Ulloa reafirmó los vínculos de amistad, respeto mutuo y cooperación entre ambas naciones, así como la voluntad del Gobierno del Presidente Bukele de continuar fortaleciendo el diálogo político, la integración regional y la agenda bilateral en áreas de interés común.
Nacionales
Prisión para pandilleros por limitar la libre circulación a residente en Apopa
Cuatro pandilleros recibieron una condena de 10 años de prisión por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República en el juicio.
Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, en una colonia de Apopa, San Salvador Oeste.
De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados llegaron en la noche a la casa de la víctima y la obligaron a que saliera.
Una vez afuera, le dijeron que le tomarían una foto; sin embargo, la víctima se negó por lo que los pandilleros la amenazaron con asesinarla junto a su familia si no abandonaban la zona.
Por temor, la víctima y sus familiares huyeron del lugar y posteriormente interpusieron la denuncia ante las autoridades.
Los sujetos fueron capturados en el marco del régimen de excepción e identificados como: Luis Armando Márquez Tovar, alias juano; Jonathan Alexander Veliz Magaña, alias pulga o piojo; Jorge Alberto Landaverde Rivas, alias koky; todos con rango de homeboy dentro de la MS-13, del Programa Centro, clica Apopa Locos Salvatruchos.
Asimismo, fue condenado José Samuel Lima Flores, alias tiniebla u oscuro, quien tenía el rango de palabrero dentro de la estructura criminal.
La sentencia fue emitida en presencia de los imputados por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Además, los procesados enfrentarán otro proceso en su contra por su pertenencia a la MS-13.
También está pendiente de juicio, en calidad de rebelde, otro pandillero que participó en los hechos.