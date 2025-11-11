Cuatro personas detenidas por sustraer más de $24,000 de escuela en Sonsonate

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió un aviso ante la posibilidad de limitar temporalmente los recorridos turísticos hacia el volcán de Santa Ana, debido a la presencia de fuertes vientos que podrían poner en riesgo la seguridad de los visitantes.

La institución informó que la medida será preventiva y se aplicará según las condiciones climáticas registradas en la zona. Dependiendo de la intensidad del viento, los guardarecursos podrían restringir el acceso total o parcial al cráter, con el objetivo de evitar incidentes durante las caminatas hacia la cima.

El MARN pidió comprensión a los turistas y exhortó a seguir las indicaciones del personal en el sitio. Además, recordó que este tipo de restricciones son comunes durante la temporada de vientos, cuando las ráfagas suelen superar los niveles considerados seguros para los visitantes.

El volcán de Santa Ana, también conocido como Ilamatepec, es uno de los destinos naturales más visitados del país por su impresionante cráter y la laguna de color turquesa que alberga en su interior.

