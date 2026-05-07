Internacionales
Confirman la incautación récord en España de 30 toneladas de cocaína
La justicia española confirmó el jueves una incautación récord de 30 toneladas de cocaína por valor de 812 millones de euros (956 millones de dólares), una semana después de la operación, que llevó a la detención de los 23 tripulantes del barco en el que se halló el alijo.
Además de más de 1.200 fardos de droga, la Guardia Civil también se incautó de «armas de guerra» a bordo del barco con bandera de Comoras que navegaba por el océano Atlántico, según detalló en un comunicado la Audiencia Nacional, en Madrid.
Entre los detenidos, 17 son de nacionalidad filipina, cinco son neerlandeses y el último es de Surinam, según la Audiencia Nacional.
El lunes, fuentes del principal sindicato de la Guardia Civil habían anunciado esta incautación récord a la AFP, pero entonces hablaron de una incautación de entre 35 y 40 toneladas de droga, cifra que finalmente resultó ser algo menor, pero que sigue siendo la mayor jamás realizada por las fuerzas del orden españolas. Desde entonces, no se había producido ninguna confirmación oficial.
La interceptación del barco tuvo lugar el pasado 1 de mayo en aguas internacionales frente a las costas de las islas Canarias, el archipiélago español del océano Atlántico, cercano a las costas africanas.
Internacionales
La OMS confirma cinco casos de hantavirus
La agencia de la ONU espera que el brote en el MV Hondius, que actualmente navega desde Cabo Verde hacia el archipiélago español de Canarias, mar «limitado».
«A día de hoy, se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus, y los otros tres son sospechosos», declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en Ginebra.
Apuntó a la cepa Andes, presente en América Latina y la única en la que se han documentado casos de contagio entre personas.
«Habida cuenta del periodo de incubación del virus Andes, que puede alcanzar hasta seis semanas, es posible que se reporten más casos», agregó.
El barco, con bandera neerlandesa, zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril para un crucero por el Atlántico con destino a Cabo Verde.
El miércoles puso rumbo a la isla canaria de Tenerife.
Tedros dice estar en contacto con el capitán del barco.
«Me dijo que la moral ha mejorado considerablemente desde que el barco volvió a ponerse en marcha. Le agradezco todo lo que ha hecho para proteger a las personas bajo su responsabilidad», declaró.
El director de operaciones de alerta y respuesta ante emergencias sanitarias de la organización, Abdi Rahman Mahamud, agregó: «Creemos que este será un brote limitado si se implementan de salud pública y se muestra solidaridad entre países».
Según la directora del departamento de la OMS para la prevención y la preparación frente a epidemias y pandemias, Maria Van Kerkhove, «no es el comienzo de una epidemia».
«No es el comienzo de una pandemia pero es la ocasión ideal de recordar que las inversiones en investigación de agentes patógenos como este son esenciales, pues los tratamientos, las pruebas de detección y las vacunas salvan vidas», dijo en Ginebra.
El hantavirus suele transmitirse a través de roedores infectados, normalmente por la vía de la orina, los excrementos y la saliva.
Tedros afirmó que Argentina enviará 2.500 kits de diagnóstico a laboratorios de cinco países.
Tras zarpar de Ushuaia, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.
La OMS dice haber informado a 12 países de que algunos de sus ciudadanos han desembarcado del MV Hondius en Santa Elena, donde hizo escala del 22 al 24 de abril.
Se trata del Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía y Estados Unidos.
Según la naviera Oceanwide Expeditions han desembarcado 30 pasajeros, incluida la primera víctima mortal, un ciudadano neerlandés que falleció el 11 de abril.
Internacionales
Asesinato de una adolescente de camino a clase conmociona a pueblo francés
Un pueblo francés se encuentra conmocionado este jueves después de que una chica de 14 años muriera apuñalada cuando se dirigía a clase.
La adolescente fue encontrada gravemente herida el miércoles por la mañana en una calle de Fère-en-Tardenois, un pueblo de 2.800 habitantes en el norte de Francia, informó la fiscalía local.
Murió a causa de múltiples puñaladas en el cuello antes de que llegaran los servicios de emergencia.
Un hombre de 23 años fue detenido el miércoles por la noche. La fiscalía señaló que este joven desempleado, que vivía con sus padres, podría ser un exnovio.
El jueves por la mañana se depositaron rosas blancas y velas frente a la entrada de la escuela secundaria donde iba la víctima.
«Es absolutamente horrible», dijo una madre que acompañaba a sus hijas.
«Normalmente van en autobús, pero esta mañana quise venir por ellas», agregó a los medios presentes, entre ellos AFP.
Internacionales
La Unión Europea alcanza acuerdo para prohibir la IA que crea falsas imágenes sexuales
Los estados miembros y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo el jueves para prohibir en la Unión Europea las herramientas de inteligencia artificial que pueden «desnudar» a personas sin su consentimiento.
La iniciativa surgió luego de la introducción meses atrás de una función en Grok, el asistente de inteligencia artificial de Elon Musk, que permite a los usuarios solicitar la creación de imágenes hiperrealistas (o deepfakes) de adultos y niños desnudos a partir de fotos reales, sin su consentimiento.
La función creó un escándalo en varios países y llevó a la apertura de una investigación en la UE.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, denunció la difusión de fotos falsas con su imagen generadas por IA y lo calificó como una «herramienta peligrosa».
Según el Parlamento Europeo, la nueva prohibición se dirige a los sistemas que permiten crear imágenes, videos y sonidos de carácter pedopornográfico, o que representan las partes íntimas de una persona identificable, o la muestren participando en actividades sexuales, sin su consentimiento.
La nueva reglamentación se aplicará a partir del 2 de diciembre de 2026. Para esa fecha, los servicios de IA deberán contar con medidas de seguridad que les impidan generar este tipo de contenidos.
La medida fue adoptada como parte de una revisión de la legislación europea sobre la IA, una ley pionera aprobada formalmente hace dos años.
Los 27 países miembros y los eurodiputados también acordaron aplazar la entrada en vigor de las nuevas normas destinadas a regular la actividad de los denominados sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, los cuales operan en ámbitos sensibles como la seguridad, la salud o los derechos fundamentales.