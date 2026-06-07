Internacionales
Comienza el gaokao en China con la participación de 12.9 millones de estudiantes
Un total de 12.9 millones de jóvenes en China comenzaron este domingo el “gaokao”, el examen nacional de acceso a la universidad considerado uno de los procesos académicos más importantes y competitivos del país, según datos del Ministerio de Educación.
La prueba, que se desarrolla durante varios días, es determinante para el ingreso a las universidades y tiene un peso significativo en las oportunidades educativas y laborales de los estudiantes. El examen incluye evaluaciones de chino, matemáticas, inglés, ciencias y humanidades.
Los resultados serán publicados a finales de junio, una vez concluido el proceso de evaluación.
En los alrededores de un centro de exámenes en Pekín, decenas de policías y agentes de seguridad mantuvieron el orden mientras padres de familia esperaban la entrada de los aspirantes. Algunos acudieron vestidos de rojo, color asociado a la buena suerte dentro de la cultura china.
Entre los estudiantes se encontraba Zhang Xinnan, de 18 años, quien expresó sentirse algo ansioso antes del inicio de las pruebas, aunque afirmó sentirse preparado para afrontarlas.
Durante las últimas décadas, la educación superior en China ha experimentado un crecimiento acelerado impulsado por el desarrollo económico del país, lo que ha elevado las expectativas de las familias respecto a la formación académica y profesional de los jóvenes.
Sin embargo, los graduados se enfrentan actualmente a un mercado laboral más complejo que en años anteriores. Según cifras oficiales, aproximadamente uno de cada seis ciudadanos chinos de entre 16 y 24 años que no estudian se encuentra desempleado.
Internacionales
Detienen a líder de la MS-13 en el sur de México
Las autoridades mexicanas informaron sobre la captura de Orlando Ramírez, conocido con el alias de “El Misterio”, señalado como presunto líder de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La detención se realizó el sábado en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, según informó la fiscalía estatal.
De acuerdo con el comunicado oficial, Ramírez intentó huir al percatarse de que era seguido por agentes policiales, pero finalmente fue interceptado y capturado por las autoridades.
La fiscalía indicó que el detenido posee órdenes de captura y antecedentes por delitos como homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación, de acuerdo con información proporcionada por el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador.
Asimismo, se le atribuyen los delitos de portación ilegal de armas de guerra y tentativa de extorsión.
Tras su captura, el ciudadano salvadoreño fue puesto a disposición de las autoridades migratorias mexicanas, que determinarán su situación legal.
La detención ocurre mientras en El Salvador se desarrolla un proceso judicial contra 486 presuntos integrantes de la MS-13, acusados de miles de asesinatos y otros delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Desde marzo de 2022, el Gobierno salvadoreño mantiene un régimen de excepción como parte de una estrategia de combate a las pandillas, medida bajo la cual se reportan más de 91,000 detenciones.
Internacionales
Irán amenaza los intereses de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio tras ataques en Beirut
Irán advirtió este domingo sobre posibles represalias contra intereses estadounidenses e israelíes en Oriente Medio, luego de los ataques lanzados por Israel contra suburbios del sur de Beirut, zona considerada bastión del grupo proiraní Hezbolá.
La advertencia fue emitida por Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y negociador jefe del país, quien afirmó en la red social X que las bases y activos de Estados Unidos e Israel en la región constituyen “objetivos legítimos”. Asimismo, aseguró que las fuerzas armadas iraníes tienen libertad para actuar.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que preferiría ataques israelíes “más quirúrgicos” contra Hezbolá en Líbano. En declaraciones concedidas a NBC, también expresó su deseo de que el país libanés tenga una mejor situación y señaló que no exige que Líbano forme parte de un eventual acuerdo con Irán.
Trump reiteró además que busca separar las conversaciones relacionadas con Líbano de las negociaciones sobre un acuerdo con Irán, mientras que Teherán pretende vincular ambos escenarios.
Israel llevó a cabo ataques contra los suburbios del sur de Beirut argumentando que respondía a acciones dirigidas contra su territorio, pese al alto el fuego vigente. Según las autoridades libanesas, las operaciones militares israelíes han causado más de 3,560 muertes en Líbano desde el inicio de la guerra el 2 de marzo.
El conflicto también involucra a Hezbolá, organización que, según la información difundida, atacó a Israel tras la muerte del líder supremo iraní, Ali Jamenei, durante una ofensiva israelí-estadounidense.
En otro punto de sus declaraciones, Trump afirmó que el presidente sirio, Ahmed al-Sharaa, está dispuesto a colaborar con Líbano. Además, destacó el proceso de acercamiento entre Siria y Estados Unidos tras el derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024 y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Internacionales
Trabajadores del estadio de Los Ángeles autorizan una posible huelga en el Mundial
Empleados del SoFi Stadium de Los Ángeles votaron abrumadoramente a favor de autorizar una huelga durante el Mundial 2026, que se inicia el jueves, al no ser atendidas sus demandas salariales y contra la presencia de la agencia migratoria ICE en el recinto.
El sindicato Unite Here Local 11, que representa a unos 2,000 trabajadores de las concesiones de comida y bebida y las suites del estadio, dijo que el 96 % de los votantes se pronunció a favor de la posibilidad de declararse en huelga.
«Esto significa que los trabajadores podrían abandonar sus puestos en cualquier momento si no se satisfacen sus demandas», dijo el sindicato en un comunicado.
Cocineros, meseros, cajeros, lavaplatos y otros empleados del estadio participaron en la votación entre el jueves y la noche del viernes.
El sindicato dijo que las negociaciones con Legends Global, la operadora de los servicios de alimentos del estadio, están programadas para continuar el lunes, a escasos días de que el SoFi Stadium albergue el primer partido del Mundial 2026 en territorio estadounidense, el 12 de junio entre la selección local y Paraguay.
El SoFi Stadium, el recinto deportivo más caro del mundo, inaugurado en 2020 con un costo superior a los 5,000 millones de dólares, será sede de ocho partidos de la Copa del Mundo.
«Si nos vemos obligados a ir a la huelga, en esas suites de 100,000 dólares de la FIFA no habrá más que agua embotellada y Doritos», dijo Kurt Petersen, copresidente del sindicato.
Entre sus demandas, los trabajadores reclaman garantías para poder abandonar sus labores en caso de que en los partidos del Mundial haya presencia de la agencia federal ICE, punta de lanza de la ofensiva antinmigración del presidente Donald Trump.
ICE ha sido blanco de críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos por sus brutales redadas en distintas ciudades, incluida Los Ángeles.
Los empleados también expresan su preocupación por tener que entregar información personal a la FIFA para ser acreditados, que temen que pueda ser compartida con agencias migratorias.
Las demandas también abarcan una mejora de las condiciones salariales de los trabajadores.
El Mundial «generará enormes ganancias, pero nosotros seguimos luchando por el respeto y la seguridad más básicos. Merecemos algo mejor y, si eso significa ir a la huelga, estoy listo», dijo César Zamora, camarero en el estadio.