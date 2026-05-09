Internacionales
Mueren dos guardias civiles durante una persecución a una narcolancha
Dos guardias civiles murieron y otro resultó herido grave tras la colisión de dos embarcaciones de las fuerzas del orden que perseguían a una narcolancha frente a las costas andaluzas, en el sur de España, informó el cuerpo en su cuenta de X.
«Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva», había indicado en primer lugar la institución en su cuenta de X.
«Durante la actuación, además del fallecido, dos componentes del Cuerpo han resultado heridos graves y uno leve», agregó.
Pocas horas más tarde, la Guardia Civil informó, sin embargo, de la muerte de uno de los heridos.
«Lamentamos comunicar el fallecimiento de nuestro compañero el Capitán Jerónimo que había resultado herido de gravedad», comunicó.
El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, afirmó de su lado sentirse «consternado» por el fallecimiento de los agentes, en un mensaje también en X.
«Quiero agradecer el servicio, la valentía y el compromiso de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», añadió.
El sindicato AUGC lamentó por su parte los fallecimientos y pidió incrementar los recursos disponibles.
«Nuestros compañeros vuelven a pagar con su vida la falta de medios y la inacción frente al narcotráfico», lamentaron en X.
El caso recuerda a la muerte en febrero de 2024 de dos guardias civiles tras ser embestidos por una lancha de narcotraficantes en el puerto de Barbate, en el sur del país.
Las persecuciones durante las operaciones de vigilancia antidroga provocan regularmente accidentes mortales, con víctimas tanto entre los agentes como entre los narcotraficantes.
España es uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa, en particular la región de Andalucía, en el sur, debido a su proximidad a Marruecos, donde se produce resina de cannabis que luego se exporta a España.
Internacionales
Niño de 3 años muere tras ser olvidado por su madre ebria dentro de un carro
Un niño de tres años murió en Mexicali, Baja California, tras permanecer por más de 12 horas dentro de un automóvil, donde sufrió un golpe de calor.
El menor fue encontrado sin vida en el asiento trasero del vehículo. Según medios nacionales como el diario La Jornada, el niño habría quedado olvidado luego de que su madre, en estado de ebriedad, regresó a casa durante la madrugada después de acudir a una fiesta y no lo bajó del vehículo.
Tras despertar al día siguiente se habría dado cuenta de la situación y, al ir a buscar a su hijo, lo encontró sin signos vitales.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima permaneció sujeta a su silla de seguridad durante varias horas, sin posibilidad de salir, mientras las temperaturas al interior del vehículo habrían superado los 45 grados centígrados, condiciones que provocaron su fallecimiento por hipertermia o golpe de calor.
En Mexicali, México, una mujer salió de fiesta en estado de ebriedad llevando a su hijo de 3 años. Al regresar, lo dejó dormido dentro del carro y ella se quedó dormida hasta las 11 de la mañana. Para entonces, el niño había muerto por el calor extremo y la falta de aire.
El… pic.twitter.com/iKEYAUzjZH
— Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) May 4, 2026
Tras los hechos, la madre del menor fue detenida por autoridades de Baja California y puesta a disposición del Ministerio Público, bajo investigación por el delito de omisión de cuidados.
El caso ha generado indignación social y reavivó el llamado de autoridades a no dejar a menores dentro de vehículos, ya que la temperatura puede elevarse rápidamente y provocar la muerte en cuestión de minutos.
Internacionales
Estos fueron los más de 160 documentos secretos sobre ovnis publicados por el Pentágono
El Pentágono anunció ayer la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.
«Estos archivos, que han permanecido ocultos, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo», declaró el secretario de Defensa Pete Hegseth en un comunicado.
Uno de los documentos, de diciembre de 1947, contiene una serie de informes sobre «discos voladores».
Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948, clasificado como «máximo secreto», incluye información sobre avistamientos de «aeronaves no identificadas» y de «platillos voladores».
Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.
El departamento de Defensa de Estados Unidos se refiere oficialmente a los objetos voladores no identificados (ovnis) como «fenómenos anómalos no identificados».
Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.
Ese mismo día, el mandatario republicano había criticado al expresidente Barack Obama por supuestamente haber divulgado «información clasificada» sobre extraterrestres.
Obama había comentado en un podcast, unos días antes, sobre la existencia de la vida fuera de la Tierra.
«Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en el Área 51», dijo Obama , en referencia a la instalación militar ultrasecreta de Estados Unidos en Nevada, sobre la que se han desarrollado numerosas teorías conspirativas sobre los ovnis.
Ante la avalancha de reacciones en las redes sociales, Obama aclaró su posición y señaló que mientras fue presidente no vio «ninguna prueba» de que «seres extraterrestres nos hayan contactado».
El interés en los ovnis se ha reactivado en los últimos años, en los que el gobierno estadounidense ha investigado informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de preocupaciones de que adversarios pudiesen estar probando tecnologías muy avanzadas.
En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los «fenómenos anómalos no identificados» fueran tecnología alienígena.
Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales.
Internacionales
Laura Fernández asume el poder en Costa Rica y promete endurecer la lucha contra el narcotráfico
Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico.
La derechista Laura Fernández asumió este viernes la presidencia de Costa Rica con la promesa de aplicar mano firme contra el narcotráfico que penetró instituciones estatales y disparó la violencia en un país considerado por mucho tiempo de los más seguros de América.
En un acto multitudinario en el Estadio Nacional de San José, la politóloga de 39 años juró para un periodo de cuatro tras ganar cómodamente las elecciones del 1 febrero, gracias a la popularidad de su mentor, el presidente saliente Rodrigo Chaves, a quien nombró superministro.
Exministra de la Presidencia de Chaves, toma las riendas del pequeño país centroamericano de 5,2 millones de habitantes, famoso por su estabilidad política y riqueza natural, pero hoy con un récord de asesinatos por el narcotráfico.
«Una respuesta de mano dura porque es lo que ustedes esperan (…). No me temblará el pulso para enfrentar el crimen organizado», dijo, al señalar como inaceptable que «el narcotráfico encuentre grietas» en el sistema democrático costarricense.
Admiradora del presidente Nayib Bukele, Fernández reiteró en su discurso que pronto inaugurará una cárcel inspirada en la megaprisión para pandilleros de El Salvador.
«Pero eso no servirá de nada si los jueces siguen soltando a los delincuentes peligrosos», manifestó al achacar al poder judicial, como su antecesor, la crisis de inseguridad.
Anunció además reformas para endurecer las penas y que el año carcelario sea de 12 meses y no de ocho, como ocurre actualmente. «Ya no más alcahueterías», subrayó.
El «primer ministro»
Fernández gobernará a la sombra de su mentor, quien ejercerá como una suerte de primer ministro que controlará la agenda política y económica del llamado «gobierno de la continuidad».
Gobernará con 31 de 57 diputados a su favor, una mayoría conveniente para buscar aliados en su afán de reformar el Estado, sobre todo el poder judicial.
«La reforma que necesitamos es profunda y la vamos a impulsar», dijo la presidenta, que también heredó la mayoría del gabinete de Chaves.
«Vamos a revisar nuestra institucionalidad (…) eso no significará nunca atentar contra la división de poderes, nunca lo haría», aseguró Fernández, quien también dijo que su gobierno respetará los derechos humanos.
Para el politólogo argentino Daniel Zovatto, habrá una diarquía (gobierno compartido) y riesgo de una «concentración de poder» en un expresidente «con tentaciones autoritarias».
Chaves, economista de 64 años, cuyo estilo sarcástico y confrontativo es popular, debe esperar dos mandatos para postular a la reelección, pero diputados oficialistas no descartan cambiar esa norma.