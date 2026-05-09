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J Balvin y Ryan Castro presentan «OMERTA», un álbum inspirado en los códigos de Medellín
J Balvin y Ryan Castro unieron fuerzas en «OMERTA», un nuevo álbum colaborativo que busca retratar la esencia de Medellín a través de la música urbana. El disco, compuesto por 10 temas, fue creado como una conexión entre dos generaciones del género colombiano, explorando conceptos como la lealtad, la identidad y la confianza.
El álbum toma inspiración del término italiano «Omertà», reinterpretándolo desde una perspectiva paisa y transformándolo en una filosofía ligada a los códigos de barrio de Medellín. El disco plantea una narrativa donde la música funciona como un canal para expresar historias y emociones que muchas veces no se dicen de manera directa.
El tema principal, «Una a La Vez», abre el proyecto con una mezcla de dancehall y percusiones de influencia caribeña. La canción apuesta por un sonido cálido y dinámico que refleja la energía festiva del álbum. Otros temas como «Dalmation» y «Melo» incorporan elementos futuristas, sintetizadores y referencias culturales contemporáneas, incluyendo menciones al jugador de la NBA LaMelo Ball.
El disco también incluye colaboraciones de artistas reconocidos como Eladio Carrión y DJ Snake, quienes aportan nuevos matices sonoros al proyecto. En canciones como «GWA» y «Tonto», el álbum se mueve entre el trap, el reguetón y sonidos electrónicos, manteniendo siempre la esencia urbana que caracteriza a ambos intérpretes.
El cierre del disco llega con el tema «OMERTA», producido por SOG, donde los artistas abordan temas como la disciplina, la presión de la industria musical y el legado dentro del movimiento latino. En la canción, J Balvin transmite un mensaje de experiencia y prudencia a Ryan Castro, reforzando la idea de mentoría y continuidad artística.
Con este lanzamiento, J Balvin continúa consolidando su presencia global dentro de la música latina, mientras Ryan Castro afianza su crecimiento internacional como una de las nuevas figuras del género urbano colombiano. El álbum busca representar no solo una colaboración musical, sino también una visión compartida sobre la evolución cultural y artística de Medellín.
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«Top Gun» volverá a alzar vuelo para celebrar su 40 aniversario
El clásico de acción que catapultó a la fama a Tom Cruise celebrará su reestreno en las salas de cine de El Salvador el próximo 13 de mayo. No solo el título original estará disponible a partir del próximo jueves en cines, sino también la secuela «Top Gun: Maverick».
La película dirigida por Tony Scott, estrenada en 1986, asombró al público con un Tom Cruise que interpretó a Pete «Maverick» Mitchell, un as de las acrobacias a bordo del F-14. Con el tiempo, «Top Gun» se volvió un clásico del cine de acción.
Para todos los fanáticos de la película que logró grandes proezas en el aire con aviones reales, esta maratón de «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» es una gran oportunidad para revivir con nostalgia un clásico del cine que también se adueñó de «Take My Breath Away» de Berlín, como banda sonora inconfundible, además de otras pistas de la época.
Para elevar la emoción de los fans las buenas noticias no terminan con el reestreno del clásico «Top Gun» por su 40 aniversario, ni con el relanzamiento de «Top Gun: Maverick» de 2022, sino que se ha confirmado que la historia continuará con una tercera entrega, según confirmó Paramount en la CinemaCon de este 2026.
Las entradas para «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» ya están disponibles en preventa en los cines de El Salvador. Todo está listo para que el 13 de mayo despegue el famoso F-14 de Maverick surque los cielos con acrobacias y maniobras de combate.
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La Unión Europea celebra el Mes de Europa con actividades culturales y deportivas en El Salvador
El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Duccio Bandini, anunció en la entrevista Somos La Tribu, las actividades del Mes de Europa, una celebración que este año se extenderá durante varias semanas con eventos culturales, gastronómicos, deportivos y educativos dirigidos al público salvadoreño.
Bandini explicó que la iniciativa busca acercar Europa a la población salvadoreña desde una perspectiva más vivencial y cultural, dejando de lado únicamente los temas políticos y de cooperación internacional.
«Queremos que los salvadoreños puedan descubrir Europa a través de experiencias concretas como la comida, la cultura, el deporte y el aprendizaje», expresó.
Entre las actividades programadas destaca la Eco Run 2025, una carrera enfocada en promover el reciclaje y el cuidado del medioambiente, que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo a las 6:00 de la mañana en Multiplaza. El evento contará con recorridos de 1K, 3K, 5K y 10K, además de una caminata pet friendly.
La agenda también incluye talleres gastronómicos como «Tradición Europea en Hojaldre», organizado junto a Le Croissant, y «Pizzero por una noche», una masterclass de pizza napolitana desarrollada en colaboración con Nomad Pizza.
Asimismo, se desarrollará un tour fotográfico guiado en el Centro Histórico de San Salvador y encuentros para jóvenes interesados en oportunidades de estudio en Europa.
Durante la entrevista, el diplomático destacó además la propuesta gastronómica que fusiona sabores europeos con elementos tradicionales salvadoreños, incluyendo versiones especiales de pupusas inspiradas en recetas europeas.
«Las culturas pueden mezclarse y enriquecerse mutuamente», afirmó. El embajador invitó a la población a participar activamente en las actividades, por lo que la programación la pueden encontrar a través de las redes sociales de la delegación de la Unión Europea en El Salvador.
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Escritora española presenta su libro «Crónicas de El Salvador»
La escritora española, Belén de León presentó su libro «Crónicas de El Salvador», a través del cual repasa la historia reciente del país para explicar su presente, ofreciendo un testimonio único, riguroso y profundamente humano de la transformación social que actualmente se vive.
«Es la presentación de la historia, que es mi testimonio personal. He documentado su historia reciente, lo que hizo que naciera en sí el libro para documentar y que se vea la dimensión de la transformación del presidente Nayib Bukele», explicó la escritora.
Al evento asistió la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien destacó la importancia del libro porque narra la historia reciente del país y su proceso de renacimiento tras una etapa de violencia.
Además, subrayó que la literatura ayuda a los jóvenes a conocer y valorar el pasado para no repetirlo.
«La lectura es parte de lo que estamos impulsando en el Ministerio de Educación. La lectura es algo que nos enriquece. Ahora tenemos estudiantes que están viviendo un nuevo El Salvador, un renacer que hemos tenido nosotros. Tenemos escuelas con una infraestructura completamente nueva», destacó Trigueros.
La escritora detalló que por el momento el texto lo pueden adquirir en Amazon y que se encuentran algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).
«Actualmente estoy trabajando con mi editor porque hay mucha demanda en El Salvador para que la población tenga acceso para comprarlo en físico», comentó.
Belén de León nació en 1970 y ha vivido en múltiples países de Hispanoamérica y Europa, lo que le otorga una inmersión y una lente única proporcionada por su experiencia vital.
Su texto se divide en tres partes y suman nueve capítulos, contienen tres testimonios de experiencias personales y vivenciales en los cuatros años que residió en el país.
«Durante los cuatro años que viví aquí realmente fueron muy intensos y sí me marcaron, forjaron de alguna manera la mujer que hoy soy», explicó.