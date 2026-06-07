Nacionales
Olas de hasta 2.6 metros de altura y 60 kilómetros por hora se pronostican desde este lunes
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que entre el 8 y el 10 de junio se prevé un incremento en la altura y rapidez del oleaje frente a la costa salvadoreña, debido a condiciones generadas por tormentas extratropicales frente a la Antártida.
Según el informe emitido por la institución, este fenómeno, conocido como mar de fondo, provocará olas más rápidas y altas de lo habitual en el litoral del país. Mientras que los valores típicos del oleaje frente a la costa salvadoreña son de 35 kilómetros por hora de rapidez y 1.5 metros de altura, durante este período se esperan condiciones superiores.
De acuerdo con el pronóstico, el 8 de junio las olas podrían alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora y alturas de 2.6 metros. Para el 9 de junio se prevé una rapidez de hasta 55 kilómetros por hora y una altura similar de 2.6 metros. El 10 de junio, en tanto, se esperan olas de hasta 50 kilómetros por hora y 2.3 metros de altura.
El MARN señaló que estas condiciones podrían generar corrientes de retorno más fuertes, olas rompiendo con mayor intensidad y un aumento del movimiento del mar cerca de la costa.
Ante este escenario, la institución recomendó a los visitantes de las playas seguir las indicaciones de guardavidas y autoridades, evitar ingresar al mar en zonas sin vigilancia y mantenerse atentos al comportamiento del oleaje. Asimismo, pidió a pescadores y navegantes tomar precauciones durante el desarrollo de sus actividades.
Nacionales
Rescatan a conductor atrapado tras accidente de tránsito en el centro de San Salvador
Equipos de socorro realizaron labores de rescate este domingo en el centro de San Salvador luego de que el conductor de una unidad de la ruta 29A quedara atrapado entre los hierros tras un accidente de tránsito.
El percance ocurrió en la intersección de la 3.ª Avenida Norte y la 3.ª Calle Poniente, donde la unidad del transporte colectivo colisionó con un automóvil particular.
Las tareas de rescate estuvieron enfocadas en liberar al motorista, mientras personal de emergencia brindaba atención a las demás personas involucradas en el accidente.
De manera preliminar, se informó sobre cuatro personas lesionadas, entre ellas un bebé menor de cuatro meses de edad.
Nacionales
Fuerte accidente de tránsito deja varios lesionados en San Salvador
Un accidente de tránsito se registró la mañana de este domingo en la intersección de la 3.ª avenida Norte y la 3.ª calle Poniente, en San Salvador, donde una coaster de la ruta 29-A colisionó con un vehículo sedán.
De acuerdo con los reportes, el conductor de la unidad del transporte colectivo quedó atrapado entre los hierros tras el impacto. Equipos de emergencia realizaron las labores de rescate y posteriormente lo trasladaron al Hospital Zacamil para recibir atención médica.
En el percance también resultaron lesionados los ocupantes del vehículo particular. Entre ellos se encuentran el conductor del automóvil, una joven y un bebé de cuatro meses de edad.
Nacionales
FGR afirma que la MS involucró a más de 1,200 niños y 638 mujeres en actividades ilícitas durante una década
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Segundo del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador un informe en el que señala que la Mara Salvatrucha involucró a 1,200 niños menores de 12 años y a 638 mujeres en actividades ilícitas entre 2012 y 2022.
Según la investigación fiscal, la estructura criminal, cuyos 486 cabecillas enfrentan juicio por 47,427 delitos, habría utilizado a menores de edad y mujeres para ejecutar diversas operaciones delictivas durante ese período.
De acuerdo con la FGR, los niños eran utilizados para transportar armas y droga dentro de los territorios controlados por la pandilla. Asimismo, eran enviados a cobrar dinero proveniente de extorsiones dirigidas a transportistas, comerciantes, empresarios, distribuidores de mercadería y propietarios de pequeños negocios.
La Fiscalía sostiene que la organización se aprovechaba de que los menores eran inimputables bajo la legislación vigente antes de las reformas a la Ley Penal Juvenil aprobadas el 29 de marzo de 2022. Bajo esa normativa, los niños no podían ser procesados penalmente ni enviados a prisión.
En cuanto a las 638 mujeres identificadas en el caso, la institución afirmó que fueron víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Según las pesquisas, eran obligadas a prostituirse para generar ingresos destinados a la estructura criminal.
La acusación fiscal señala que estas acciones fueron ordenadas por cabecillas de la organización, entre ellos ranfleros históricos, ranfleros de penales, ranfleros de la calle, corredores de programa y jefes de clica que operaban en distintos municipios del país.