Nacionales
El Salvador suma siete días sin homicidios durante junio
La estadística de cero homicidios en El Salvador se mantuvo por un día más durante junio, luego de que el sábado concluyera sin el registro de muertes violentas en el país.
La información fue confirmada por la Policía Nacional Civil (PNC) a través de la red social X, donde publicó: «Finalizamos el sábado 06 de junio, con 0 homicidios en el país».
Con este resultado, las autoridades contabilizan siete días sin asesinatos en lo que va del mes de junio.
Según los registros oficiales, la última vez que la policía reportó una muerte violenta fue el 30 de mayo. En ese caso, el responsable fue capturado en el distrito de Chalchuapa, departamento de Santa Ana.
Nacionales
En dos años, vehículos de carga pesada estuvieron involucrados en más de 4,000 accidentes
Un total de 4,058 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados vehículos de carga pesada fueron registrados a escala nacional entre el 1 de enero de 2024 y el 20 de mayo de 2026, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi).
Las estadísticas indican que durante 2024 se contabilizaron 1,640 siniestros viales relacionados con este tipo de transporte, los cuales dejaron 529 personas lesionadas y 72 fallecidas. En 2025, la cifra aumentó a 1,759 percances, con un saldo de 552 heridos y 70 víctimas mortales.
Por su parte, entre el 1 de enero y el 20 de mayo de 2026, las autoridades reportaron 659 accidentes de vehículos de carga pesada, que provocaron 237 lesionados y 30 fallecidos.
Según Onasevi, entre las principales causas de la siniestralidad vial figuran la distracción del conductor, la invasión de carril, el incumplimiento de las señales de tránsito, no guardar la distancia reglamentaria y el exceso de velocidad.
Recientemente, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, señaló que el uso del teléfono celular mientras se conduce representa uno de los principales riesgos para la seguridad vial y afirmó que las autoridades atienden las denuncias relacionadas con esta práctica para generar conciencia entre los conductores.
Uno de los casos más recientes ocurrió el 14 de mayo, cuando cámaras de videovigilancia captaron a un conductor de tráiler que no respetó la luz roja de un semáforo en el redondel de la Plaza Divino Salvador del Mundo, provocando un siniestro vial que afectó a un vehículo liviano tras ser impactado por las llantas del remolque.
Tras el incidente, agentes de la Policía Nacional Civil intervinieron al conductor en el lugar. Asimismo, personal de la Dirección General de Transporte de Carga notificó al propietario del vehículo articulado sobre su responsabilidad por los daños ocasionados al automóvil y a la estructura del semáforo. Además, fueron impuestas sanciones por un monto total de $1,300.
Nacionales
Pronostican lluvias y tormentas para diferentes zonas de El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) informó que para este día se prevé un cielo parcialmente nublado durante la mañana, con lluvias en sectores de la franja volcánica y la zona costera del país.
Durante la tarde, las precipitaciones se concentrarán principalmente en la cordillera volcánica y la zona norte, con énfasis en las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo, así como en áreas al norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, Morazán y La Unión.
Para la noche, se espera una intensificación de las lluvias y tormentas, especialmente en la zona occidental, la franja costera y la zona oriental del territorio nacional.
Las autoridades señalaron que el viento estará entre los 10 y 30 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 50 kilómetros por hora en sectores costeros. Asimismo, se prevé un ambiente ligeramente cálido durante el día y fresco durante la noche y la madrugada.
Estas condiciones están asociadas a un sistema de baja presión con alto potencial de convertirse en ciclón tropical, el cual mantiene el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, favoreciendo la formación de abundante nubosidad y lluvias intermitentes de diversa intensidad en distintos puntos del país.
Nacionales
Arrestan a sujeto que tras discusión atacó a otro hombre con un corvo en San Vicente Norte
José Mario Amaya Corvera, de 33 años, alias «el Gato», fue capturado tras ser señalado de atacar con un corvo a otro hombre, causándole diversas lesiones que requirieron su traslado a un centro hospitalario en condición grave.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el hecho ocurrió la tarde del día anterior en un terreno donde ambos trabajaban sembrando maíz, en el caserío San Ildefonso, distrito de San Esteban Catarina, en San Vicente Norte. Según el reporte, los involucrados se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas cuando se produjo una discusión.
Las autoridades indicaron que, tras el altercado, el acusado habría lesionado a la víctima y posteriormente huyó del lugar. Sin embargo, fue localizado por elementos de Fuerzas Especiales en el cantón Agua Helada, distrito de Santa Clara.
Durante la verificación de antecedentes, las autoridades señalaron que el detenido posee una ficha de pertenencia a la pandilla MS-13, específicamente a la clica Directos Locos Salvatruchos. Además, registra antecedentes desde 2018 por los delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas.
Las autoridades informaron que será remitido a prisión por el delito de lesiones, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos.