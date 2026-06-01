Nacionales
DoctorSV alcanza 1.5 millones de usuarios
El presidente de la República, Nayib Bukele, informó que DoctorSV, la herramienta tecnológica impulsada por el Gobierno de El Salvador para fortalecer la atención médica, alcanzó 1.5 millones de usuarios registrados en sus primeros seis meses de funcionamiento.
A través de su cuenta de X, el mandatario destacó que la plataforma ofrece servicios de salud pública asistidos por inteligencia artificial, incluyendo consultas médicas, entrega de medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes médicas, manejo de enfermedades crónicas y atención en salud mental, entre otros.
De acuerdo con la información compartida, la aplicación ha permitido la emisión de más de 2 millones de recetas médicas, la programación de más de 3 millones de citas y la realización de más de 1.3 millones de exámenes de laboratorio e imágenes médicas.
¡Ya llegamos a 1.5 millones de usuarios!@doctorsvapp es salud pública de calidad asistida por IA, para todos los salvadoreños: consultas médicas, medicamentos, exámenes de laboratorio, imágenes médicas, manejo de enfermedades crónicas, salud mental y muchos otros servicios. pic.twitter.com/8FLvodJlX0
— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 1, 2026
DoctorSV funciona mediante una aplicación móvil disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. La herramienta utiliza elementos de inteligencia artificial para apoyar la precisión de los diagnósticos médicos y emplea códigos QR para facilitar la entrega de medicamentos y la gestión de trámites relacionados con exámenes médicos.
Según se detalló, la plataforma incorpora el asistente de inteligencia artificial Google Gemini, integrado con bases de datos médicas para brindar apoyo en el proceso de diagnóstico a los médicos de turno.
Nacionales
El fenómeno El Niño podría presentarse entre mayo y julio
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que existe un 82 % de probabilidad de que el fenómeno El Niño se presente entre débil y moderado para los meses de mayo y julio. Aunque todavía no se ha desarrollado, el océano Pacífico muestra señales de calentamiento para los próximos meses.
De acuerdo con el MARN, entre julio y agosto existe una menor probabilidad que se registren lluvias y ocurra más calor. Además, podría presentarse una canícula más temprana.
Ante estas condiciones, los posibles efectos podrían ser ambientes más secos, estrés para cultivos y menor disponibilidad de agua en algunas zonas.
«El fenómeno de El Niño influye en los patrones de lluvia y temperatura en nuestra región, por lo que anticiparnos a sus efectos es clave para reducir el impacto en nuestras actividades», señaló el ministerio.
Ante esta situación, el fenómeno continúa bajo monitoreo. Las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de sus diferentes canales oficiales para atender las indicaciones y reducir los posibles impactos que genere El Niño.
Pronóstico para esta semana
Por otra parte, el Observatorio de Amenazas del MARN prevé que para esta semana se presenten lluvias y tormentas en diferentes sectores del país. Estas pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento. «Antes y durante las tormentas se espera actividad eléctrica y vientos superiores a 40 kilómetros por hora», detalló el MARN.
Desde temprano, en la tarde, se esperan lluvias en sectores de la franja volcánica del país, incluyendo la cordillera del Bálsamo y sur del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), y posteriormente en la cadena montañosa norte. Mientras que, en la noche, se esperan en sectores de la zona norte, oriental, central y costera.
Las temperaturas máximas en la zona de montaña oscilarán entre 24 a 28 °C, en valles interiores de 30 a 35 °C y la zona oriental entre 32 a 37 °C, detalló el MARN.
Nacionales
Fonat inicia nueva jornada de formación para motociclistas
El Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat) inició una nueva ronda de formaciones teóricas y prácticas dirigidas a motociclistas del sector de servicio a domicilio.
Esta iniciativa es una de las estrategias del Plan de Seguridad Vial de Motociclistas que impulsa el Gobierno del presidente Bukele, a través del Fonat y el Viceministerio de Transporte (VMT).
Durante las sesiones, los motociclistas fortalecen sus conocimientos sobre normativa vigente y adquieren nuevas destrezas que les permiten identificar situaciones de riesgo y prevenir siniestros viales.
Esto con el objetivo hacer conciencia en los conductores de motocicletas, a fin de reducir comportamientos que pongan en riesgo su vida al momento de movilizarse en la vía.
A través de sus formaciones en seguridad vial, ofrecidas a empresas privadas e instituciones públicas, el Fonat ha logrado compartir buenas prácticas de movilidad segura con más de 20,000 participantes.
Dentro de las actividades enmarcadas en el Plan de Seguridad para Motociclistas de El Salvador, el Fonat compartió la publicación de la Norma Técnica Salvadoreña de Cascos para Motociclistas NTS 13.125.01:24.
El Fonat también entrega insumos de protección a conductores que portan su documentación de tránsito en regla durante controles vehiculares. A partir de marzo del 2026, la institución incluyó el casco integral certificado entre los insumos de protección que se entregan a motociclistas durante los dispositivos.
Nacionales
Capturan a hombre con marihuana durante patrullaje en Chalchuapa
Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) detuvieron a Christhian Elías Ramos Bojorquez tras encontrarle droga durante un patrullaje rutinario realizado la noche del sábado en el departamento de Santa Ana.
De acuerdo con el reporte de la institución, el procedimiento se llevó a cabo en el cantón Galeano, del distrito de Chalchuapa, municipio de Santa Ana Oeste.
Las autoridades informaron que Ramos Bojorquez fue sorprendido en posesión de una mochila que contenía una bolsa grande con marihuana y un teléfono celular.
Posteriormente, el detenido fue entregado a la Policía Nacional Civil (PNC) para que sea puesto a disposición de las instancias correspondientes y continúe el proceso legal respectivo.