Internacionales
Hombre asesina a su hija con una motosierra tras descubrir que alteró sus calificaciones
Un padre de familia en la India asesinó a su propia hija con una motosierra luego de que esta modificara sus calificaciones de la escuela.
El incidente ocurrió en la aldea india de Deulgaon Raje. La niña tenía nueve años y su padre es Shantaram Chavan, un obrero de 33 años.
La disputa empezó cuando el hermano mayor se burló de ella por los resultados de sus exámenes. Incapaz de soportarlo, la pequeña alteró el boletín y se colocó en primer lugar, dejando a su hermano en el segundo.
El inspector de la Policía local Gopal Pawar relató el incidente: «El domingo por la tarde, el acusado usó una motosierra para matar a su hija. Después de cortarle la garganta, envolvió el cuerpo en un sari [una tela tradicional de la India] y prendió fuego a la casa en un intento a sangre fría de borrar todo rastro de lo que había hecho».
Chavan fingió que el incendio había sido accidental, pero una denuncia anónima llevó a su detención junto con una mujer que lo habría ayudado. El cuerpo de la menor fue enviado a un hospital del lugar para pruebas de ADN y la investigación sigue abierta.
Internacionales
Encuentran dron de guerrilla con explosivos
Un dron con fibra óptica y cargado con explosivos fue hallado cerca del mayor aeropuerto internacional de Colombia y atribuido por inteligencia militar a guerrilleros responsables de una ola de atentados en plena campaña presidencial, dijo a la AFP una fuente del Ejército.
Las autoridades encontraron el artefacto el miércoles a 5.4 kilómetros de la base aérea militar Catam, próxima al Aeropuerto Internacional de El Dorado, en Bogotá, en un contexto de violenta presión en los grupos armados de cara a las elecciones del 31 de mayo.
Los drones son usados habitualmente por guerrilleros, principalmente del ELN y disidentes de las extintas FARC, en sus ataques contra bases militares, estaciones de policía y también contra la población civil.
Los dispositivos con fibra óptica, muy utilizados en la guerra en Ucrania, se operan con un cable y son más difíciles de inhibir por los sistemas electrónicos antidrones.
«Los indicios (de la presencia del dron) llegaron desde la Fiscalía en el Cauca», dijo a la AFP un responsable del Ejército.
La región del Cauca (suroeste) tiene grandes superficies de narcocultivos y es un bastión de los guerrilleros bajo las órdenes de Iván Mordisco, el criminal más buscado del país que le dio la espalda al acuerdo de paz de 2016.
Los disidentes reconocieron la autoría de un atentado con explosivos en una carretera en el Cauca que dejó 21 muertos a finales de abril pasado.
Internacionales
Ecuador desarticula red que enviaba cocaína en contenedores de «snacks» de plátano hacia Europa
La Policía Nacional de Ecuador desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína mediante la contaminación de contenedores de exportación de «chifles» (láminas delgadas de plátano verde frito), con destino a países europeos, informó el viernes el Ministerio del Interior.
El operativo permitió la captura de siete ciudadanos ecuatorianos, tras 12 horas de acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado, precisó a periodistas el ministro del Interior, John Reimberg.
Por su parte, la Policía detalló en un comunicado que la intervención dejó como resultado nueve allanamientos, tras dos años de investigaciones, labores de inteligencia y cooperación internacional.
Añadió que entre los siete detenidos presuntamente vinculados a esta estructura delictiva figura Henry Isaac Játiva Murillo, identificado como supuesto líder de la organización y exgerente de la empresa exportadora Nina Bananas S.A.
«Las investigaciones determinaron que la organización utilizaba diferentes modalidades para ocultar la droga en contenedores con productos de exportación, entre ellas dobles fondos, contaminación de mercancía y la modalidad ‘gancho ciego’ (introducción de droga en cargamentos lícitos aprovechando las fallas logísticas sin que las empresas exportadoras lo sepan)», señaló.
La Policía precisó que los cargamentos ilícitos tenían como destino España, Bélgica y Sierra Leona.
Asimismo, informó que se detectó la clonación de sellos de seguridad y el uso de bodegas clandestinas ubicadas en la vía a la Costa para contaminar las cargas ilícitas antes de su envío.
La operación también permitió esclarecer la participación de esta red en cuatro casos relevantes de narcotráfico registrados entre 2021 y 2024, en los que se decomisaron más de 9.3 toneladas de cocaína, cuya afectación económica supera los 436 millones de dólares en el mercado europeo.
El ministerio señaló que el Gobierno continuará fortaleciendo las capacidades operativas y de inteligencia para combatir las estructuras narcodelictivas que afectan la seguridad del país sudamericano.
Internacionales
Vladímir Putin dice que la guerra en Ucrania está llegando a su fin
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó este sábado que la guerra en Ucrania «se acerca a su fin», y criticó fuertemente a países occidentales por ayudar a esa nación, en una breve tregua que los dos países se acusaron mutuamente de violar.
«Empezaron a intensificar la confrontación con Rusia, que continúa hasta hoy. Creo que se acerca a su fin, pero sigue siendo un asunto serio», dijo Putin a periodistas.
Durante la conmemoración de la victoria soviética contra los nazis, el presidente ruso la emprendió contra el papel jugado por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el conflicto.
«Pasaron meses esperando que Rusia sufriera una derrota aplastante, que su Estado se desmoronara. No sucedió. Y entonces se quedaron atascados en esa dinámica y ahora no logran salir de ella», dijo.
Añadió que estaba dispuesto a reunirse con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un tercer país, pero solo una vez que se hubieran acordado todas las condiciones para un posible acuerdo de paz. «Este debería ser el punto final, y no las negociaciones en sí mismas», precisó.
El acto en la Plaza Roja de Moscú duró apenas 45 minutos, discurso presidencial incluido, y en él no se lució armamento ante el temor de ataques ucranianos.
A diferencia de la pompa del año pasado, cuando asistieron una veintena de dirigentes internacionales de naciones como China y Brasil, esta vez acudieron apenas un puñado de líderes aliados, de países como Bielorrusia, Kazajistán, Malasia y Eslovaquia.