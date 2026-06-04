Nacionales
Así fueron captados dos personas mientras hurtaban artículos en una tienda de Santa Ana
Los propietarios de una tienda de origen chino ubicada en el centro de Santa Ana denunciaron el hurto de varios artículos, cometido por dos personas que fueron captadas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento.
Según la denuncia, las imágenes muestran a ambos sospechosos presuntamente ocultando productos entre sus prendas de vestir antes de abandonar el local sin efectuar el pago correspondiente.
El caso quedó registrado por el sistema de seguridad del negocio.
Nacionales
Varios lesionados tras accidente de tránsito en carretera Litoral
Al menos seis personas resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido sobre la carretera Litoral, a la altura del kilómetro 57.
Cuerpos de socorro se hicieron presentes en el lugar del percance para brindar atención a los afectados y evaluar la gravedad de las lesiones.
De forma preliminar, se informó que cinco de los lesionados fueron trasladados a distintos centros hospitalarios para recibir atención médica especializada.
Principal
Nuevo caso de acoso en transporte público es denunciado en redes sociales
La difusión de un video en redes sociales ha vuelto a poner en evidencia casos de acoso registrados en el transporte público.
En la grabación se observa a un sujeto utilizando su teléfono celular para captar imágenes debajo de la falda de una joven que viajaba en una unidad de transporte colectivo.
Ante esta situación, se hace un llamado a las víctimas y testigos a presentar las denuncias correspondientes, con el fin de facilitar la identificación de los responsables. Asimismo, diversos sectores destacan la importancia de reforzar la vigilancia y promover una cultura de denuncia frente a conductas que vulneran la privacidad y dignidad de las personas.
Nacionales
Peatón muere tras ser atropellado por motociclista en el bulevar Los Próceres
Una persona falleció durante la madrugada de este día tras ser atropellada sobre el bulevar de Los Próceres, en el sentido que conduce hacia el monumento Hermano Bienvenido a Casa, en San Salvador.
Según información preliminar, la víctima habría sido impactada por una motocicleta mientras se encontraba en la vía. Tras el hecho, el conductor de la motocicleta perdió el control de la unidad y colisionó contra una pasarela ubicada en la zona.
Al lugar acudieron equipos de emergencia y autoridades para atender la situación y realizar las inspecciones correspondientes. Debido al percance, el tránsito vehicular registró afectaciones mientras se desarrollaban las labores de procesamiento de la escena.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre el estado de salud del motociclista involucrado en el accidente.