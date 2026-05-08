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«Top Gun» volverá a alzar vuelo para celebrar su 40 aniversario
El clásico de acción que catapultó a la fama a Tom Cruise celebrará su reestreno en las salas de cine de El Salvador el próximo 13 de mayo. No solo el título original estará disponible a partir del próximo jueves en cines, sino también la secuela «Top Gun: Maverick».
La película dirigida por Tony Scott, estrenada en 1986, asombró al público con un Tom Cruise que interpretó a Pete «Maverick» Mitchell, un as de las acrobacias a bordo del F-14. Con el tiempo, «Top Gun» se volvió un clásico del cine de acción.
Para todos los fanáticos de la película que logró grandes proezas en el aire con aviones reales, esta maratón de «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» es una gran oportunidad para revivir con nostalgia un clásico del cine que también se adueñó de «Take My Breath Away» de Berlín, como banda sonora inconfundible, además de otras pistas de la época.
Para elevar la emoción de los fans las buenas noticias no terminan con el reestreno del clásico «Top Gun» por su 40 aniversario, ni con el relanzamiento de «Top Gun: Maverick» de 2022, sino que se ha confirmado que la historia continuará con una tercera entrega, según confirmó Paramount en la CinemaCon de este 2026.
Las entradas para «Top Gun» y «Top Gun: Maverick» ya están disponibles en preventa en los cines de El Salvador. Todo está listo para que el 13 de mayo despegue el famoso F-14 de Maverick surque los cielos con acrobacias y maniobras de combate.
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La Unión Europea celebra el Mes de Europa con actividades culturales y deportivas en El Salvador
El embajador de la Unión Europea en El Salvador, Duccio Bandini, anunció en la entrevista Somos La Tribu, las actividades del Mes de Europa, una celebración que este año se extenderá durante varias semanas con eventos culturales, gastronómicos, deportivos y educativos dirigidos al público salvadoreño.
Bandini explicó que la iniciativa busca acercar Europa a la población salvadoreña desde una perspectiva más vivencial y cultural, dejando de lado únicamente los temas políticos y de cooperación internacional.
«Queremos que los salvadoreños puedan descubrir Europa a través de experiencias concretas como la comida, la cultura, el deporte y el aprendizaje», expresó.
Entre las actividades programadas destaca la Eco Run 2025, una carrera enfocada en promover el reciclaje y el cuidado del medioambiente, que se llevará a cabo el próximo 17 de mayo a las 6:00 de la mañana en Multiplaza. El evento contará con recorridos de 1K, 3K, 5K y 10K, además de una caminata pet friendly.
La agenda también incluye talleres gastronómicos como «Tradición Europea en Hojaldre», organizado junto a Le Croissant, y «Pizzero por una noche», una masterclass de pizza napolitana desarrollada en colaboración con Nomad Pizza.
Asimismo, se desarrollará un tour fotográfico guiado en el Centro Histórico de San Salvador y encuentros para jóvenes interesados en oportunidades de estudio en Europa.
Durante la entrevista, el diplomático destacó además la propuesta gastronómica que fusiona sabores europeos con elementos tradicionales salvadoreños, incluyendo versiones especiales de pupusas inspiradas en recetas europeas.
«Las culturas pueden mezclarse y enriquecerse mutuamente», afirmó. El embajador invitó a la población a participar activamente en las actividades, por lo que la programación la pueden encontrar a través de las redes sociales de la delegación de la Unión Europea en El Salvador.
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Escritora española presenta su libro «Crónicas de El Salvador»
La escritora española, Belén de León presentó su libro «Crónicas de El Salvador», a través del cual repasa la historia reciente del país para explicar su presente, ofreciendo un testimonio único, riguroso y profundamente humano de la transformación social que actualmente se vive.
«Es la presentación de la historia, que es mi testimonio personal. He documentado su historia reciente, lo que hizo que naciera en sí el libro para documentar y que se vea la dimensión de la transformación del presidente Nayib Bukele», explicó la escritora.
Al evento asistió la ministra de Educación, Karla Trigueros, quien destacó la importancia del libro porque narra la historia reciente del país y su proceso de renacimiento tras una etapa de violencia.
Además, subrayó que la literatura ayuda a los jóvenes a conocer y valorar el pasado para no repetirlo.
«La lectura es parte de lo que estamos impulsando en el Ministerio de Educación. La lectura es algo que nos enriquece. Ahora tenemos estudiantes que están viviendo un nuevo El Salvador, un renacer que hemos tenido nosotros. Tenemos escuelas con una infraestructura completamente nueva», destacó Trigueros.
La escritora detalló que por el momento el texto lo pueden adquirir en Amazon y que se encuentran algunos ejemplares en la Biblioteca Nacional de El Salvador (Binaes).
«Actualmente estoy trabajando con mi editor porque hay mucha demanda en El Salvador para que la población tenga acceso para comprarlo en físico», comentó.
Belén de León nació en 1970 y ha vivido en múltiples países de Hispanoamérica y Europa, lo que le otorga una inmersión y una lente única proporcionada por su experiencia vital.
Su texto se divide en tres partes y suman nueve capítulos, contienen tres testimonios de experiencias personales y vivenciales en los cuatros años que residió en el país.
«Durante los cuatro años que viví aquí realmente fueron muy intensos y sí me marcaron, forjaron de alguna manera la mujer que hoy soy», explicó.
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The Rolling Stones anuncian «Foreign Tongues», su nuevo álbum de estudio
La icónica agrupación The Rolling Stones confirmó el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio «Foreign Tongues», previsto para el 10 de julio bajo el sello Polydor Records en conjunto con Universal Music Group. El proyecto llega menos de tres años después de «Hackney Diamonds», disco que marcó su regreso y obtuvo reconocimiento internacional.
Como antesala del álbum, la banda estrenó el sencillo «In the Stars» el pasado 5 de mayo en plataformas digitales, junto con el tema «Rough and Twisted», que abre el disco. Este último ya había generado expectativa tras circular en una edición limitada en vinilo bajo el nombre «The Cockroaches», despertando interés entre fanáticos y coleccionistas.
El álbum, compuesto por 14 canciones, fue grabado en menos de un mes en los Metropolis Studios de Londres, bajo la producción del ganador del Grammy Andrew Watt, quien también trabajó en el proyecto anterior de la banda. La grabación estuvo marcada por un proceso creativo intenso que, según sus integrantes, permitió capturar una energía fresca sin perder la esencia del grupo.
En «Foreign Tongues», Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood cuentan con la participación de colaboradores habituales como Darryl Jones, Matt Clifford y Steve Jordan. Además, el disco incluye una aparición especial del fallecido baterista Charlie Watts, registrada durante una de sus últimas sesiones antes de su muerte en 2021.
El proyecto también incorpora colaboraciones de alto perfil, entre ellas Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith de The Cure y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, lo que amplía la expectación por el álbum.
Sobre el proceso, Jagger destacó la intensidad de las sesiones y la cercanía creativa lograda en el estudio, mientras Richards subrayó el entusiasmo de seguir produciendo música tras décadas de carrera. Por su parte, Wood resaltó el ambiente colaborativo que permitió concretar muchas tomas en el primer intento.
Con este lanzamiento, The Rolling Stones continúan consolidando su legado como una de las bandas más influyentes del rock, apostando por una propuesta que combina su sonido característico con nuevas exploraciones musicales.