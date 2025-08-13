Nacionales
Vendedora resulta lesionada tras accidente de tránsito en Usulután
Una vendedora resultó lesionada este miércoles por la tarde tras ser embestida por uno de los vehículos involucrados en un accidente de tránsito en el kilómetro 119 de la carretera El Litoral, en el municipio de Usulután Este.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), en el percance estuvieron implicados un camión y un vehículo particular. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica inmediata.
Agentes de la PNC se presentaron en el lugar para regular el tráfico y realizar las investigaciones correspondientes sobre las causas del accidente.
Jovencita pierde la vida tras caerle rama de gran tamaño en Sonsonate
Lorena Elizabeth, de 24 años, murió en las últimas horas luego de ser golpeada por una rama de gran tamaño mientras se encontraba en una finca del municipio de San Julián, en el departamento de Sonsonate.
Según la información preliminar, el incidente ocurrió cuando otra persona realizaba labores de tala y la rama se desprendió, impactando directamente sobre la joven.
Debido a las graves lesiones, Lorena falleció de inmediato. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia correspondiente.
Motociclista muere en fatal accidente de tránsito en Santa Ana
Un motociclista perdió la vida este miércoles por la mañana tras verse involucrado en un accidente de tránsito en un tramo de la carretera que conecta Chalchuapa con Santa Ana.
Según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC), el percance también involucró a un camión y un vehículo particular.
El hecho ocurrió sobre el kilómetro 68, a la altura de la finca San Carlos. Autoridades policiales llegaron al lugar para regular el tránsito y realizar las investigaciones correspondientes.
Capturan a hombre que robó casi $700 en parada de bus en Sonsonate
Tras la difusión de una denuncia en redes sociales, la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Rolando Alexander Cortez Rivas, acusado de robar a una persona que esperaba transporte público.
El hecho ocurrió en julio, cuando Cortez Rivas sustrajo una cartera con aproximadamente $700 dólares y huyó del lugar.
Las autoridades informaron que el detenido será presentado ante los tribunales correspondientes en los próximos días.