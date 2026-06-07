En dos años, vehículos de carga pesada estuvieron involucrados en más de 4,000 accidentes

Un total de 4,058 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados vehículos de carga pesada fueron registrados a escala nacional entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de mayo de 2026, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi).

Las estadísticas indican que durante 2024 se contabilizaron 1,640 siniestros viales relacionados con este tipo de transporte, los cuales dejaron 529 personas lesionadas y 72 fallecidas. En 2025, la cifra aumentó a 1,759 percances, con un saldo de 552 heridos y 70 víctimas mortales.

Por su parte, entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2026, las autoridades reportaron 659 accidentes de vehículos de carga pesada, que provocaron 237 lesionados y 30 fallecidos.

Según Onasevi, entre las principales causas de la siniestralidad vial figuran la distracción del conductor, la invasión de carril, el incumplimiento de las señales de tránsito, no guardar la distancia reglamentaria y el exceso de velocidad.

Recientemente, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que el uso del teléfono celular mientras se conduce representa uno de los principales riesgos para la seguridad vial y afirmó que las autoridades atienden las denuncias relacionadas con esta práctica para generar conciencia entre los conductores.

Uno de los casos más recientes ocurrió el 14 de mayo, cuando cámaras de videovigilancia captaron a un conductor de tráiler que no respetó la luz roja de un semáforo en el redondel de la Plaza Divino Salvador del Mundo, provocando un siniestro vial que afectó a un vehículo liviano tras ser impactado por las llantas del remolque.

Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional Civil intervinieron al conductor en el lugar. Asimismo, personal de la Dirección General de Transporte de Carga notificó al propietario del vehículo articulado sobre su responsabilidad por los daños ocasionados al automóvil y a la estructura del semáforo. Además, fueron impuestas sanciones por un monto total de $1,300.

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