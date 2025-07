Vecinos se movilizan a caballo y con perros para apoyar rescates tras inundaciones en Texas

Jessica McLaughlin, una joven trabajadora de una tienda de conveniencia en Los Ángeles, Estados Unidos, perdió la vida luego de ser brutalmente agredida por su jefa, quien la inmovilizó y se sentó sobre su cabeza, provocándole un colapso que resultó fatal.

El trágico suceso ocurrió dentro del establecimiento y fue presenciado por otros empleados, lo que ha generado una ola de indignación en redes sociales y en la comunidad, que exige justicia por el homicidio.

Según el testimonio de Sean McLaughlin, hermano de la víctima, todo comenzó con una discusión entre Jessica y su superior. La situación escaló rápidamente cuando la agresora persiguió a la joven por uno de los pasillos, la arrojó al suelo y se sentó sobre su cabeza, impidiéndole respirar durante un tiempo prolongado.

“La inmovilizó, se sentó encima de ella y no la dejó respirar. Cuando algunos colegas intentaron ayudar, también fueron atacados. Cuando finalmente se liberó, colapsó. No estaba respirando”, relató Sean.

Jessica fue trasladada de emergencia a un hospital, donde los médicos confirmaron que presentaba muerte cerebral y severo daño neurológico, resultado de un paro respiratorio ocasionado por la agresión. La joven permaneció conectada a soporte vital durante varios días, pero ante la falta de mejoría, su familia tomó la dolorosa decisión de desconectarla.

Además, el hermano de la víctima denunció que la presunta agresora destruyó las grabaciones de las cámaras de seguridad para borrar evidencias del ataque. Posteriormente, huyó en una motocicleta y hasta el momento permanece prófuga, con una ficha de búsqueda activa.

El caso ha generado conmoción y llamados de justicia tanto en medios de comunicación como entre organizaciones defensoras de los derechos laborales.

