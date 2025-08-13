Arte
Este sábado déjate cautivar por BalletPop: elegancia, ritmo y grandes éxitos
El próximo sábado 16 de agosto, el Auditorio FEPADE será escenario de BalletPop, un espectáculo que combina la elegancia del ballet clásico con fusiones de distintos estilos de danza y la energía de una playlist pop en inglés, con temas de artistas como Taylor Swift, Katy Perry, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Camila Cabello, Maroon 5, Sia y más.
La presentación reunirá a los bailarines de Irina Flores Art Studio & Academy, junto a invitados especiales de la Asociación Pro Danza de Guatemala y Ballet Studio Maureen Rivera de Costa Rica, en un evento que busca fortalecer el intercambio artístico entre los tres países.
Bajo la dirección general de la primera bailarina, maestra y coreógrafa Irina Flores, el espectáculo contará con coreografías de artistas internacionales como Sol Ares, de Uruguay, quien mezclará el romanticismo de Ed Sheeran con la fuerza del Bhangra; y el mexicano Fabián Velázquez, director de Circo Mexica, quien presentará una pieza contemporánea inspirada en la música de Imagine Dragons.
La velada también incluirá la participación de la Ópera de El Salvador, dirigida por el maestro Enrique Mancía, una de las instituciones más destacadas en la formación vocal del país.
Las entradas numeradas están disponibles en balletpop.funcapital.com. La función iniciará a las 6:00 p. m.
Arte
Pasión por el Piano une a El Salvador y España en el Tercer Encuentro Internacional de Pianistas
El programa de Radio Clásica fortalece la proyección internacional de jóvenes talentos con la visita de la maestra Maribel Diport y el pianista Yeray Medeiros. El talento pianístico salvadoreño vuelve a brillar en el escenario internacional con el Tercer Encuentro Internacional de Pianistas, impulsado por “Pasión por el Piano”, programa estelar de Radio Clásica dirigido por la pianista y productora Cynthia Coscio.
Este espacio, que cumple cinco años de labor ininterrumpida, se ha consolidado como plataforma de formación y proyección artística para jóvenes pianistas salvadoreños, ofreciendo no solo oportunidades internacionales, sino también un contacto directo con grandes intérpretes y maestros de prestigio mundial.
Los primeros encuentros contaron con la participación del reconocido pianista Piotr Oczkowski, quien compartió con estudiantes y docentes su dominio de la técnica Chopin, enriqueciendo el aprendizaje y ampliando el horizonte interpretativo de los participantes.
En 2024, como fruto de este trabajo formativo, cuatro jóvenes pianistas representaron a El Salvador en el Festival Semana de la Música en Lanzarote, Islas Canarias (España), organizado por el Centro Insular de Enseñanzas Musicales (CIEM), compartiendo escenario con intérpretes europeos y marcando un hito para el talento nacional.
Este 2025, el intercambio se fortalece con la visita de la maestra Maribel Diport, profesora titular de piano y música de cámara en el Conservatorio de Lanzarote, quien llega junto a su alumno más destacado, Yeray Medeiros, para compartir experiencias y conocimientos a través de clases magistrales, talleres y presentaciones especiales.
Agenda de actividades
Clases Magistrales de Piano
- Viernes 8 de agosto – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Plaza Kalpataru
- Inscripciones gratuitas | Cupo limitado
- Reservaciones: 6060-6232
Concierto en el marco de Lunes Musicales
- Lunes 11 de agosto – 7:00 p.m.
- Lugar: Museo Marte
- En conmemoración de los 50 años de Radio Clásica
Taller de Técnicas Corporales para Músicos (Zhineng Qigong)
- Sábado 16 de agosto – 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Plaza Kalpataru
- Información: 2263-1204
Cynthia Coscio: formación, difusión y excelencia pianística Nacida en Cochabamba, Bolivia, en el seno de una familia sensible al arte,
Cynthia Coscio inició su formación pianística a los seis años. Su trayectoria incluye estudios con maestros de renombre, reconocimientos internacionales y presentaciones en Latinoamérica y Europa. En 1986, representó a Bolivia en el XI Concurso Internacional de Piano P. I. Tchaikovsky en Moscú, recibiendo posteriormente la Medalla al Mérito Artístico y Cultural.
Desde 2020, con “Pasión por el Piano”, ha combinado su experiencia como intérprete y pedagoga para preparar y guiar a jóvenes pianistas salvadoreños hacia escenarios internacionales. A través de su programa en Radio Clásica, ha difundido el repertorio pianístico universal y fomentado el interés del público por este instrumento, contribuyendo así al desarrollo cultural del país.
Maribel Diport: música, conciencia y arte
Pianista y docente nacida en Barcelona, Maribel Diport ha desarrollado su carrera entre España y Estados Unidos. Es profesora titular del Conservatorio de Lanzarote y ha actuado en recitales y conciertos de música de cámara. Combina su labor docente con la práctica e instrucción del Zhineng Qigong, disciplina que integra cuerpo, mente y energía, y es autora del libro El ángel que me soñó. Su trabajo fusiona arte, conciencia y servicio a través de la música y el silencio.
Arte
Joven bailarina salvadoreña representará al país en prestigioso festival internacional de ballet
Arte
“Con el alma en las manos”: una noche para la música latinoamericana
Bajo la dirección artística del virtuoso pianista salvadoreño William Gómez, la Plaza Kalpataru se prepara para vibrar con los sonidos más apasionados del continente en el evento titulado “Con el alma en las manos: Latinoamérica incontenible”.
Durante esta noche especial, el público será transportado por los sonidos vibrantes en un espectáculo que mezcla jazz, latin y bolero con toques modernos y alma caribeña, a través de lo mejor del repertorio latinoamericano en un homenaje a los grandes titanes del piano: Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba, Bebo y Chucho Valdés, Rubén González y el inigualable Chick Corea.
La presentación reunirá el talento local del maestro Gómez, y los músicos de talla mundial Elvis Lobo (bajo), Carlos Romero (percusión) y Zonai Alvarado (trompeta), con la herencia de los grandes creadores del jazz latino, en un concierto que promete ser una experiencia inolvidable, llena de ritmo y sabor.
“Queremos rendir tributo a las raíces musicales que nos inspiran, y compartir esa herencia con una nueva generación de oyentes”, comenta Gómez.
La invitación es para el viernes 25 de julio, desde las 7:00 p. m., en la acogedora Plaza Kalpataru (928 de la calle La Mascota, San Salvador). Una experiencia sensorial que une gastronomía y música en un mismo lugar, ya que los asistentes podrán disfrutar la oferta gastronómica del restaurante Kalpataru (consumo no incluido en el precio del boleto), con una mezcla de virtuosismo y emoción.
La noche se perfila como uno de los conciertos imperdibles del mes de julio en la capital, diseñada para encender los sentidos y dejarse llevar por el alma vibrante de la música latina. Reservaciones al teléfono 2263-1204 o por medio del WhatsApp 6991-9248. La entrada general es de $10 y el cupo es limitado.
Este evento cuenta con el apoyo de Radio Clásica, emisora cultural que durante 50 años ha promovido la música de excelencia en El Salvador.