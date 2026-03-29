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Cinco anécdotas que marcan el 50 aniversario de Apple
Desde sus inicios en un garaje de California en abril de 1976, Apple ha marcado el mundo de la informática y la cultura popular con productos adoptados por millones de consumidores en todo el mundo.
He aquí cinco datos poco conocidos sobre la empresa con sede en Cupertino, California, con motivo de su 50 aniversario.
– Logo enigmático –
El origen del logo de la manzana mordida ha despertado numerosos rumores, desde una referencia a la fruta prohibida de Adán y Eva hasta un homenaje a la manzana envenenada que mató al matemático británico Alan Turing.
La marca Apple debe su nombre a la afición de Steve Jobs, uno de sus fundadores, a la manzana.
En una entrevista con la revista Forbes en 2018, su creador, el diseñador gráfico estadounidense Rob Janoff, relató que solo recibió una instrucción cuando le encargaron el logo en enero de 1977.
«No lo hagas lindo», le dijo Jobs, quien quería algo más sencillo que el primer logo de «Apple Computer», una ilustración de Isaac Newton bajo un árbol.
Janoff explica en su sitio web que pasó dos semanas estudiando secciones transversales de manzanas antes de decidirse por una fruta mordida.
– Tercer hombre –
La historia registra a Steve Jobs y Steve Wozniak como los cofundadores de Apple.
Sin embargo, un tercer hombre firmó junto a ellos el contrato de tres páginas que lanzó la empresa el 1 de abril de 1976: Ronald Wayne.
Según la biografía de Water Isaacson sobre Jobs, Wayne era un ingeniero de la empresa de videojuegos Atari y estaba a cargo de la ingeniería de hardware y de la documentación de la naciente empresa.
Pero mientras sus dos cofundadores se volcaban de lleno al negocio, Wayne temía perder sus pocos ahorros si Apple fracasaba.
Renunció 11 días después a su condición de cofundador y vendió su participación de 10% a cambio de dos pagos de 800 y 1.500 dólares.
Esa participación de 10% habría valido unos 370.000 millones de dólares para 2026.
– Anuncio de «1984» –
En un mundo totalitario futurista, un martillo lanzado por un joven atleta destroza a una figura de «Gran Hermano» que declama a ciudadanos adoctrinados desde una inmensa pantalla.
Decenas de millones de estadounidenses vieron el anuncio de un minuto del cineasta Ridley Scott durante el Super Bowl, la final del football americano, del 22 de enero de 1984.
Emitido junto al anuncio del lanzamiento de la computadora Apple, el aviso estaba inspirado en la novela distópica de George Orwell «1984».
La originalidad del anuncio está en el hecho de que no muestra directamente el producto, sino que promete un mundo nuevo de consumidores emancipados gracias a las computadoras domésticas.
– Colores pop –
Los aparatos de Apple a lo largo de los años han utilizado colores para distinguirse del blanco de sus competidores austeros.
Los iMacs de primera generación, lanzados en 1998, tenían carcasas transparentes en tonos azul, verde y otros colores.
El reproductor de música iPod, inicialmente gris metálico, se diversificó hasta abarcar todo un espectro de colores vivos.
Más tarde, la variante «oro rosa» del iPhone 6S en 2015 dio lugar a una multitud de imitaciones, siguiendo una tendencia de varios años bautizada como «rosa millenial».
– «09H41» –
Casi todos los anuncios y capturas de pantalla de los productos Apple tienen un punto en común: muestran la misma hora, 09H41. Y no es por casualidad.
Jon Manning, un creador de juegos australiano, dijo haber preguntado en 2010 a Scott Forstall, entonces encargado de iOS (sistema operativo móvil de Apple) al respecto.
Forstall explicó que ese horario es una referencia a la estructura de los eventos de la presentación de productos Apple.
«Diseñamos las presentaciones de modo que la gran revelación del producto ocurra alrededor de 40 minutos después del inicio de la presentación», indicó Forstall.
Nacionales
Los Hermanos Flores encienden el Centro Histórico con una noche majestuosa de música y sabor
Con un derroche de música, sabor y al grito de «¡Atacando, pura candela!» Los Hermanos Flores Orquesta Internacional regalaron ayer una noche majestuosa en el Centro Histórico de San Salvador, donde miles de almas corearon y se movieron al ritmo de todas sus canciones.
El concierto gratuito marcó el «hasta pronto» de la agrupación, la cual iniciará en los próximos días su viaje hacia el Festival Coachella 2026, a realizarse en abril en Estados Unidos y donde serán la primera banda salvadoreña y centroamericana o plantarse en uno de los escenarios más importantes de la industria de la música.
«El éxito de Coachella no es solo de Los Hermanos Flores. Es de todo El Salvador. Estamos aquí por ustedes y vamos a representarlos para poner en alto el nombre de nuestro país», dijo Nory Flores, vocalista principal.
La velada transcurrió con lo mejor del repertorio de la agrupación patrimonio musical de El Salvador, en una noche donde el público nacional los arropó con sus gargantas y con cada baile y ovación.
«Mi País», «Linda Muchachita», «Emigrante Latino», «Enfermera» y muchos éxitos más pusieron a bailar a los miles de asistentes entre coterráneos y visitantes internacionales en la Plaza Gerardo Barrios.
Otra de las grandes canciones que no podía faltar fue «La Bala», el tema más popular a escala internacional de La Fuerza Musical de Centroamérica y de El Salvador. Con esta canción, el público no dudó en moverse con toda el alma y lustrar la auténtica pista de baile en que se convirtió este sector de la ciudad capital.
«¡Muchas gracias, El Salvador! Nos veremos muy pronto nuevamente. Los llevaremos en nuestros corazones en el escenario de Coachella», dijo la banda al momento de despedirse de su público.
Los Hermanos Flores se presentarán en el escenario del Empire Polo Club en Indio, California, los días 11 y 18 de abril, en un evento cuyo listado de presentaciones lo encabeza Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter.
Nacionales
MINSAL inaugura moderna y especializada área de parto Mini Nido en Soyapango
El Ministerio de Salud (Minsal) y el despacho de la primera dama Gabriela de Bukele inauguraron ayer un nueva Área de Parto con Cariño Mini Nido en el Hospital Nacional de Soyapango, el cual tendrá la capacidad para atender seis partos diarios y un aproximado de 2,000 por año.
Esto como parte del fortalecimiento de la atención materno perinatal que ejecuta el Gobierno para dignificar y humanizar la atención, garantizando cuidados integrales a la madre durante el embarazo, parto y posparto, así como al recién nacido.
Los Mini Nidos son maternidades con un rol mucho más grande en la atención, ya que cuentan con quirófanos especializados, habitaciones privadas, adecuadas y confortables, tanto para el trabajo de parto como para el nacimiento.
De acuerdo con el Minsal, estos espacios son una extensión del modelo de atención del Centro de Maternidad Nacer con Cariño El Nido, que fue anunciado recientemente por la primera dama.
Este proyecto es iniciativa de la primera dama, quien desde 2022 impulsó la Ley Nacer con Cariño y se inició un proceso de formación continua, equipamiento de última generación y transformaciones de infraestructura en las maternidades, unidades de salud, áreas de puerperio y estancias maternas.
La inauguración fue presidida por el ministro de Salud, Francisco Alabi, y la jefa de Proyectos de Salud y Nutrición del despacho de la primera dama, Elisa Gamero.
De acuerdo con Alabi, el proyecto incluyó la ampliación de la Unidad de Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR) a tres salas, un área de alojamiento con junto, espacios dignos para familiares, áreas de evaluación obstétrica, islas neonatales, quirófano, sala de máxima urgencia, entre otros servicios.
«Hoy estamos consolidando un área importante, que pone infraestructura, condiciones, tecnología y áreas totalmente modernas para todos los salvadoreños. Son alrededor de 350,000 personas que van a ser beneficiadas. Alrededor de 72,000 de ellas están en una etapa fértil», indicó el ministro.
Nacionales
Turistas disfrutan experiencias únicas en parques nacionales
En el inicio de las vacaciones de Semana Santa, los visitantes nacionales y extranjeros en los parques nacionales como Tazumal, en Chalchuapa (Santa Ana Oeste); Joya de Cerén, en San Juan Opico (La Libertad Cen tro), y la Puerta del Diablo, en San Salvador, no solo conocieron parte de la historia del país, sino que también vivieron una experiencia única al formar parte de talleres artísticos y convivir con artesanos locales para conocer la producción artesanal nacional y dinamizar su visita.
En el Parque Arqueológico Tazumal, los visitantes participaron activamente en un taller de añil en el cual aprendieron técnicas ancestrales para teñir prendas de vestir con diseños únicos en un azul profundo.
«En este período vacacional, turistas nacionales y extranjeros disfrutan de actividades culturales en el Parque Arqueológico El Tazumal, participando en un taller de añil con artesanos locales, fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo el turismo en el país», dijeron fuentes del Ministerio de Cultura.
De igual forma, los visitantes del parque Joya de Cerén disfrutaron una experiencia similar con artesanos locales, de quienes aprendieron a elaborar manualidades y piezas artesanales, como el grabado en madera, entre otros.
En la Puerta del Diablo, los visitantes disfrutaron el show del payaso Simoon; mientras que en Suchitoto participaron en un taller para elaborar las tradicionales torrejas.
Con estas acciones, el Gobierno del presidente Nayib Bukele promueve la identidad cultural del país y ofrece nuevas y variadas experiencias a los turistas en los parques nacionales.