Ángeles del Infierno presenta un espectacular setlist repleto de sus grandes éxitos: ¡conoce cuáles son!

Karol G ha dejado a sus seguidores sorprendidos con el anuncio de su retiro temporal de los escenarios. La artista colombiana, cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro, compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram el 25 de septiembre, tras finalizar su exitoso Mañana será bonito Tour. En un emotivo video, Karol G recopiló imágenes de su último concierto del año 2024, agradeciendo a sus fans por su apoyo y expresando cuánto extrañará cantar en vivo.

La cantante, conocida como La bichota, decidió tomarse una pausa en el mejor momento de su carrera. A sus 33 años, la mujer ha recorrido numerosos escenarios internacionales, en los que consolidó su fama y el cariño de sus seguidores en todo el mundo. “Gracias por hacer parte de este viaje que sin mentir, me ha regalado los momentos más increíbles e inolvidables de mi vida”, expresó la cantante. Este anuncio ha generado un ‘sinsabor’ entre sus fans, quienes esperaban verla en más presentaciones este año.

El Mañana será bonito Tour ha sido un hito en la carrera de Karol G, brindándole innumerables momentos felices y llenos de buena música. La gira le permitió reconfirmar el cariño de sus seguidores y compartir su música en diversos rincones del mundo. Sin embargo, la artista cree que este es un buen momento para una pausa, aunque prometió seguir sorprendiendo con nueva música y futuros conciertos.

En su publicación de Instagram, la intérprete de Mientras me curo del cora también invitó a sus seguidores a compartir sus experiencias favoritas de los conciertos en los comentarios, al demostrar una vez más su cercanía con su público. “Los voy a extrañar mucho en los escenarios… La verdad es mi parte favorita de lo que hago -> cantar con ustedes. ¡Los amo! Gracias por tanto amor”, escribió la artista.

La noticia de su retiro temporal ha dejado a muchos con la expectativa de lo que vendrá en el futuro para la cantante. Aunque no se ha especificado cuánto durará esta pausa, sus fans confían en que Karol G regresará con más fuerza y nuevas propuestas musicales.

Hermana de Karol G fue homenajeada por Billboard como ejecutiva influyente del año

En paralelo, Jessica Giraldo, hermana Karol G, fue homenajeada por Billboard como una de las ejecutivas más influyentes del año. Este reconocimiento destaca su papel crucial en la carrera de su hermana, no solo como familiar, sino también como su manager. La Bichota, compartió su orgullo a través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 70 millones de seguidores.

El homenaje de Billboard a Jessica no es casualidad. Su trabajo incansable y su capacidad para gestionar la carrera de la antioqueña han sido fundamentales para su éxito. En una publicación en sus historias de Instagram, Karol G mostró una captura de pantalla del artículo de Billboard y expresó su admiración por su pariente.

“Que mi hermana, que es también mi manager, sea homenajeada de nuevo por Billboard como una de las ejecutivas más influyentes del año; no les puedo decir que me sorprende, porque yo la veo trabajar incansablemente todos los días… Sí, les puedo decir que el orgullo que siento no me cabe en el pecho. Te admiro mucho, Jessica”, manifestó la cantante.

El artículo de Billboard destacó cómo Jessica Giraldo ha sabido navegar los desafíos del mundo musical y posicionó a Karol G en la cima de las listas de éxitos y asegurando colaboraciones con otros artistas de renombre. Su visión estratégica y su dedicación han sido esenciales para mantener la relevancia y el crecimiento de la carrera de la colombiana.

