Hombre asesina a su hija con una motosierra tras descubrir que alteró sus calificaciones

La Policía Nacional de Ecuador desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante la contaminación de contenedores de exportación de «chifles» (láminas delgadas de plátano verde frito), con destino a países europeos, informó el viernes el Ministerio del Interior.

El operativo permitió la captura de siete ciudadanos ecuatorianos, tras 12 horas de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado, precisó a periodistas el ministro del Interior, John Reimberg.

Por su parte, la Policía detalló en un comunicado que la intervención dejó como resultado nueve allanamientos, tras dos años de investigaciones, labores de inteligencia y cooperación internacional.

Añadió que entre los siete detenidos presuntamente vinculados a esta estructura delictiva figura Henry Isaac Játiva Murillo, identificado como supuesto líder de la organización y exgerente de la empresa exportadora Nina Bananas S.A.

«Las investigaciones determinaron que la organización utilizaba diferentes modalidades para ocultar la droga en contenedores con productos de exportación, entre ellas dobles fondos, contaminación de mercancía y la modalidad ‘gancho ciego’ (introducción de droga en cargamentos lícitos aprovechando las fallas logísticas sin que las empresas exportadoras lo sepan)», señaló.

La Policía precisó que los cargamentos ilícitos tenían como destino España, Bélgica y Sierra Leona.

Asimismo, informó que se detectó la clonación de sellos de seguridad y el uso de bodegas clandestinas ubicadas en la vía a la Costa para contaminar las cargas ilícitas antes de su envío.

La operación también permitió esclarecer la participación de esta red en cuatro casos relevantes de narcotráfico registrados entre 2021 y 2024, en los que se decomisaron más de 9.3 toneladas de cocaína, cuya afectación económica supera los 436 millones de dólares en el mercado europeo.

El ministerio señaló que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades operativas y de inteligencia para combatir las estructuras narcodelictivas que afectan la seguridad del país sudamericano.

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