Capturan a conductor que transportaba marihuana valorada en casi $2,000

La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de José Efraín Canales Gómez, de 47 años, tras ser señalado de realizar disparos con arma de fuego mientras se encontraba en estado de ebriedad.

Según el reporte policial, la detención fue realizada luego de una denuncia ciudadana en el caserío Platanario, cantón Santa Anita, distrito de El Divisadero, municipio de Morazán Sur, departamento de Morazán.

La institución indicó que durante el procedimiento se practicó una prueba de alcohol en aire espirado, la cual registró un resultado de 172 miligramos por decilitro (mg/dl).

Asimismo, la PNC detalló que al detenido le fue incautada una pistola junto con dos cargadores.

Canales Gómez será remitido por los delitos de disparos de arma de fuego y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, de acuerdo con las autoridades.

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