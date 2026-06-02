Percance vial deja a una mujer lesionada

Marvin Aguilar, actual director del Hospital Rosales, cuenta con experiencia en el ámbito de la atención médica, la gestión sanitaria y la docencia universitaria.

Desde 2022 se desempeña como docente de Posgrado de Gerencia en Salud en la Universidad Evangélica de El Salvador. Asimismo, entre 2018 y 2024 ejerció funciones como líder médico, coordinador de equipo médico, analista de riesgos y atención médica en Asesuisa.

Su trayectoria profesional también incluye labores como médico de consulta externa, médico residente, médico de urgencias y atención al adulto mayor en ESDEL, S.A. de C.V., entre septiembre de 2017 y noviembre de 2018. Además, trabajó como médico consultante en la Unidad Comunitaria de Salud Familiar barrio Lourdes durante 2016.

En el ámbito académico, es graduado como doctor en Medicina por la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba y la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. También posee un Diplomado en Alta Dirección en Salud cursado a través de Serenc Group en Santo Domingo, República Dominicana.

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