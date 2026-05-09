Calor, lluvias y tormentas se esperan para este sábado en El Salvador

Cuatro pandilleros recibieron una condena de 10 años de prisión por el delito de limitación ilegal a la libertad de circulación, tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República en el juicio.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, en una colonia de Apopa, San Salvador Oeste.

De acuerdo con la investigación fiscal, los imputados llegaron en la noche a la casa de la víctima y la obligaron a que saliera.

Una vez afuera, le dijeron que le tomarían una foto; sin embargo, la víctima se negó por lo que los pandilleros la amenazaron con asesinarla junto a su familia si no abandonaban la zona.

Por temor, la víctima y sus familiares huyeron del lugar y posteriormente interpusieron la denuncia ante las autoridades.

Los sujetos fueron capturados en el marco del régimen de excepción e identificados como: Luis Armando Márquez Tovar, alias juano; Jonathan Alexander Veliz Magaña, alias pulga o piojo; Jorge Alberto Landaverde Rivas, alias koky; todos con rango de homeboy dentro de la MS-13, del Programa Centro, clica Apopa Locos Salvatruchos.

Asimismo, fue condenado José Samuel Lima Flores, alias tiniebla u oscuro, quien tenía el rango de palabrero dentro de la estructura criminal.

La sentencia fue emitida en presencia de los imputados por el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.

Además, los procesados enfrentarán otro proceso en su contra por su pertenencia a la MS-13.

También está pendiente de juicio, en calidad de rebelde, otro pandillero que participó en los hechos.

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