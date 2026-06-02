Nuevo Hospital Rosales inicia atención en el área de emergencias tras su inauguración

Durante su administración, el expresidente Salvador Sánchez Cerén realizó una única visita al Hospital Rosales, considerado uno de los principales centros asistenciales del país. En esa ocasión, recorrió las instalaciones y anunció la construcción de un nuevo hospital que sustituiría la infraestructura existente.

El proyecto fue presentado como una de las principales iniciativas para fortalecer la red hospitalaria nacional y mejorar la atención de los pacientes. Sin embargo, la obra no fue ejecutada durante el período de gobierno del entonces mandatario.

Con el paso de los años, la modernización del Hospital Rosales continuó siendo una de las principales necesidades en materia de salud pública, debido a las condiciones de la infraestructura y a la alta demanda de servicios que atiende diariamente.

La visita de Sánchez Cerén quedó registrada como la única realizada al centro hospitalario durante su gestión, mientras que el proyecto del nuevo hospital permaneció pendiente al concluir su mandato.

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