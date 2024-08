Ángeles del Infierno regresan a El Salvador

Lo logró. Tal y como lo dice en su película, Deadpool se ha convertido en el «Jesús de Marvel» y ha logrado que la tercera entrega de su franquicia, «Deadpool and Wolverine», supere los $1,000 millones en taquilla luego de sus primeros 20 días en cartelera mundial.

La película se convierte así en la primera producción de Marvel Studios desde «Spider-Man: No Way Home» en lograr esta cifra, tras fracasos como «The Marvels» o películas como «Guardianes de la Galaxia Vol. 3» que tuvo gran aceptación pero no pudo llegar a la barrera de los mil millones.

Congrats @VancityReynolds @RealHughJackman. Looks like you poured your blood, sweat, and Thor tears into this one! pic.twitter.com/uk8BnVOeRi

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) August 13, 2024