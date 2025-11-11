Nacionales
Pandillero es detenido en Estados Unidos
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) capturó al pandillero de la 18, Antonio Israel Lazo Quintanilla, reclamado en El Salvador por delitos de crimen organizado.
En la información publicada por el ICE destaca que se trata de «un inmigrante ilegal supuestamente “no criminal” que, en realidad, es un asesino buscado y miembro de una pandilla».
«Lazo Quintanilla puede que no tenga antecedentes penales por delitos violentos en Estados Unidos, pero este inmigrante ilegal con antecedentes penales representa claramente una amenaza para la seguridad pública», señala el ICE.
En una fotografía publicada por Estados Unidos, a Lazo Quintanilla se le observan tres números seis en la frente y el número 18 en las mejillas, tatuajes que evidencian su permanencia activa en la pandilla.
«Las falsas afirmaciones de los medios de comunicación de que el ICE no está arrestando a los peores criminales no podrían estar más lejos de la realidad», agregó el ICE en la publicación.
En el informe divulgado no se proporcionan detalles del lugar y la fecha de la detención del terrorista, ni datos de los tribunales en los que tiene procesos penales en El Salvador.
Una vez sea deportado hacia el país, las autoridades salvadoreñas lo capturarán en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero para remitirlo ante los juzgados que lo reclaman.
Además, será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, aplicándole las reglas del régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Con las nuevas reformas, será agrupado en un expediente donde le asignarán número de causa, para que en un plazo de dos años enfrente audiencia única y pueda ser condenado hasta con 30 años de cárcel por ser miembro de la pandilla 18.
Sucesos
Él era Juan, peatón que perdió la vida tras ser atropellado en Aguilares
Un hombre identificado como Juan Miguel Castellanos, de 44 años, falleció ayer luego de ser atropellado en la carretera Troncal del Norte, a la altura del cantón San Dieguito, en el distrito de Aguilares.
Según el informe preliminar, la víctima caminaba por la zona cuando fue embestida por un vehículo.
El conductor involucrado permaneció en el lugar del accidente y colaboró con las autoridades durante el proceso de investigación para determinar responsabilidades.
Nacionales
Hombre lesionado tras ser atropellado en carretera Los Chorros
Un hombre resultó atropellado esta mañana en las cercanías de una pasarela sobre la carretera Los Chorros, en uno de los tramos donde se habilitan los carriles reversibles.
Según información preliminar, la víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, habría intentado cruzar la vía cuando fue embestida por un vehículo.
Equipos del Viceministerio de Transporte (VMT) que se encontraban en la zona coordinaron el tráfico vehicular mientras el hombre recibía asistencia médica en el lugar.
Hasta el cierre de esta nota, se desconoce el estado de salud del peatón y si el conductor involucrado permaneció en el sitio del accidente.
Nacionales
30,000 jóvenes recibirán becas de Integración el próximo 30 de noviembre
El presidente ad honorem de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, informó que el próximo 30 de noviembre reunirán a 30,000 jóvenes en el Estadio Mágico González para entregarles becas completas para estudios superiores por haber finalizado con éxito el programa Proceso Formativo.
«Va a haber un antes y un después del 30 de noviembre. Ese domingo se va a producir un hecho sin precedentes. Van a estar 30,000 jóvenes en el [Estadio] Mágico González, van a estar reunidos y ese va a ser el inicio de una gran transformación de país», expresó en video difundido en la red social X.
Los jóvenes que recibirán las becas para estudios superiores son aquellos que cumplieron con todos los pasos que estableció la Dirección de Integración, como tener una nota mínima de 7.0 en la escuela, asistir a un curso de refuerzo, realizar trabajo comunitario con la Dirección de Integración y asistir a eventos de la institución como el masterclass ADN de la pobreza y la cultura de integración.
«Ese día será un día súper especial para el país, pero también en Latinoamérica se van a dar cuenta. Ustedes [estudiantes], sin duda, han hecho un esfuerzo importante y quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón. Quiero agradecerles a ustedes porque confiaron en hacer un proceso formativo. Es fundamental lo que están haciendo», agregó.
Este anuncio fue difundido luego de que el presidente de la República, Nayib Bukele, informara en una reciente cadena nacional en la que inauguró 70 escuelas, que en El Salvador todos los jóvenes tienen derecho a una beca universitaria completa y que próximamente se reunirían a todos los bachilleres beneficiados.
«Esperamos que antes de que inicie el próximo año tengamos a todos los niños becados. Lo único que van a necesitar es cumplir las reglas que tiene el programa, que básicamente son cosas sencillas como portarse bien, estudiar […] No tiene que ser un super mega genio para tener derecho a beca, solo tiene que ser un buen ciudadano, una buena persona, un hombre o una mujer decente con sus vecinos, con sus maestros, con su país», expresó el mandatario.
La Dirección de Integración brindará próximamente mayor información de este evento.