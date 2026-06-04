Así fueron captados dos personas mientras hurtaban artículos en una tienda de Santa Ana

Una persona falleció durante la madrugada de este día tras ser atropellada sobre el bulevar de Los Próceres, en el sentido que conduce hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa, en San Salvador.

Según información preliminar, la víctima habría sido impactada por una motocicleta mientras se encontraba en la vía. Tras el hecho, el conductor de la motocicleta perdió el control de la unidad y colisionó contra una pasarela ubicada en la zona.

Al lugar acudieron equipos de emergencia y autoridades para atender la situación y realizar las inspecciones correspondientes. Debido al percance, el tránsito vehicular registró afectaciones mientras se desarrollaban las labores de procesamiento de la escena.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre el estado de salud del motociclista involucrado en el accidente.

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