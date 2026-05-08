La Unión Europea celebra el Mes de Europa con actividades culturales y deportivas en El Salvador

¿Qué podría haber escrito el mayor dramaturgo de Francia si no hubiera muerto en 1673? Un equipo de investigadores y artistas franceses utilizó la inteligencia artificial (IA) para crear una obra de teatro que, según ellos, podría haber escrito el propio Molière.

«El astrólogo, o los falsos presagios» es el resultado de tres años de colaboración entre la Universidad de la Sorbona y Obvious, un colectivo de tres artistas especialistas de las nuevas tecnologías que entrenaron a la IA para imitar el estilo del famoso dramaturgo.

Molière, autor de obras tan conocidas como «El avaro» o «El misántropo», es considerado el padre de la comedia francesa moderna.

Esta nueva farsa, escrita en francés del siglo XVII, será representada esta semana en la ópera real del Palacio de Versalles, a las afueras de París. Cuenta la historia de un padre tan obsesionado por la astrología que, por una predicción de los astros, quiere obligar a su hija a casarse con un viejo fabricante de pelucas.

Para llevar a cabo el proyecto se tuvo que entrenar a la IA «de la forma más sutil y documentada posible», para mantenerse «fiel al proceso creativo» del escritor, explica a la AFP Pierre-Marie Chauvin, vicepresidente de la Sorbona.

Para ello, utilizaron principalmente la herramienta de IA generativa Le Chat, de la empresa emergente francesa Mistral. La entrenaron con las obras de Molière, así como diálogos y tratados de filosofía.

Especialistas en literatura y técnicas teatrales antiguas revisan el texto generado, que también fue sometido a comités de lectura para verificar, por ejemplo, su sintaxis y su coherencia.

«Para la creación de la obra, hubo al menos 20.000 idas y vueltas entre los algoritmos y el equipo», precisa Gauthier Vernier, de Obvious.

La IA también fue entrenada para crear unas 15 piezas de vestuario, además de la música y los decorados.

«Superpoderes»

El proyecto, que costó un millón de euros (1,2 millones de dólares) procedente de mecenas norteamericanos y franceses, se presenta como la primera obra teatral escrita con la IA, según los creadores.

El tema de la astrología se impuso rápidamente, ya que Molière estaba interesado en «denunciar la ingenuidad humana», afirma Mickael Bouffard, director del Teatro Molière Sorbonne, que busca recuperar las técnicas teatrales del siglo XVII.

«La trama es muy molieresca», asegura.

Para los vestidos y los decorados, se entrenó a la tecnología con bocetos de Henri de Gissey, creador de vestuario y decorador de la corte del rey Luis XIV.

AFP pudo asistir a un ensayo de la obra en un teatro en el oeste de París. La trama y los diálogos parecían creíbles, pero el uso del francés clásico y una declamación fiel de la época podían despistar a más de un espectador.

El uso de la IA es uno de los temas más controvertidos actualmente en la industria del entretenimiento. Pero los equipos de este proyecto de la Sorbona lo defienden como un experimento cultural innovador: «La IA nos da superpoderes que no tenemos: una memoria universal y rapidez para escribir», dice Bouffard.

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