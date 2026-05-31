Nacionales
Capturan a conductor que transportaba marihuana valorada en casi $2,000
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en flagrancia a Franklin Enrique Rosales Interiano, quien transportaba marihuana valorada en $1,941.50, informó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.
De acuerdo con las autoridades, la droga fue encontrada durante una inspección realizada al vehículo que conducía el detenido.
El funcionario destacó que la ubicación de la sustancia fue posible gracias al apoyo de agentes K9 de la División Antinarcóticos de la PNC, quienes participaron en el procedimiento.
Según la información oficial, a Rosales Interiano se le incautó una porción grande de marihuana con un valor estimado de $1,941.50.
Las autoridades indicaron que el detenido será procesado en los próximos días por el delito de tráfico ilícito.
Nacionales
PNC captura a sujeto tras sorprenderlo vendiendo droga en La Libertad
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Raúl Edenilson Espinoza Salazar, de 24 años, tras ser sorprendido vendiendo droga en la colonia San Carlos Dos, ubicada en el distrito de Ciudad Arce, municipio de La Libertad Centro.
Según informó la institución, el procedimiento se llevó a cabo luego de atender una alerta sobre personas que presuntamente se dedicaban al tráfico de drogas en la zona. Al llegar al lugar, los sospechosos intentaron huir, pero los agentes lograron detener a uno de ellos.
Durante la intervención, las autoridades incautaron marihuana, cocaína, un vehículo, una motocicleta, dinero en efectivo y un teléfono celular.
La PNC indicó que Espinoza Salazar será remitido en los próximos días por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Nacionales
Capturan a un hombre por realizar disparos en estado de ebriedad
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Efraín Canales Gómez, de 47 años, tras ser señalado de realizar disparos con arma de fuego mientras se encontraba en estado de ebriedad.
Según el reporte policial, la detención fue realizada luego de una denuncia ciudadana en el caserío Platanario, cantón Santa Anita, distrito de El Divisadero, municipio de Morazán Sur, departamento de Morazán.
La institución indicó que durante el procedimiento se practicó una prueba de alcohol en aire espirado, la cual registró un resultado de 172 miligramos por decilitro (mg/dl).
Asimismo, la PNC detalló que al detenido le fue incautada una pistola junto con dos cargadores.
Canales Gómez será remitido por los delitos de disparos de arma de fuego y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, de acuerdo con las autoridades.
Nacionales
Trágico accidente de motocicleta cobra la vida de una mujer en Ciudad Arce
Una mujer falleció y un hombre resultó lesionado en un accidente de tránsito registrado durante la madrugada en la carretera antigua que conecta Santa Ana con San Salvador, a la altura del caserío La Providencia, en Ciudad Arce.
De acuerdo con el reporte de Comandos de Salvamento Ciudad Arce, en el percance estuvo involucrada una motocicleta en la que se transportaban dos personas, un hombre y una mujer.
Los socorristas brindaron asistencia al hombre y posteriormente lo trasladaron a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia verificaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.