Nacionales
Reportan fuerte accidente de tránsito en Usulután
Un accidente de tránsito entre un vehículo y una motocicleta se registró la mañana de este día sobre el bypass de Usulután, en las cercanías de la zona donde se construye la residencial Santa Julia.
De acuerdo con la información compartida, el percance ocurrió en dicho sector, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución al transitar por el área.
Asimismo, se hace un llamado a respetar las señales de tránsito y conducir de manera responsable para prevenir nuevos incidentes viales.
Nacionales
Así fue la única visita que realizó Salvador Sánchez Cerén al Hospital Rosales durante su mandato
Durante su administración, el expresidente Salvador Sánchez Cerén realizó una única visita al Hospital Rosales, considerado uno de los principales centros asistenciales del país. En esa ocasión, recorrió las instalaciones y anunció la construcción de un nuevo hospital que sustituiría la infraestructura existente.
El proyecto fue presentado como una de las principales iniciativas para fortalecer la red hospitalaria nacional y mejorar la atención de los pacientes. Sin embargo, la obra no fue ejecutada durante el período de gobierno del entonces mandatario.
Con el paso de los años, la modernización del Hospital Rosales continuó siendo una de las principales necesidades en materia de salud pública, debido a las condiciones de la infraestructura y a la alta demanda de servicios que atiende diariamente.
La visita de Sánchez Cerén quedó registrada como la única realizada al centro hospitalario durante su gestión, mientras que el proyecto del nuevo hospital permaneció pendiente al concluir su mandato.
Nacionales
Nuevo Hospital Rosales inicia atención en el área de emergencias tras su inauguración
El nuevo Hospital Rosales comenzó a brindar atención médica en el área de emergencias pocas horas después de su inauguración, marcando el inicio de operaciones de este centro asistencial.
De acuerdo con la información oficial, desde el día de ayer las instalaciones reciben a pacientes que requieren atención urgente, poniendo en funcionamiento los servicios médicos habilitados en esta etapa.
La apertura inmediata del área de emergencias ha permitido que personas acudan al hospital en busca de atención médica, evidenciando el inicio de las actividades operativas del recinto.
Según la información divulgada, este hecho representa un avance en el fortalecimiento del sistema de salud pública, con infraestructura renovada y servicios médicos en funcionamiento.
Nacionales
Estudiantes salvadoreños con doble nacionalidad recibirán paquetes escolares completos
Decenas de estudiantes de doble nacionalidad que residen en el cantón Frontera Pasamonos, en el departamento de Morazán, serán beneficiados con la entrega de paquetes escolares completos para apoyar su formación académica durante el presente año lectivo.
La ayuda contempla uniformes, zapatos, cuadernos, libros, colores y otros materiales necesarios para el desarrollo de las actividades educativas. Con esta entrega se busca que los alumnos cuenten con los recursos indispensables para continuar sus estudios.
Según las autoridades, la iniciativa tiene como objetivo fortalecer el acceso a la educación y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a niños y jóvenes de esta comunidad fronteriza, contribuyendo además a su permanencia dentro del sistema educativo.