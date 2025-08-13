Vendedora resulta lesionada tras accidente de tránsito en Usulután

Una vendedora resultó lesionada este miércoles por la tarde tras ser embestida por uno de los vehículos involucrados en un accidente de tránsito en el kilómetro 119 de la carretera El Litoral, en el municipio de Usulután Este.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), en el percance estuvieron implicados un camión y un vehículo particular. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica inmediata.

Agentes de la PNC se presentaron en el lugar para regular el tráfico y realizar las investigaciones correspondientes sobre las causas del accidente.

