Nacionales
Autoridades desmantelan campamento clandestino de la MS-13 en Olocuilta
Este sábado, soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ubicaron y desmantelaron un campamento clandestino utilizado por pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) en la parte alta de la Lotificación Casa Loma, Olocuilta.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, detalló que en el refugio clandestino localizaron 29 porciones de crack, dos cargadores con 44 cartuchos calibre 5.56 mm y .22, una báscula digital y una calculadora, dos teléfonos celulares y un cargador, utensilios de limpieza de armamento, una navaja y ropa.
«Con nuestro accionar contundente y decidido en contra de las pandillas, continuamos cerrando espacios para evitar la reorganización y el accionar de remanentes de estos grupos criminales», agregó Monroy en su cuenta de X.
Soldados de la @FUERZARMADASV desmantelaron un campamento utilizado por pandilleros de la MS-13 en la parte alta de la Lotificación Casa Loma, Olocuilta.
En el lugar se encontró una mochila abandonada que contenía:
– 29 porciones de crack
– 2 cargadores con 44 cartuchos calibre… pic.twitter.com/X2DFoTllFo
— René Francis Merino Monroy🇸🇻 (@merino_monroy) May 10, 2026
Nacionales
Capturan a extorsionista de la clica Esperanza Locos Salvatruchos
Un hombre señalado como extorsionista de la MS13 fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) este domingo en Olocuilta. Será remitido ante la justicia para responder por su pertenencia a la organización terrorista.
Se trata del homeboy Miguel Ernesto Ortiz Méndez, alias «Queso», con función de extorsionista de la clica Esperanza Locos Salvatruchos.
«Por años se lucró de la población honrada, exigiéndoles dinero bajo amenazas de muerte a comerciantes de Olocuilta, en La Paz», informó la policía.
Su detención se llevó a cabo en una intervención en la colonia Montelimar, del mismo distrito de Olocuilta, cuando se conducía en un vehículo.
ENTREGA ESPECIAL
¿Por qué se celebra el 10 de mayo el Día de la Madre en El Salvador?
El Día de la Madre, es esa fecha especial en la que agradecemos a las mamás todo el amor y atención que nos dedican, en El Salvador se celebra cada 10 de mayo; sin embargo, esto no siempre fue así.
¿A qué se debe la fecha?
Antes que nada, es necesario explicar que el Día de la Madre data desde la Grecia antigua, en una celebración donde se le rendían honores a Rhea, madre de los dioses Plutón, Neptuno, y Júpiter. Por otra parte, los romanos lo celebraban el 15 de marzo, llamándola La Hilaria, y en donde se hacía ofrecimientos en el templo de Cibeles durante tres días.
En el caso de los cristianos, cambiaron la celebración, para llevarla a cabo en honor a la Virgen María, madre de Jesús. El 8 de diciembre se celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, según el santoral católico, y en otros países esta fecha se mantiene.
Día de la Madre en El Salvador
No obstante, en El Salvador, el Día de la Madre se celebraba en el mes de febrero a principios del siglo pasado. Fue a partir de 1927 que la fecha cambió para celebrarse el 10 de mayo, algo que fue oficializado, por la entonces Asamblea Constituyente, en 1983.
Pasaron 33 años, y en 2016 la Asamblea Legislativa derogó el decreto que brindaba asueto remunerado solamente a empleados públicos por el día de la madre, y que también los empleados privados pudieran gozar de este beneficio, haciendo lo mismo que con el Día del Padre, el 17 de junio.
A pesar de que la celebración ha sufrido varias transformaciones, el amor que las madres tienen por cada de uno de sus hijos no cambia, y es deber de todo hijo honrarlas y retribuir, con mucho amor, todo lo que ellas han entregado por nosotros.
En Diario Digital Cronio celebramos con mucho cariño a todas esas mamitas luchadoras, valientes y amorosas que día a día entregan lo mejor de sí por sus hijos y sus familias. Hoy reconocemos su esfuerzo, dedicación y ese amor incondicional que las convierte en el corazón de cada hogar.
¡Feliz Día de las Madres!
Economia
El Salvador registra un crecimiento del 35 % en la llegada de visitantes internacionales hasta abril de 2026
El Salvador experimentó un crecimiento del 35 % respecto a 2025 en la llegada de turistas internacionales al país entre los meses de enero y abril, de acuerdo a los Datos Estadísticos Turismo 2026 del Gobierno.
En total se registraron 1.7 millones de visitantes extranjeros, distribuidos de la siguiente manera: Guatemala: 748,000; Estados Unidos: 440,000; Honduras: 319,000; y el resto del mundo: 193,000.
Esta estadística es mayor en un 112 % al 2019, último año en el que el turismo fue normal antes de la pandemia por la covid-19, lo que indica que El Salvador se ha recuperado con creces en el sector.
«El Salvador es un tesoro intacto en Centroamérica. Ofrecemos el entorno ideal para la inversión turística. Con playas, volcanes y una cultura vibrante, el país se ha posicionado entre los líderes mundiales del turismo», destaca el informe.
El documento también detalla que el año pasado llegaron al país 4.1 millones de visitantes internacionales, lo que ya significaba un crecimiento de 4 % en comparación con 2024. Los ingresos al país fueron de 3,636 millones de dólares provenientes del exterior; es decir un crecimiento de ingresos extranjeros versus el 2024 del 7 %.
Otras cifras relevantes son los gastos diarios por persona y su estadía promedio entre los meses de enero a marzo de 2026.
El gasto diario por persona ha sido entre los 80 y 180 dólares en una estadía que va de tres a nueve noches. De acuerdo a las cifras esto es un aumento del 19 % comparado con enero-marzo del 2025 y hasta un 90 % más comparado con enero-marzo del 2019. En total, en estos meses se recibieron 1.3 millones de visitantes internacionales, lo que equivale 871 millones de dólares en entradas para el turismo.
El Salvador en la ruta élite del surf
El Gobierno salvadoreño también trabaja por posicionar las playas de El Salvador como destinos de clase mundial mediante inversión en infraestructura general y turística, además del desarrollo del talento humano.
La estrategia Surf City, que contempla cinco fases, tiene por objetivos la demanda garantizada, un entorno favorable para la inversión, impacto social positivo y política pública.
Todo esto en un contexto de una población mundial que practica el surf que superó los 35 millones de personas hasta el 2024, estimándose en un millón de aficionados al surf más, anualmente, desde el 2019 en los Estados Unidos.
Además de que Centroamérica, probablemente, representa entre el 7 % y el 10 % de los 13.5 millones de surfistas en América; es decir, alrededor de un millón de surfistas, reflejando su reputación global como destino principal.
El entorno de la economía del surf sugiere entre sus proyecciones que el número de surfistas podría haber alcanzado los 50 millones para 2025 y el mercado global de equipos de surf estaba valorado en 4.40 mil millones en 2024. Se proyecta un crecimiento hasta 6.32 mil millones para 2030.