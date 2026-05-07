Internacionales
Crucero foco de hantavirus se dirige a España y varios evacuados son hospitalizados en Europa
Tres personas evacuadas del crucero con un brote de hantavirus fueron hospitalizadas en países europeos, mientras el barco navega este jueves hacia el archipiélago español de las Canarias, donde está previsto que llegue el domingo.
Añade llegada a Amsterdam de segundo avión con un evacuado, llegada del crucero a las Canarias prevista el domingo, azafata de KML sometida a pruebas tras presentar leves síntomas, empresa de cruceros indica que ya no queda nadie a bordo con síntomas
Tres personas evacuadas del crucero con un brote de hantavirus fueron hospitalizadas en países europeos, mientras el barco navega este jueves hacia el archipiélago español de las Canarias, donde está previsto que llegue el domingo.
El barco MV Hondius de bandera neerlandesa ha suscitado alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo.
El jueves por la mañana el barco se encontraba al norte de Cabo Verde, según el sitio de seguimiento marítimo Marine Traffic, que prevé una llegada del buque a las Canarias el domingo al mediodía.
La ministra de Salud española, Mónica García, puntualizó que el barco llegará a Granadilla, en la isla de Tenerife.
El crucero, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.
El pasajero Ruhi Cenet, un videobloguero turco de 35 años, contó que lo que arrancó como un viaje idílico se volvió un caos cuando el capitán del barco anunció el 12 de abril la muerte de un pasajero.
«Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa». «No tomaron el problema lo suficientemente serio», relató Cenet a la AFP.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que evacuó del barco a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados.
Los tres embarcaron en dos vuelos desde Praia, la capital caboverdiana, con dirección a Europa.
Uno de los aviones, con dos personas que estuvieron en el crucero, aterrizó el miércoles por la noche en Ámsterdam. Un paciente fue admitido en un centro médico universitario de Leiden, en Países Bajos, y otro en el hospital universitario de Düsseldorf, en Alemania.
La segunda aeronave, encargada de transportar al tercer paciente evacuado, aterrizó el jueves por la mañana en Ámsterdam.
«Los tres pacientes se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático», según Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde.
Además de estas tres personas, un hombre está hospitalizado en Johannesburgo y otro en Suiza.
Contagio antes de embarcar
Por su parte, una experta de la OMS señaló a la AFP que el primer caso de hantavirus detectado en el crucero no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.
Anais Lagand, experta en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS, dijo que el período de incubación del hantavirus es de entre una y seis semanas, por lo cual el primer caso «claramente tuvo exposición antes de embarcar», y que esta estuvo «sin duda vinculada a un roedor».
El Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a la ciudad patagónica de Ushuaia para analizar la posible presencia del virus en esa región.
El hantavirus, transmitido por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población tras la muerte de tres personas.
Uno de los tres fallecimientos fue por hantavirus y se sospecha de los otros dos.
Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de covid-19, declaró a la AFP el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «El riesgo para el resto del mundo es bajo», dijo.
Tras la llegada del barco a Canarias, todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión a sus países de origen, indicó la ministra española García.
Los 14 españoles a bordo del MV Hondius -13 turistas y un miembro de la tripulación- serán trasladados a Madrid, donde «permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario», precisó la ministra.
Según las autoridades neerlandesas, dos expertos en enfermedades infecciosas acompañan a los pasajeros durante el resto del viaje.
Los pasajeros comenzaron a enfermar hace un mes. Una mujer neerlandesa murió en Sudáfrica el 26 de abril tras haber bajado del barco en la isla de Santa Elena, debido a la muerte de su marido a bordo.
La empresa de cruceros, Oceanwide Expeditions, indicó el jueves que ya no queda nadie a bordo del barco con síntomas.
El virus Andes
Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla británica de Santa Elena a Johannesburgo.
Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.
Una azafata de la aerolínea KLM está siendo sometida a pruebas después de presentar síntomas leves, informó este jueves a la AFP el Ministerio neerlandés de Salud.
El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, informó además que 30 pasajeros abandonaron el barco en Santa Elena el 24 de abril.
«Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo», añadió la compañía.
El ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, confirmó que las pruebas han detectado la cepa Andes, la única que puede transmitirse entre personas.
Suiza confirmó asimismo que la persona ingresada en un hospital de Zúrich dio positivo por esa misma cepa.
El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos confirmados de hantavirus, junto con uno de los muertos y un británico que se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.
Internacionales
Gasolina súper y regular superan los $6 en Costa Rica
A partir de este jueves, los precios de los combustibles experimentan una nueva alza en Costa Rica elevando el de las gasolinas por encima de los $6 por galón, mientras que el diésel también se acerca a esta cantidad.
El ajuste quedó oficializado este miércoles tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, e indica que desde el 7 de mayo la gasolina regular tendrá un costo de $6.20 por galón; siendo este hidrocarburo el que se comercializa por mayor precio en ese país al incrementar $0.23, respecto al mes pasado.
La gasolina superior, por su parte, se comercializará por $6.09 por galón, precio que refleja un alza intermensual de $0.27; y el diésel tendrá un valor de $5.94, y experimenta un aumento de $0.33.
Estas alzas son atribuidas al impacto internacional de la guerra que tiene lugar en Medio Oriente, y las consecuentes afectaciones por la inestabilidad en el paso por el estrecho de Ormuz, efectos que tienen incidencia en la adquisición de los productos terminados que importa la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Representantes del sector gasolinero y de transportes del país centroamericano han advertido que estas alzas impactarán directamente el costo de vida, incluyendo servicios como el transporte público y el precio de los bienes básicos.
Con los ajustes, Costa Rica se posiciona como la nación centroamericana más afectada por la escalada de precios de los hidrocarburos, mientras que El Salvador sigue siendo la que mayor contención registra con precios de máximos $4.64 para estos productos.
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Sheinbaum recibirá a BTS y convoca a sus fans al zócalo de México
BTS se presentará en la capital mexicana los días 7, 9 y 10 de mayo. Sheinbaum intentó promover, sin éxito, otros conciertos de la banda luego que las poco más de 135.000 entradas se vendieran en minutos y muchos quedaran frustrados por no conseguir lugar.
La reunión en el Palacio de Gobierno está prevista para las 17h00 locales (23h00 GMT) de este miércoles.
«Si viene mucha gente», dijo, «podemos abrirles un balcón del lado, de un ladito de ahí para que los saluden porque pues es algo bonito y además de amistad entre Corea y México», dijo la presidenta.
«Tienen su propia seguridad y todo, pero pueden asomarse», añadió la mandataria durante su conferencia de prensa diaria.
BTS despierta fervor en México. Jóvenes recrean sus coreografías en plazas, otros se reúnen a comer comida coreana en lugares decorados con las fotos de los cantantes, algunos incluso estudian coreano.
La presidenta envió una carta a su homólogo surcoreano para pedir que la banda abriera nuevas fechas para conciertos.
«Me regresó una carta diciendo que iba a hacer todas las gestiones, que le daba mucho gusto que un grupo tuviera tanto éxito con las y los jóvenes mexicanos», aseguró Sheinbaum. «Gracias a él se pudo dar este encuentro», añadió.
Internacionales
Presidente de Guatemala nombra a nuevo fiscal general en reemplazo de sancionada por EE. UU.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, designó el martes al sucesor de la fiscal general Consuelo Porras, su mayor enemiga política y quien enfrenta sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran corrupta y antidemocrática.
La salida de Porras, quien buscaba un tercer mandato, es considerada por juristas internacionales clave para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
La fiscal será reemplazada por Gabriel Estuardo García Luna, quien asumirá el 17 de mayo para un periodo de cuatro años, dijo Arévalo en un mensaje a la nación.
García Luna «no llega para servir a un presidente, al gobierno de turno, ni a intereses políticos particulares o espurios», sino a «servir a una justicia independiente, objetiva, puesta al servicio» de los guatemaltecos, señaló el mandatario socialdemócrata.
Porras, de 72 años, había quedado excluida del grupo de aspirantes que aprobó una comisión especial para que Arévalo escogiera al nuevo fiscal.
Y aunque hubiera integrado la baraja, el gobernante había descartado elegirla al considerarla «peligrosa» para el país.
Ampliamente cuestionada
La fiscal intentó bloquear la posesión de Arévalo hace dos años y abrió causas contra exfiscales antimafia, jueces, líderes indígenas y periodistas, muchos de ellos ahora en el exilio.
Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, el bloque europeo y otra decena de países le impusieron sanciones al acusarla de entorpecer la lucha contra la corrupción y de socavar la democracia.
Además, expertos de la ONU la vincularon recientemente con adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas en la década de 1980, durante la guerra civil, cuando era administradora y tutora en un hogar estatal, señalamiento que ella rechaza.
Arévalo, por su parte, la acusa de operar para el «pacto de corruptos», un supuesto entramado de políticos y empresarios que manipula la justicia para proteger actividades criminales.
Porras fue condecorada recientemente por su par de El Salvador, lo que alimentó especulaciones de que podría trasladar su domicilio a ese país cuando deje el cargo.
El nuevo fiscal, de 49 años, acredita más de 20 años de experiencia en la administración de justicia y tiene una maestría en derecho penal.
Ha sido juez penal y magistrado regional, así como miembro de una junta de disciplina judicial y catedrático universitario.
Finaliza un «ciclo oscuro»
Para el exfiscal Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos a raíz de causas legales abiertas por Porras, el fin de su mandato plantea la posibilidad de que «se cierre uno de los ciclos más oscuros para la justicia guatemalteca».
«No basta cambiar nombres en el Ministerio Público. Guatemala necesita una reforma profunda que garantice independencia, carrera fiscal, controles reales y el fin de la utilización política de la justicia», escribió Sandoval en X.
En tanto, el presidente de la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, cercano a Porras, adelantó que «sin importar quién esté al frente» de la Fiscalía, la entidad continuará la persecución contra exfiscales y exjueces anticorrupción.
La Fundación se convirtió en querellante en varios procesos contra críticos de Porras, a quien califica como la «mejor fiscal en la historia» del país.