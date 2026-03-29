Cinco anécdotas que marcan el 50 aniversario de Apple

Desde sus inicios en un garaje de California en abril de 1976, Apple ha marcado el mundo de la informática y la cultura popular con productos adoptados por millones de consumidores en todo el mundo.

He aquí cinco datos poco conocidos sobre la empresa con sede en Cupertino, California, con motivo de su 50 aniversario.

– Logo enigmático –

El origen del logo de la manzana mordida ha despertado numerosos rumores, desde una referencia a la fruta prohibida de Adán y Eva hasta un homenaje a la manzana envenenada que mató al matemático británico Alan Turing.

La marca Apple debe su nombre a la afición de Steve Jobs, uno de sus fundadores, a la manzana.

En una entrevista con la revista Forbes en 2018, su creador, el diseñador gráfico estadounidense Rob Janoff, relató que solo recibió una instrucción cuando le encargaron el logo en enero de 1977.

«No lo hagas lindo», le dijo Jobs, quien quería algo más sencillo que el primer logo de «Apple Computer», una ilustración de Isaac Newton bajo un árbol.

Janoff explica en su sitio web que pasó dos semanas estudiando secciones transversales de manzanas antes de decidirse por una fruta mordida.

– Tercer hombre –

La historia registra a Steve Jobs y Steve Wozniak como los cofundadores de Apple.

Sin embargo, un tercer hombre firmó junto a ellos el contrato de tres páginas que lanzó la empresa el 1 de abril de 1976: Ronald Wayne.

Según la biografía de Water Isaacson sobre Jobs, Wayne era un ingeniero de la empresa de videojuegos Atari y estaba a cargo de la ingeniería de hardware y de la documentación de la naciente empresa.

Pero mientras sus dos cofundadores se volcaban de lleno al negocio, Wayne temía perder sus pocos ahorros si Apple fracasaba.

Renunció 11 días después a su condición de cofundador y vendió su participación de 10% a cambio de dos pagos de 800 y 1.500 dólares.

Esa participación de 10% habría valido unos 370.000 millones de dólares para 2026.

– Anuncio de «1984» –

En un mundo totalitario futurista, un martillo lanzado por un joven atleta destroza a una figura de «Gran Hermano» que declama a ciudadanos adoctrinados desde una inmensa pantalla.

Decenas de millones de estadounidenses vieron el anuncio de un minuto del cineasta Ridley Scott durante el Super Bowl, la final del football americano, del 22 de enero de 1984.

Emitido junto al anuncio del lanzamiento de la computadora Apple, el aviso estaba inspirado en la novela distópica de George Orwell «1984».

La originalidad del anuncio está en el hecho de que no muestra directamente el producto, sino que promete un mundo nuevo de consumidores emancipados gracias a las computadoras domésticas.

– Colores pop –

Los aparatos de Apple a lo largo de los años han utilizado colores para distinguirse del blanco de sus competidores austeros.

Los iMacs de primera generación, lanzados en 1998, tenían carcasas transparentes en tonos azul, verde y otros colores.

El reproductor de música iPod, inicialmente gris metálico, se diversificó hasta abarcar todo un espectro de colores vivos.

Más tarde, la variante «oro rosa» del iPhone 6S en 2015 dio lugar a una multitud de imitaciones, siguiendo una tendencia de varios años bautizada como «rosa millenial».

– «09H41» –

Casi todos los anuncios y capturas de pantalla de los productos Apple tienen un punto en común: muestran la misma hora, 09H41. Y no es por casualidad.

Jon Manning, un creador de juegos australiano, dijo haber preguntado en 2010 a Scott Forstall, entonces encargado de iOS (sistema operativo móvil de Apple) al respecto.

Forstall explicó que ese horario es una referencia a la estructura de los eventos de la presentación de productos Apple.

«Diseñamos las presentaciones de modo que la gran revelación del producto ocurra alrededor de 40 minutos después del inicio de la presentación», indicó Forstall.

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