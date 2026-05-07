Confirman la incautación récord en España de 30 toneladas de cocaína

La agencia de la ONU espera que el brote en el MV Hondius, que actualmente navega desde Cabo Verde hacia el archipiélago español de Canarias, mar «limitado».

«A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados ​​por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos», declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.

Apuntó a la cepa Andes, presente en América Latina y la única en la que se han documentado casos de contagio entre personas.

«Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos», agregó.

El barco, con bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero por el Atlántico con destino a Cabo Verde.

El miércoles puso rumbo a la isla canaria de Tenerife.

Tedros dice estar en contacto con el capitán del barco.

«Me dijo que la moral ha mejorado considerablemente desde que el barco volvió a ponerse en marcha. Le agradezco todo lo que ha hecho para proteger a las personas bajo su responsabilidad», declaró.

El director de operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias de la organización, Abdi Rahman Mahamud, agregó: «Creemos que este será un brote limitado si se implementan de salud pública y se muestra solidaridad entre países».

Según la directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, «no es el comienzo de una epidemia».

«No es el comienzo de una pandemia pero es la ocasión ideal de recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales, pues los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas», dijo en Ginebra.

El hantavirus suele transmitirse a través de roedores infectados, normalmente por la vía de la orina, los excrementos y la saliva.

Tedros afirmó que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países.

Tras zarpar de Ushuaia, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.

La OMS dice haber informado a 12 países de que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril.

Se trata del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Según la naviera Oceanwide Expeditions han desembarcado 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, un ciudadano neerlandés que falleció el 11 de abril.

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