El Barça inicia la defensa del título con retos defensivos y limitaciones financieras
Tras una temporada histórica en la que conquistó el triplete doméstico (Liga, Copa del Rey y Supercopa) y anotó 102 goles en LaLiga, el FC Barcelona de Hansi Flick afronta el nuevo curso con el objetivo de revalidar el título y volver a conquistar la Champions League, un trofeo que no levanta desde 2015.
El equipo debutará el sábado en Mallorca, marcado por la necesidad de reforzar la defensa tras la salida de Iñigo Martínez al Al Nassr. Flick, que ha apostado por un bloque alto y presión intensa, reconoció que ese sistema dejó expuesto al equipo, algo que quedó evidenciado en la derrota ante el Inter de Milán en semifinales de Champions.
En el Trofeo Joan Gamper, donde venció 5-0 al Como, el técnico alineó en el eje defensivo a Pau Cubarsí y Ronald Araújo, acompañados por Andreas Christensen y Eric García.
En ataque, el equipo suma la cesión del inglés Marcus Rashford, que se une a una delantera liderada por Lamine Yamal —nuevo portador del dorsal 10—, Raphinha y Robert Lewandowski, quien cumplirá 37 años este mes.
El Barça, limitado por el “fair play” financiero, ha tenido un mercado de fichajes discreto. Además de Rashford, incorporó al portero Joan García, aunque ni él ni el atacante han sido registrados aún. Mientras tanto, el club busca una salida para Marc-André ter Stegen, operado nuevamente de la espalda.
Con un Real Madrid reforzado con más de 170 millones de euros en fichajes, el conjunto azulgrana confía en el crecimiento de su cantera para mantener la competitividad en España y Europa.
Pogba, Aubameyang y Giroud, entre las grandes novedades de la Ligue 1 2025-2026
La Ligue 1 francesa arrancará el próximo viernes con incorporaciones de peso que prometen animar la temporada, entre ellas el debut de Paul Pogba en el campeonato galo y el regreso de Pierre-Emerick Aubameyang al Olympique de Marsella.
A sus 32 años, Pogba, campeón del Mundo en 2018, jugará por primera vez en Francia tras superar lesiones y una sanción por dopaje. El centrocampista vestirá la camiseta del Mónaco, que también se ha reforzado con el inglés Eric Dier y el español Ansu Fati.
En Marsella, Aubameyang, de 36 años, retorna después de un paso por el fútbol saudí. El delantero gabonés, que anotó 30 goles en su última temporada con el club, liderará el ataque junto al brasileño Igor Paixao, fichado por 30 millones de euros desde el Feyenoord.
El PSG, por su parte, continúa su apuesta por jóvenes talentos. El fichaje del portero Lucas Chevalier, procedente del Lille, podría precipitar la salida del italiano Gianluigi Donnarumma.
Otro regreso destacado es el de Olivier Giroud al Lille, 13 años después de conquistar la Ligue 1 con el Montpellier. A punto de cumplir 39 años, el máximo goleador histórico de la selección francesa intentará impulsar a un equipo que buscará recuperar posiciones europeas.
La lista de novedades incluye también a Joaquín Panichelli, delantero argentino de 22 años que brilló en la Segunda División española con el Mirandés. Fichado por el Estrasburgo, se estrenará en competiciones europeas en la previa de la Conference League.
Conmebol lanza sistema digital para combatir racismo y abuso en redes durante competencias
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este martes el lanzamiento de un sistema de protección online destinado a combatir el racismo, la discriminación y el abuso contra jugadores, árbitros y clubes en redes sociales.
La iniciativa, que entrará en vigor esta semana durante los octavos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, contempla sanciones que van desde la suspensión de cuentas en plataformas digitales hasta restricciones de acceso a estadios y denuncias ante autoridades competentes.
Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, destacó el compromiso “firme e innegociable con el respeto” y subrayó que “el racismo, la discriminación y cualquier forma de violencia no tienen lugar ni en las canchas ni en las redes”.
El sistema se implementará en colaboración con Signify Group, empresa londinense especializada en protección de atletas contra el abuso en línea. Utilizando inteligencia artificial y análisis humano, la plataforma Threat Matrix identificará en tiempo real publicaciones con lenguaje racista, amenazante o discriminatorio en múltiples redes sociales durante los días de partido.
Los casos más graves serán reportados a las autoridades judiciales y notificados a los clubes para aplicar medidas internas, incluyendo restricciones en estadios. Además, se solicitarán sanciones a las plataformas, como la eliminación de contenido y la suspensión permanente de cuentas ofensivas.
Esta acción forma parte de un esfuerzo continuo de la Conmebol contra la discriminación, que en marzo creó un grupo de trabajo encabezado por el exfutbolista brasileño Ronaldo y que desde 2022 mantiene la campaña «¡Basta! No más racismo en el fútbol», con sanciones más duras a clubes cuyos seguidores cometan actos discriminatorios.
Real Madrid arrasa 4-0 en amistoso y prepara su regreso en LaLiga y Champions
Tras una temporada sin títulos, el Real Madrid inició con victoria su preparación rumbo a la nueva campaña, goleando 4-0 al Tirol austríaco en un amistoso disputado en Innsbruck.
El equipo dirigido por Xabi Alonso mostró contundencia con dos goles del francés Kylian Mbappé (minutos 13 y 59) y aportes de los brasileños Éder Militão (11) y Rodrygo (81), imponiéndose con claridad ante el modesto conjunto local.
Con este triunfo, el Real Madrid se alista para su debut en LaLiga, programado para el próximo martes en el Santiago Bernabéu, donde recibirá a Osasuna. El club busca recuperar protagonismo nacional frente a su histórico rival FC Barcelona y reafirmar su poderío en la Liga de Campeones de Europa.