Jetset
Escritora española presenta su libro «Crónicas de El Salvador»
La escritora española, Belén de León presentó su libro «Crónicas de El Salvador», a través del cual repasa la historia reciente del país para explicar su presente, ofreciendo un testimonio único, riguroso y profundamente humano de la transformación social que actualmente se vive.
«Es la presentación de la historia, que es mi testimonio personal. He documentado su historia reciente, lo que hizo que naciera en sí el libro para documentar y que se vea la dimensión de la transformación del presidente Nayib Bukele», explicó la escritora.
Al evento asistió la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien destacó la importancia del libro porque narra la historia reciente del país y su proceso de renacimiento tras una etapa de violencia.
Además, subrayó que la literatura ayuda a los jóvenes a conocer y valorar el pasado para no repetirlo.
«La lectura es parte de lo que estamos impulsando en el Ministerio de Educación. La lectura es algo que nos enriquece. Ahora tenemos estudiantes que están viviendo un nuevo El Salvador, un renacer que hemos tenido nosotros. Tenemos escuelas con una infraestructura completamente nueva», destacó Trigueros.
La escritora detalló que por el momento el texto lo pueden adquirir en Amazon y que se encuentran algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).
«Actualmente estoy trabajando con mi editor porque hay mucha demanda en El Salvador para que la población tenga acceso para comprarlo en físico», comentó.
Belén de León nació en 1970 y ha vivido en múltiples países de Hispanoamérica y Europa, lo que le otorga una inmersión y una lente única proporcionada por su experiencia vital.
Su texto se divide en tres partes y suman nueve capítulos, contienen tres testimonios de experiencias personales y vivenciales en los cuatros años que residió en el país.
«Durante los cuatro años que viví aquí realmente fueron muy intensos y sí me marcaron, forjaron de alguna manera la mujer que hoy soy», explicó.
Jetset
The Rolling Stones anuncian «Foreign Tongues», su nuevo álbum de estudio
La icónica agrupación The Rolling Stones confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio «Foreign Tongues», previsto para el 10 de julio bajo el sello Polydor Records en conjunto con Universal Music Group. El proyecto llega menos de tres años después de «Hackney Diamonds», disco que marcó su regreso y obtuvo reconocimiento internacional.
Como antesala del álbum, la banda estrenó el sencillo «In the Stars» el pasado 5 de mayo en plataformas digitales, junto con el tema «Rough and Twisted», que abre el disco. Este último ya había generado expectativa tras circular en una edición limitada en vinilo bajo el nombre «The Cockroaches», despertando interés entre fanáticos y coleccionistas.
El álbum, compuesto por 14 canciones, fue grabado en menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres, bajo la producción del ganador del Grammy Andrew Watt, quien también trabajó en el proyecto anterior de la banda. La grabación estuvo marcada por un proceso creativo intenso que, según sus integrantes, permitió capturar una energía fresca sin perder la esencia del grupo.
En «Foreign Tongues», Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood cuentan con la participación de colaboradores habituales como Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan. Además, el disco incluye una aparición especial del fallecido baterista Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones antes de su muerte en 2021.
El proyecto también incorpora colaboraciones de alto perfil, entre ellas Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, lo que amplía la expectación por el álbum.
Sobre el proceso, Jagger destacó la intensidad de las sesiones y la cercanía creativa lograda en el estudio, mientras Richards subrayó el entusiasmo de seguir produciendo música tras décadas de carrera. Por su parte, Wood resaltó el ambiente colaborativo que permitió concretar muchas tomas en el primer intento.
Con este lanzamiento, The Rolling Stones continúan consolidando su legado como una de las bandas más influyentes del rock, apostando por una propuesta que combina su sonido característico con nuevas exploraciones musicales.
Jetset
Molière vuelve a escena gracias a una obra creada con IA
¿Qué podría haber escrito el mayor dramaturgo de Francia si no hubiera muerto en 1673? Un equipo de investigadores y artistas franceses utilizó la inteligencia artificial (IA) para crear una obra de teatro que, según ellos, podría haber escrito el propio Molière.
«El astrólogo, o los falsos presagios» es el resultado de tres años de colaboración entre la Universidad de la Sorbona y Obvious, un colectivo de tres artistas especialistas de las nuevas tecnologías que entrenaron a la IA para imitar el estilo del famoso dramaturgo.
Molière, autor de obras tan conocidas como «El avaro» o «El misántropo», es considerado el padre de la comedia francesa moderna.
Esta nueva farsa, escrita en francés del siglo XVII, será representada esta semana en la ópera real del Palacio de Versalles, a las afueras de París. Cuenta la historia de un padre tan obsesionado por la astrología que, por una predicción de los astros, quiere obligar a su hija a casarse con un viejo fabricante de pelucas.
Para llevar a cabo el proyecto se tuvo que entrenar a la IA «de la forma más sutil y documentada posible», para mantenerse «fiel al proceso creativo» del escritor, explica a la AFP Pierre-Marie Chauvin, vicepresidente de la Sorbona.
Para ello, utilizaron principalmente la herramienta de IA generativa Le Chat, de la empresa emergente francesa Mistral. La entrenaron con las obras de Molière, así como diálogos y tratados de filosofía.
Especialistas en literatura y técnicas teatrales antiguas revisan el texto generado, que también fue sometido a comités de lectura para verificar, por ejemplo, su sintaxis y su coherencia.
«Para la creación de la obra, hubo al menos 20.000 idas y vueltas entre los algoritmos y el equipo», precisa Gauthier Vernier, de Obvious.
La IA también fue entrenada para crear unas 15 piezas de vestuario, además de la música y los decorados.
«Superpoderes»
El proyecto, que costó un millón de euros (1,2 millones de dólares) procedente de mecenas norteamericanos y franceses, se presenta como la primera obra teatral escrita con la IA, según los creadores.
El tema de la astrología se impuso rápidamente, ya que Molière estaba interesado en «denunciar la ingenuidad humana», afirma Mickael Bouffard, director del Teatro Molière Sorbonne, que busca recuperar las técnicas teatrales del siglo XVII.
«La trama es muy molieresca», asegura.
Para los vestidos y los decorados, se entrenó a la tecnología con bocetos de Henri de Gissey, creador de vestuario y decorador de la corte del rey Luis XIV.
AFP pudo asistir a un ensayo de la obra en un teatro en el oeste de París. La trama y los diálogos parecían creíbles, pero el uso del francés clásico y una declamación fiel de la época podían despistar a más de un espectador.
El uso de la IA es uno de los temas más controvertidos actualmente en la industria del entretenimiento. Pero los equipos de este proyecto de la Sorbona lo defienden como un experimento cultural innovador: «La IA nos da superpoderes que no tenemos: una memoria universal y rapidez para escribir», dice Bouffard.
Jetset
Argentina conmemora el 125° aniversario del natalicio de Consuelo Suncín
El pasado 10 de abril se conmemoró en Argentina el 125° aniversario del nacimiento de la destacada escritora salvadoreña Consuelo Suncín, en un evento cultural que resaltó su legado literario y artístico.
La actividad fue organizada por la Embajada de El Salvador en Argentina, en conjunto con la organización Adba Art Argentina, quienes rindieron homenaje a la vida y trayectoria de la autora mediante un encuentro cargado de arte, memoria y reflexión. Durante la jornada, se presentó una memoria audiovisual que recorrió momentos clave de su vida, desde su nacimiento en Armenia, El Salvador, hasta su paso por Europa y sus vínculos con el ámbito cultural argentino.
La embajadora salvadoreña, Miriam Mena, destacó la relevancia de Suncín como una figura excepcional cuya obra estuvo profundamente influenciada por la riqueza natural y cultural de su país de origen.
«Su vida la llevó posteriormente a Europa, donde desarrolló una intensa actividad intelectual y literaria, manteniendo siempre nexos con su tierra natal», expresó.
Asimismo, se resaltaron algunas de sus obras más representativas, entre ellas Memorias de la Rosa, Oppède, Correspondance y Un amore legendario, las cuales reflejan su sensibilidad, pensamiento y profunda humanidad, consolidándola como una voz imprescindible en el panorama cultural.
Uno de los aspectos más destacados del evento fue el reconocimiento a su influencia en la obra de su esposo, el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Según se recordó, Suncín sirvió de inspiración para el personaje de la rosa en la célebre obra El Principito, considerada un clásico de la literatura universal.
Como parte de la conmemoración, también se presentó un innovador prototipo de dispositivo guía para personas con discapacidad visual, desarrollado por estudiantes universitarios. Inspirado en la obra literaria, el artefacto combina tecnología y arte, incorporando la forma de la flor que simboliza la rosa en la novela.
El evento tuvo lugar en el Palacio Libertad, en la ciudad de Buenos Aires, y formó parte de una agenda orientada a fortalecer los lazos culturales y artísticos entre El Salvador y Argentina, promoviendo el intercambio y el conocimiento mutuo entre ambos pueblos.