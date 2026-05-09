Principal
Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
Jetset
J Balvin y Ryan Castro presentan «OMERTA», un álbum inspirado en los códigos de Medellín
J Balvin y Ryan Castro unieron fuerzas en «OMERTA», un nuevo álbum colaborativo que busca retratar la esencia de Medellín a través de la música urbana. El disco, compuesto por 10 temas, fue creado como una conexión entre dos generaciones del género colombiano, explorando conceptos como la lealtad, la identidad y la confianza.
El álbum toma inspiración del término italiano «Omertà», reinterpretándolo desde una perspectiva paisa y transformándolo en una filosofía ligada a los códigos de barrio de Medellín. El disco plantea una narrativa donde la música funciona como un canal para expresar historias y emociones que muchas veces no se dicen de manera directa.
El tema principal, «Una a La Vez», abre el proyecto con una mezcla de dancehall y percusiones de influencia caribeña. La canción apuesta por un sonido cálido y dinámico que refleja la energía festiva del álbum. Otros temas como «Dalmation» y «Melo» incorporan elementos futuristas, sintetizadores y referencias culturales contemporáneas, incluyendo menciones al jugador de la NBA LaMelo Ball.
El disco también incluye colaboraciones de artistas reconocidos como Eladio Carrión y DJ Snake, quienes aportan nuevos matices sonoros al proyecto. En canciones como «GWA» y «Tonto», el álbum se mueve entre el trap, el reguetón y sonidos electrónicos, manteniendo siempre la esencia urbana que caracteriza a ambos intérpretes.
El cierre del disco llega con el tema «OMERTA», producido por SOG, donde los artistas abordan temas como la disciplina, la presión de la industria musical y el legado dentro del movimiento latino. En la canción, J Balvin transmite un mensaje de experiencia y prudencia a Ryan Castro, reforzando la idea de mentoría y continuidad artística.
Con este lanzamiento, J Balvin continúa consolidando su presencia global dentro de la música latina, mientras Ryan Castro afianza su crecimiento internacional como una de las nuevas figuras del género urbano colombiano. El álbum busca representar no solo una colaboración musical, sino también una visión compartida sobre la evolución cultural y artística de Medellín.
Principal
Envían a juicio a acusada de falsificar documentos
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
Jetset
«Top Gun» volverá a alzar vuelo para celebrar su 40 aniversario
El clásico de acción que catapultó a la fama a Tom Cruise celebrará su reestreno en las salas de cine de El Salvador el próximo 13 de mayo. No solo el título original estará disponible a partir del próximo jueves en cines, sino también la secuela «Top Gun: Maverick».
La película dirigida por Tony Scott, estrenada en 1986, asombró al público con un Tom Cruise que interpretó a Pete «Maverick» Mitchell, un as de las acrobacias a bordo del F-14. Con el tiempo, «Top Gun» se volvió un clásico del cine de acción.
Para todos los fanáticos de la película que logró grandes proezas en el aire con aviones reales, esta maratón de «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» es una gran oportunidad para revivir con nostalgia un clásico del cine que también se adueñó de «Take My Breath Away» de Berlín, como banda sonora inconfundible, además de otras pistas de la época.
Para elevar la emoción de los fans las buenas noticias no terminan con el reestreno del clásico «Top Gun» por su 40 aniversario, ni con el relanzamiento de «Top Gun: Maverick» de 2022, sino que se ha confirmado que la historia continuará con una tercera entrega, según confirmó Paramount en la CinemaCon de este 2026.
Las entradas para «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» ya están disponibles en preventa en los cines de El Salvador. Todo está listo para que el 13 de mayo despegue el famoso F-14 de Maverick surque los cielos con acrobacias y maniobras de combate.