Fuerte accidente de tránsito deja varios lesionados en San Salvador

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que entre el 8 y el 10 de junio se prevé un incremento en la altura y rapidez del oleaje frente a la costa salvadoreña, debido a condiciones generadas por tormentas extratropicales frente a la Antártida.

Según el informe emitido por la institución, este fenómeno, conocido como mar de fondo, provocará olas más rápidas y altas de lo habitual en el litoral del país. Mientras que los valores típicos del oleaje frente a la costa salvadoreña son de 35 kilómetros por hora de rapidez y 1.5 metros de altura, durante este período se esperan condiciones superiores.

De acuerdo con el pronóstico, el 8 de junio las olas podrían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y alturas de 2.6 metros. Para el 9 de junio se prevé una rapidez de hasta 55 kilómetros por hora y una altura similar de 2.6 metros. El 10 de junio, en tanto, se esperan olas de hasta 50 kilómetros por hora y 2.3 metros de altura.

El MARN señaló que estas condiciones podrían generar corrientes de retorno más fuertes, olas rompiendo con mayor intensidad y un aumento del movimiento del mar cerca de la costa.

Ante este escenario, la institución recomendó a los visitantes de las playas seguir las indicaciones de guardavidas y autoridades, evitar ingresar al mar en zonas sin vigilancia y mantenerse atentos al comportamiento del oleaje. Asimismo, pidió a pescadores y navegantes tomar precauciones durante el desarrollo de sus actividades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...