Nacionales
El fenómeno El Niño podría presentarse entre mayo y julio
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que existe un 82 % de probabilidad de que el fenómeno El Niño se presente entre débil y moderado para los meses de mayo y julio. Aunque todavía no se ha desarrollado, el océano Pacífico muestra señales de calentamiento para los próximos meses.
De acuerdo con el MARN, entre julio y agosto existe una menor probabilidad que se registren lluvias y ocurra más calor. Además, podría presentarse una canícula más temprana.
Ante estas condiciones, los posibles efectos podrían ser ambientes más secos, estrés para cultivos y menor disponibilidad de agua en algunas zonas.
«El fenómeno de El Niño influye en los patrones de lluvia y temperatura en nuestra región, por lo que anticiparnos a sus efectos es clave para reducir el impacto en nuestras actividades», señaló el ministerio.
Ante esta situación, el fenómeno continúa bajo monitoreo. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de sus diferentes canales oficiales para atender las indicaciones y reducir los posibles impactos que genere El Niño.
Pronóstico para esta semana
Por otra parte, el Observatorio de Amenazas del MARN prevé que para esta semana se presenten lluvias y tormentas en diferentes sectores del país. Estas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. «Antes y durante las tormentas se espera actividad eléctrica y vientos superiores a 40 kilómetros por hora», detalló el MARN.
Desde temprano, en la tarde, se esperan lluvias en sectores de la franja volcánica del país, incluyendo la cordillera del Bálsamo y sur del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y posteriormente en la cadena montañosa norte. Mientras que, en la noche, se esperan en sectores de la zona norte, oriental, central y costera.
Las temperaturas máximas en la zona de montaña oscilarán entre 24 a 28 °C, en valles interiores de 30 a 35 °C y la zona oriental entre 32 a 37 °C, detalló el MARN.
Nacionales
Fonat inicia nueva jornada de formación para motociclistas
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) inició una nueva ronda de formaciones teóricas y prácticas dirigidas a motociclistas del sector de servicio a domicilio.
Esta iniciativa es una de las estrategias del Plan de Seguridad Vial de Motociclistas que impulsa el Gobierno del presidente Bukele, a través del Fonat y el Viceministerio de Transporte (VMT).
Durante las sesiones, los motociclistas fortalecen sus conocimientos sobre normativa vigente y adquieren nuevas destrezas que les permiten identificar situaciones de riesgo y prevenir siniestros viales.
Esto con el objetivo hacer conciencia en los conductores de motocicletas, a fin de reducir comportamientos que pongan en riesgo su vida al momento de movilizarse en la vía.
A través de sus formaciones en seguridad vial, ofrecidas a empresas privadas e instituciones públicas, el Fonat ha logrado compartir buenas prácticas de movilidad segura con más de 20,000 participantes.
Dentro de las actividades enmarcadas en el Plan de Seguridad para Motociclistas de El Salvador, el Fonat compartió la publicación de la Norma Técnica Salvadoreña de Cascos para Motociclistas NTS 13.125.01:24.
El Fonat también entrega insumos de protección a conductores que portan su documentación de tránsito en regla durante controles vehiculares. A partir de marzo del 2026, la institución incluyó el casco integral certificado entre los insumos de protección que se entregan a motociclistas durante los dispositivos.
Nacionales
Capturan a hombre con marihuana durante patrullaje en Chalchuapa
Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) detuvieron a Christhian Elías Ramos Bojorquez tras encontrarle droga durante un patrullaje rutinario realizado la noche del sábado en el departamento de Santa Ana.
De acuerdo con el reporte de la institución, el procedimiento se llevó a cabo en el cantón Galeano, del distrito de Chalchuapa, municipio de Santa Ana Oeste.
Las autoridades informaron que Ramos Bojorquez fue sorprendido en posesión de una mochila que contenía una bolsa grande con marihuana y un teléfono celular.
Posteriormente, el detenido fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) para que sea puesto a disposición de las instancias correspondientes y continúe el proceso legal respectivo.
Nacionales
Capturan a conductor que transportaba marihuana valorada en casi $2,000
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en flagrancia a Franklin Enrique Rosales Interiano, quien transportaba marihuana valorada en $1,941.50, informó el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.
De acuerdo con las autoridades, la droga fue encontrada durante una inspección realizada al vehículo que conducía el detenido.
El funcionario destacó que la ubicación de la sustancia fue posible gracias al apoyo de agentes K9 de la División Antinarcóticos de la PNC, quienes participaron en el procedimiento.
Según la información oficial, a Rosales Interiano se le incautó una porción grande de marihuana con un valor estimado de $1,941.50.
Las autoridades indicaron que el detenido será procesado en los próximos días por el delito de tráfico ilícito.