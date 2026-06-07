FGR afirma que la MS involucró a más de 1,200 niños y 638 mujeres en actividades ilícitas durante una década

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Segundo del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador un informe en el que señala que la Mara Salvatrucha involucró a 1,200 niños menores de 12 años y a 638 mujeres en actividades ilícitas entre 2012 y 2022.

Según la investigación fiscal, la estructura criminal, cuyos 486 cabecillas enfrentan juicio por 47,427 delitos, habría utilizado a menores de edad y mujeres para ejecutar diversas operaciones delictivas durante ese período.

De acuerdo con la FGR, los niños eran utilizados para transportar armas y droga dentro de los territorios controlados por la pandilla. Asimismo, eran enviados a cobrar dinero proveniente de extorsiones dirigidas a transportistas, comerciantes, empresarios, distribuidores de mercadería y propietarios de pequeños negocios.

La Fiscalía sostiene que la organización se aprovechaba de que los menores eran inimputables bajo la legislación vigente antes de las reformas a la Ley Penal Juvenil aprobadas el 29 de marzo de 2022. Bajo esa normativa, los niños no podían ser procesados penalmente ni enviados a prisión.

En cuanto a las 638 mujeres identificadas en el caso, la institución afirmó que fueron víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Según las pesquisas, eran obligadas a prostituirse para generar ingresos destinados a la estructura criminal.

La acusación fiscal señala que estas acciones fueron ordenadas por cabecillas de la organización, entre ellos ranfleros históricos, ranfleros de penales, ranfleros de la calle, corredores de programa y jefes de clica que operaban en distintos municipios del país.

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