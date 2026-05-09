Internacionales
Irán amenaza con «fuerte represalia» luego de ataques de Estados Unidos a sus petroleros
Irán amenazó el sábado por la noche con atacar intereses estadounidenses en Medio Oriente en caso de nuevos ataques a sus buques mercantes, el día siguiente de que dos de sus petroleros fueran bombardeados por Washington, que sigue esperando la respuesta de Teherán a sus últimas propuestas.
«Cualquier ataque contra petroleros y buques comerciales iraníes provocará una fuerte represalia contra uno de los centros estadounidenses en la región, así como contra los buques enemigos», declaró el comandante de la marina de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán.
«Misiles y drones apuntan contra el enemigo y esperamos la orden de abrir fuego», añadió el comandante, general Majid Mousavi, según la televisión pública Irib y la agencia Isna.
Estas amenazas se producen al día siguiente de ataques de Estados Unidos contra dos petroleros iraníes en el Golfo de Omán.
Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes desde el 13 de abril.
«Seriedad»
Los enfrentamientos navales entre Washington y Teherán se han multiplicado desde principios de mes, mientras las negociaciones parecen estar en punto muerto.
El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró el viernes que esperaba por la noche una respuesta de los iraníes a su última propuesta destinada a poner fin a la guerra.
«Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo», aseguró a periodistas.
Pero el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó el sábado su escepticismo sobre la seriedad de la diplomacia estadounidense al hablar telefónicamente con su homólogo turco, Hakan Fidan.
«La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia», afirmó Araqchi, según reportó la agencia iraní ISNA.
Y mientras Washington esperaba una respuesta de Teherán, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se reunió el sábado con el primer ministro de Catar, el jeque Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, con quien discutió temas de seguridad, informó el Departamento de Estado. Catar es un aliado en la región de Estados Unidos.
El portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, citado por la televisión estatal, había señalado más temprano que Irán seguía estudiando la propuesta estadounidense.
Enfrentamientos en el mar
Aunque, según el ejército, los dos buques iraníes «neutralizados» por Estados Unidos no transportaban carga, las imágenes difundidas por el mando militar estadounidense para la región (Centcom) muestran gruesas columnas de humo saliendo de los puentes de mando.
Irán, a su vez, denunció ante la ONU una «flagrante violación» de la tregua concluida un mes antes.
Una fuente militar citada por la agencia Tasnim afirmó que las fuerzas iraníes habían respondido.
«Tras un periodo de intercambio de disparos, los enfrentamientos cesaron por el momento y regresó la calma», indicó.
La guerra ya causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacude la economía mundial.
Internacionales
Vladímir Putin dice que la guerra en Ucrania está llegando a su fin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este sábado que la guerra en Ucrania «se acerca a su fin», y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esa nación, en una breve tregua que los dos países se acusaron mutuamente de violar.
«Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio», dijo Putin a periodistas.
Durante la conmemoración de la victoria soviética contra los nazis, el presidente ruso la emprendió contra el papel jugado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto.
«Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió. Y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella», dijo.
Añadió que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un tercer país, pero solo una vez que se hubieran acordado todas las condiciones para un posible acuerdo de paz. «Este debería ser el punto final, y no las negociaciones en sí mismas», precisó.
El acto en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos, discurso presidencial incluido, y en él no se lució armamento ante el temor de ataques ucranianos.
A diferencia de la pompa del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, de países como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.
Internacionales
“Mamita, levántese, la necesito”: hijo suplica junto al cuerpo de su madre tras tragedia con autobús
Una mujer murió la mañana del viernes 8 de mayo tras ser arrollada por un autobús de transporte público en el sector de La Pita, en Cofradía, departamento de Cortés, Honduras.
De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima —cuya identidad no ha sido revelada— se dirigía a su lugar de trabajo e intentaba abordar la unidad de transporte. Presuntamente, el conductor no advirtió su presencia y la atropelló.
El impacto provocó que la mujer falleciera casi de manera inmediata en el lugar del accidente.
#NOTICIAS247HN | ¡Tragedia en Cofradía!
Una mujer murió atropellada por un autobús la mañana de este viernes en el sector de La Pita, cuando se dirigía a tomar la unidad que la llevaría a su trabajo en San Pedro Sula.
Según versiones preliminares, la víctima intentaba cruzar la… pic.twitter.com/h7LBt8j9Zy
— Noticias 24/7 HN (@noticias247hn) May 8, 2026
Testigos indicaron que el cuerpo de la víctima quedó tendido sobre la vía, mientras el conductor del autobús presuntamente se dio a la fuga, dejando la unidad abandonada en la escena.
Minutos después del hecho, familiares de la mujer llegaron al lugar y no pudieron asimilar lo ocurrido, protagonizando escenas de profundo dolor junto al cuerpo.
El momento que más impactó a los presentes ocurrió cuando el hijo de la víctima se sentó a su lado, tomó su mano y lloró desconsoladamente.
Vecinos y transeúntes expresaron su consternación ante el hecho, especialmente debido a que la tragedia ocurrió a pocos días de la celebración del Día de las Madres.
Agentes de seguridad se desplazaron a la zona para acordonar el área y resguardar la escena, en espera del levantamiento correspondiente por parte de las autoridades forenses.
Internacionales
Niño de 3 años muere tras ser olvidado por su madre ebria dentro de un carro
Un niño de tres años murió en Mexicali, Baja California, tras permanecer por más de 12 horas dentro de un automóvil, donde sufrió un golpe de calor.
El menor fue encontrado sin vida en el asiento trasero del vehículo. Según medios nacionales como el diario La Jornada, el niño habría quedado olvidado luego de que su madre, en estado de ebriedad, regresó a casa durante la madrugada después de acudir a una fiesta y no lo bajó del vehículo.
Tras despertar al día siguiente se habría dado cuenta de la situación y, al ir a buscar a su hijo, lo encontró sin signos vitales.
De acuerdo con las investigaciones, la víctima permaneció sujeta a su silla de seguridad durante varias horas, sin posibilidad de salir, mientras las temperaturas al interior del vehículo habrían superado los 45 grados centígrados, condiciones que provocaron su fallecimiento por hipertermia o golpe de calor.
En Mexicali, México, una mujer salió de fiesta en estado de ebriedad llevando a su hijo de 3 años. Al regresar, lo dejó dormido dentro del carro y ella se quedó dormida hasta las 11 de la mañana. Para entonces, el niño había muerto por el calor extremo y la falta de aire.
El… pic.twitter.com/iKEYAUzjZH
— Gustavo Cardenas (@gustav0cardenas) May 4, 2026
Tras los hechos, la madre del menor fue detenida por autoridades de Baja California y puesta a disposición del Ministerio Público, bajo investigación por el delito de omisión de cuidados.
El caso ha generado indignación social y reavivó el llamado de autoridades a no dejar a menores dentro de vehículos, ya que la temperatura puede elevarse rápidamente y provocar la muerte en cuestión de minutos.