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Gobierno envía un helicóptero para retornar a salvadoreño
El Gobierno Central envió un helicóptero del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para trasladar a Guillermo Aguilar, un salvadoreño que fue herido de bala en Guatemala.
La asistencia al compatriota surge como respuesta del presidente Nayib Bukele a una publicación hecha por Marvin Hernández en redes sociales en la que se solicitó apoyo para su retorno a El Salvador.
«En estos momentos va un helicóptero ambulancia por él. Primero Dios todo salga bien», publicó el gobernante.
La aeronave partió de la base aérea de Ilopango, en San Salvador Este, hacia Guatemala con personal del SEM abordo, quienes brindaron la atención antes, durante y después de la llegada a suelo salvadoreño para garantizar la estabilidad del paciente.
De acuerdo con la publicación de Hernández, en la que pidió ayuda al jefe de Estado, Aguilar fue atacado a balazos en un intento de asalto en Guatemala cuando se transitaba en el tráiler donde trabajaba.
Detalló que los familiares lograron contactarse con el hospital donde está ingresado, y le aseguraron que está fuera de peligro, por lo que solicitaron la intervención de Bukele retornarlo.
Internacionales
Crucero foco de hantavirus se dirige a España y varios evacuados son hospitalizados en Europa
Tres personas evacuadas del crucero con un brote de hantavirus fueron hospitalizadas en países europeos, mientras el barco navega este jueves hacia el archipiélago español de las Canarias, donde está previsto que llegue el domingo.
Añade llegada a Amsterdam de segundo avión con un evacuado, llegada del crucero a las Canarias prevista el domingo, azafata de KML sometida a pruebas tras presentar leves síntomas, empresa de cruceros indica que ya no queda nadie a bordo con síntomas
Tres personas evacuadas del crucero con un brote de hantavirus fueron hospitalizadas en países europeos, mientras el barco navega este jueves hacia el archipiélago español de las Canarias, donde está previsto que llegue el domingo.
El barco MV Hondius de bandera neerlandesa ha suscitado alarma internacional tras la muerte de tres personas que estuvieron a bordo.
El jueves por la mañana el barco se encontraba al norte de Cabo Verde, según el sitio de seguimiento marítimo Marine Traffic, que prevé una llegada del buque a las Canarias el domingo al mediodía.
La ministra de Salud española, Mónica García, puntualizó que el barco llegará a Granadilla, en la isla de Tenerife.
El crucero, que cubría la ruta entre Ushuaia, en Argentina, y Cabo Verde, contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.
El pasajero Ruhi Cenet, un videobloguero turco de 35 años, contó que lo que arrancó como un viaje idílico se volvió un caos cuando el capitán del barco anunció el 12 de abril la muerte de un pasajero.
«Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa». «No tomaron el problema lo suficientemente serio», relató Cenet a la AFP.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que evacuó del barco a tres personas: dos tripulantes enfermos y una persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados.
Los tres embarcaron en dos vuelos desde Praia, la capital caboverdiana, con dirección a Europa.
Uno de los aviones, con dos personas que estuvieron en el crucero, aterrizó el miércoles por la noche en Ámsterdam. Un paciente fue admitido en un centro médico universitario de Leiden, en Países Bajos, y otro en el hospital universitario de Düsseldorf, en Alemania.
La segunda aeronave, encargada de transportar al tercer paciente evacuado, aterrizó el jueves por la mañana en Ámsterdam.
«Los tres pacientes se encuentran en estado estable y uno de ellos es asintomático», según Ann Lindstrand, representante de la OMS en Cabo Verde.
Además de estas tres personas, un hombre está hospitalizado en Johannesburgo y otro en Suiza.
Contagio antes de embarcar
Por su parte, una experta de la OMS señaló a la AFP que el primer caso de hantavirus detectado en el crucero no pudo haberse producido a bordo ni durante una escala, ya que el tiempo de incubación indica un contagio previo a la partida de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril.
Anais Lagand, experta en fiebres hemorrágicas víricas de la OMS, dijo que el período de incubación del hantavirus es de entre una y seis semanas, por lo cual el primer caso «claramente tuvo exposición antes de embarcar», y que esta estuvo «sin duda vinculada a un roedor».
El Ministerio de Salud de Argentina anunció que enviará expertos a la ciudad patagónica de Ushuaia para analizar la posible presencia del virus en esa región.
El hantavirus, transmitido por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población tras la muerte de tres personas.
Uno de los tres fallecimientos fue por hantavirus y se sospecha de los otros dos.
Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de covid-19, declaró a la AFP el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «El riesgo para el resto del mundo es bajo», dijo.
Tras la llegada del barco a Canarias, todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión a sus países de origen, indicó la ministra española García.
Los 14 españoles a bordo del MV Hondius -13 turistas y un miembro de la tripulación- serán trasladados a Madrid, donde «permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario», precisó la ministra.
Según las autoridades neerlandesas, dos expertos en enfermedades infecciosas acompañan a los pasajeros durante el resto del viaje.
Los pasajeros comenzaron a enfermar hace un mes. Una mujer neerlandesa murió en Sudáfrica el 26 de abril tras haber bajado del barco en la isla de Santa Elena, debido a la muerte de su marido a bordo.
La empresa de cruceros, Oceanwide Expeditions, indicó el jueves que ya no queda nadie a bordo del barco con síntomas.
El virus Andes
Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla británica de Santa Elena a Johannesburgo.
Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.
Una azafata de la aerolínea KLM está siendo sometida a pruebas después de presentar síntomas leves, informó este jueves a la AFP el Ministerio neerlandés de Salud.
El operador del crucero, Oceanwide Expeditions, informó además que 30 pasajeros abandonaron el barco en Santa Elena el 24 de abril.
«Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo», añadió la compañía.
El ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, confirmó que las pruebas han detectado la cepa Andes, la única que puede transmitirse entre personas.
Suiza confirmó asimismo que la persona ingresada en un hospital de Zúrich dio positivo por esa misma cepa.
El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos confirmados de hantavirus, junto con uno de los muertos y un británico que se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.
Jetset
Escritora española presenta su libro «Crónicas de El Salvador»
La escritora española, Belén de León presentó su libro «Crónicas de El Salvador», a través del cual repasa la historia reciente del país para explicar su presente, ofreciendo un testimonio único, riguroso y profundamente humano de la transformación social que actualmente se vive.
«Es la presentación de la historia, que es mi testimonio personal. He documentado su historia reciente, lo que hizo que naciera en sí el libro para documentar y que se vea la dimensión de la transformación del presidente Nayib Bukele», explicó la escritora.
Al evento asistió la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien destacó la importancia del libro porque narra la historia reciente del país y su proceso de renacimiento tras una etapa de violencia.
Además, subrayó que la literatura ayuda a los jóvenes a conocer y valorar el pasado para no repetirlo.
«La lectura es parte de lo que estamos impulsando en el Ministerio de Educación. La lectura es algo que nos enriquece. Ahora tenemos estudiantes que están viviendo un nuevo El Salvador, un renacer que hemos tenido nosotros. Tenemos escuelas con una infraestructura completamente nueva», destacó Trigueros.
La escritora detalló que por el momento el texto lo pueden adquirir en Amazon y que se encuentran algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).
«Actualmente estoy trabajando con mi editor porque hay mucha demanda en El Salvador para que la población tenga acceso para comprarlo en físico», comentó.
Belén de León nació en 1970 y ha vivido en múltiples países de Hispanoamérica y Europa, lo que le otorga una inmersión y una lente única proporcionada por su experiencia vital.
Su texto se divide en tres partes y suman nueve capítulos, contienen tres testimonios de experiencias personales y vivenciales en los cuatros años que residió en el país.
«Durante los cuatro años que viví aquí realmente fueron muy intensos y sí me marcaron, forjaron de alguna manera la mujer que hoy soy», explicó.
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Congresista de EE. UU. y representante de Caucus destaca el progreso que tiene El Salvador
La congresista republicana y co-presidenta de Caucus El Salvador, Anna Paulina Luna, destacó la reunión que sostuvo con el presidente, Nayib Bukele, en su visita que efectuó en el país.
Luna aseguró ser testigo de las transformaciones que El Salvador tiene bajo la gestión presidencial de Bukele, así como el avance en diferentes sectores que benefician a las familias salvadoreñas.
«Fue un honor absoluto reunirme con Nayib Bukele en El Salvador en representación del Caucus El Salvador y presenciar de primera mano el increíble progreso que el país está logrando en educación, crecimiento económico y desarrollo empresarial», indicó Luna en la red social X.
En respuesta a esta publicación, el gobernante salvadoreño expresó: «El honor fue nuestro. Siempre eres bienvenida en nuestro país».
Después de garantizar la seguridad pública en el país, el segundo mandato del jefe de Estado se ha enfocado en continuar las transformaciones en sectores como la educación, salud y el despegue de la economía como una de las apuestas principales.
La congresista estadounidense también se refirió a que El Salvador representa un país de oportunidades bajo el clima de seguridad que se ha logrado desde el Ejecutivo.
«La ventana de oportunidad en El Salvador nunca ha sido mayor, y el futuro es brillante gracias al audaz liderazgo del presidente Bukele», remarcó.
Durante su visita al país, Luna también se reunió con el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, a quien manifestó el compromiso de trabajar en conjunto.
«El encuentro nos permitió fortalecer las relaciones entre ambos Congresos y reiterar el compromiso de un trabajo conjunto, basado en el respeto mutuo y el bienestar de nuestros pueblos», expuso Castro.
De igual manera, sostuvo un encuentro con el presidente de Invest In El Salvador, Rodrigo Ayala, para abordar temas de inversiones.
«Gran reunión con Anna Paulina Luna y su equipo. Los inversores de EE. UU. se encuentran con el impulso de El Salvador. ¡Construyamos!», destacó Ayala.