Elon Musk acusa a Apple de favorecer a ChatGPT y amenaza con demandar
El multimillonario Elon Musk acusó este martes a Apple de beneficiar a ChatGPT en su App Store y advirtió que su empresa de inteligencia artificial, xAI, emprenderá acciones legales. Las declaraciones desataron un cruce de acusaciones con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, matriz de ChatGPT.
En su red social X, Musk afirmó que Apple «hace imposible que cualquier compañía de IA llegue al número uno en la App Store», lo que calificó como una «violación inequívoca» de las leyes antimonopolio.
Altman calificó de «notable» la acusación y acusó a Musk de manipular el algoritmo de X para favorecer a sus empresas y perjudicar a sus competidores. Musk respondió llamándolo «mentiroso» y fue retado por Altman a firmar una declaración jurada negando tales prácticas.
Apple no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.
El martes, ChatGPT encabezaba la lista de aplicaciones gratuitas en la App Store, mientras Grok, la IA de Musk, ocupaba la quinta posición. La clasificación se basa en descargas, reseñas y participación de usuarios.
La disputa se produce en un contexto de tensiones previas. En abril, OpenAI demandó a Musk, acusándolo de liderar una «campaña implacable» para dañar a la compañía tras su salida. El empresario, por su parte, sostiene que la firma traicionó su misión original y busca reemplazarla con un competidor directo.
Internacionales -deportes
El Barça inicia la defensa del título con retos defensivos y limitaciones financieras
Tras una temporada histórica en la que conquistó el triplete doméstico (Liga, Copa del Rey y Supercopa) y anotó 102 goles en LaLiga, el FC Barcelona de Hansi Flick afronta el nuevo curso con el objetivo de revalidar el título y volver a conquistar la Champions League, un trofeo que no levanta desde 2015.
El equipo debutará el sábado en Mallorca, marcado por la necesidad de reforzar la defensa tras la salida de Iñigo Martínez al Al Nassr. Flick, que ha apostado por un bloque alto y presión intensa, reconoció que ese sistema dejó expuesto al equipo, algo que quedó evidenciado en la derrota ante el Inter de Milán en semifinales de Champions.
En el Trofeo Joan Gamper, donde venció 5-0 al Como, el técnico alineó en el eje defensivo a Pau Cubarsí y Ronald Araújo, acompañados por Andreas Christensen y Eric García.
En ataque, el equipo suma la cesión del inglés Marcus Rashford, que se une a una delantera liderada por Lamine Yamal —nuevo portador del dorsal 10—, Raphinha y Robert Lewandowski, quien cumplirá 37 años este mes.
El Barça, limitado por el “fair play” financiero, ha tenido un mercado de fichajes discreto. Además de Rashford, incorporó al portero Joan García, aunque ni él ni el atacante han sido registrados aún. Mientras tanto, el club busca una salida para Marc-André ter Stegen, operado nuevamente de la espalda.
Con un Real Madrid reforzado con más de 170 millones de euros en fichajes, el conjunto azulgrana confía en el crecimiento de su cantera para mantener la competitividad en España y Europa.
Internacionales -deportes
Pogba, Aubameyang y Giroud, entre las grandes novedades de la Ligue 1 2025-2026
La Ligue 1 francesa arrancará el próximo viernes con incorporaciones de peso que prometen animar la temporada, entre ellas el debut de Paul Pogba en el campeonato galo y el regreso de Pierre-Emerick Aubameyang al Olympique de Marsella.
A sus 32 años, Pogba, campeón del Mundo en 2018, jugará por primera vez en Francia tras superar lesiones y una sanción por dopaje. El centrocampista vestirá la camiseta del Mónaco, que también se ha reforzado con el inglés Eric Dier y el español Ansu Fati.
En Marsella, Aubameyang, de 36 años, retorna después de un paso por el fútbol saudí. El delantero gabonés, que anotó 30 goles en su última temporada con el club, liderará el ataque junto al brasileño Igor Paixao, fichado por 30 millones de euros desde el Feyenoord.
El PSG, por su parte, continúa su apuesta por jóvenes talentos. El fichaje del portero Lucas Chevalier, procedente del Lille, podría precipitar la salida del italiano Gianluigi Donnarumma.
Otro regreso destacado es el de Olivier Giroud al Lille, 13 años después de conquistar la Ligue 1 con el Montpellier. A punto de cumplir 39 años, el máximo goleador histórico de la selección francesa intentará impulsar a un equipo que buscará recuperar posiciones europeas.
La lista de novedades incluye también a Joaquín Panichelli, delantero argentino de 22 años que brilló en la Segunda División española con el Mirandés. Fichado por el Estrasburgo, se estrenará en competiciones europeas en la previa de la Conference League.
Jovencita pierde la vida tras caerle rama de gran tamaño en Sonsonate
Lorena Elizabeth, de 24 años, murió en las últimas horas luego de ser golpeada por una rama de gran tamaño mientras se encontraba en una finca del municipio de San Julián, en el departamento de Sonsonate.
Según la información preliminar, el incidente ocurrió cuando otra persona realizaba labores de tala y la rama se desprendió, impactando directamente sobre la joven.
Debido a las graves lesiones, Lorena falleció de inmediato. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia correspondiente.