Autoridades desmantelan campamento clandestino de la MS-13 en Olocuilta

El Salvador experimentó un crecimiento del 35 % respecto a 2025 en la llegada de turistas internacionales al país entre los meses de enero y abril, de acuerdo a los Datos Estadísticos Turismo 2026 del Gobierno.

En total se registraron 1.7 millones de visitantes extranjeros, distribuidos de la siguiente manera: Guatemala: 748,000; Estados Unidos: 440,000; Honduras: 319,000; y el resto del mundo: 193,000.

Esta estadística es mayor en un 112 % al 2019, último año en el que el turismo fue normal antes de la pandemia por la covid-19, lo que indica que El Salvador se ha recuperado con creces en el sector. «El Salvador es un tesoro intacto en Centroamérica. Ofrecemos el entorno ideal para la inversión turística. Con playas, volcanes y una cultura vibrante, el país se ha posicionado entre los líderes mundiales del turismo», destaca el informe. El documento también detalla que el año pasado llegaron al país 4.1 millones de visitantes internacionales, lo que ya significaba un crecimiento de 4 % en comparación con 2024. Los ingresos al país fueron de 3,636 millones de dólares provenientes del exterior; es decir un crecimiento de ingresos extranjeros versus el 2024 del 7 %. Otras cifras relevantes son los gastos diarios por persona y su estadía promedio entre los meses de enero a marzo de 2026. El gasto diario por persona ha sido entre los 80 y 180 dólares en una estadía que va de tres a nueve noches. De acuerdo a las cifras esto es un aumento del 19 % comparado con enero-marzo del 2025 y hasta un 90 % más comparado con enero-marzo del 2019. En total, en estos meses se recibieron 1.3 millones de visitantes internacionales, lo que equivale 871 millones de dólares en entradas para el turismo.

El Salvador en la ruta élite del surf

El Gobierno salvadoreño también trabaja por posicionar las playas de El Salvador como destinos de clase mundial mediante inversión en infraestructura general y turística, además del desarrollo del talento humano.

La estrategia Surf City, que contempla cinco fases, tiene por objetivos la demanda garantizada, un entorno favorable para la inversión, impacto social positivo y política pública.

Todo esto en un contexto de una población mundial que practica el surf que superó los 35 millones de personas hasta el 2024, estimándose en un millón de aficionados al surf más, anualmente, desde el 2019 en los Estados Unidos.

Además de que Centroamérica, probablemente, representa entre el 7 % y el 10 % de los 13.5 millones de surfistas en América; es decir, alrededor de un millón de surfistas, reflejando su reputación global como destino principal.

El entorno de la economía del surf sugiere entre sus proyecciones que el número de surfistas podría haber alcanzado los 50 millones para 2025 y el mercado global de equipos de surf estaba valorado en 4.40 mil millones en 2024. Se proyecta un crecimiento hasta 6.32 mil millones para 2030.

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