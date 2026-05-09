J Balvin y Ryan Castro presentan «OMERTA», un álbum inspirado en los códigos de Medellín

La escritora española, Belén de León presentó su libro «Crónicas de El Salvador», a través del cual repasa la historia reciente del país para explicar su presente, ofreciendo un testimonio único, riguroso y profundamente humano de la transformación social que actualmente se vive.

«Es la presentación de la historia, que es mi testimonio personal. He documentado su historia reciente, lo que hizo que naciera en sí el libro para documentar y que se vea la dimensión de la transformación del presidente Nayib Bukele», explicó la escritora.

Al evento asistió la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien destacó la importancia del libro porque narra la historia reciente del país y su proceso de renacimiento tras una etapa de violencia.

Además, subrayó que la literatura ayuda a los jóvenes a conocer y valorar el pasado para no repetirlo.

«La lectura es parte de lo que estamos impulsando en el Ministerio de Educación. La lectura es algo que nos enriquece. Ahora tenemos estudiantes que están viviendo un nuevo El Salvador, un renacer que hemos tenido nosotros. Tenemos escuelas con una infraestructura completamente nueva», destacó Trigueros.

La escritora detalló que por el momento el texto lo pueden adquirir en Amazon y que se encuentran algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).

«Actualmente estoy trabajando con mi editor porque hay mucha demanda en El Salvador para que la población tenga acceso para comprarlo en físico», comentó.

Belén de León nació en 1970 y ha vivido en múltiples países de Hispanoamérica y Europa, lo que le otorga una inmersión y una lente única proporcionada por su experiencia vital.

Su texto se divide en tres partes y suman nueve capítulos, contienen tres testimonios de experiencias personales y vivenciales en los cuatros años que residió en el país.

«Durante los cuatro años que viví aquí realmente fueron muy intensos y sí me marcaron, forjaron de alguna manera la mujer que hoy soy», explicó.

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