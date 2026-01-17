Principal
OpenAI pondrá publicidad en ChatGPT en Estados Unidos en las próximas semanas
OpenAI anunció el viernes la llegada de la publicidad a ChatGPT, comenzando con una fase de prueba en Estados Unidos para los suscriptores de precio reducido y los usuarios gratuitos del popular asistente de inteligencia artificial.
«En las próximas semanas, nos preparamos para iniciar la prueba de publicidad en Estados Unidos para los usuarios gratuitos y del plan Go», la suscripción de menor precio, anunció OpenAI, confirmando un giro muy esperado y comentado desde hace semanas en Silicon Valley.
«Las suscripciones Plus, Pro y Enterprise no incluirán publicidad», precisa la empresa en un extenso post que detalla cómo piensa introducir esta fuente de ingresos al tiempo que «mantiene la confianza» de los usuarios en las respuestas de ChatGPT, el más utilizado del mundo.
Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la valoración de OpenAI se ha disparado hasta los 500.000 millones de dólares en rondas de financiación, por encima de cualquier otra empresa privada.
Algunos esperan que pueda salir a bolsa con una valoración de un billón de dólares.
Pero el creador de ChatGPT quema efectivo a un ritmo vertiginoso, principalmente por la potencia de computación necesaria para ofrecer sus servicios.
Con esta medida, OpenAI acerca su modelo de negocio al de los gigantes tecnológicos Google y Meta, que han construido imperios publicitarios sobre la base de servicios de uso gratuito.
A diferencia de OpenAI, esas empresas cuentan con enormes ingresos publicitarios para financiar la innovación en IA, y Amazon también está construyendo un sólido negocio publicitario en sus plataformas de compras y transmisión de video.
«Los anuncios no son una distracción de la carrera de la IA generativa; son la forma en que OpenAI se mantiene en ella», dijo Jeremy Goldman, analista de Emarketer.
«Si ChatGPT activa los anuncios, OpenAI estará admitiendo algo simple y trascendental: la carrera ya no va solo en la calidad del modelo; se trata de monetizar la atención sin erosionar la confianza», añadió.
Internacionales
Porsche pisa el acelerador de los récords con más de 279,000 deportivos vendidos en 2025
En el tablero global de la industria automotriz, Porsche volvió a marcar tiempo propio. Porsche entregó 279,449 autos deportivos a clientes durante 2025, una cifra que confirma la solidez de una marca que compite no por cantidad, sino por excelencia, ligado al ADN de la leyenda alemana sobre ruedas.
Como en toda buena carrera, el equilibrio fue clave. Porsche logró una estructura de ventas estable entre regiones, con Norteamérica como su principal mercado (86,229 unidades) y un desempeño destacado en mercados emergentes. La marca demostró que sabe dosificar potencia y tracción, adaptándose a cada terreno sin perder su identidad deportiva.
El protagonista indiscutible del año fue, una vez más, el inconfundible y codiciado Porsche 911. El modelo que define el ADN de la casa alemana rompió su propio récord con 51,583 entregas, impulsado por versiones como el 911 Turbo S con sistema T-Hybrid. En tiempos de electrificación, el «nueve-once» probó que la tradición puede convivir con la innovación sin levantar el pie del acelerador.
En volumen, el Macan se mantuvo como el modelo más vendido de la marca con 84,328 unidades, reflejando la versatilidad de un deportivo pensado para el día a día. Más de la mitad de esas entregas correspondieron a versiones completamente eléctricas, mientras que en mercados fuera de la Unión Europea el Macan de combustión siguió rodando con fuerza, demostrando la flexibilidad de la estrategia de Porsche.
Uno de los hitos más relevantes del año llegó desde esta parte del mapa, Latinoamérica, que alcanzó un récord histórico con 5,110 unidades entregadas, un crecimiento del 13 % respecto a 2024. El dato confirma que el prestigio de Porsche no conoce fronteras y que la región acelera con paso firme dentro del portafolio global de la marca.
En términos tecnológicos, 2025 marcó un punto de inflexión. El 34.4 % de los Porsche entregados fueron electrificados, entre modelos totalmente eléctricos e híbridos enchufables. En Europa, por primera vez, se entregaron más autos electrificados que de combustión pura, mientras que el estreno mundial del Cayenne completamente eléctrico abrió una nueva recta hacia el futuro sin renunciar a las versiones tradicionales.
No todas las curvas fueron suaves. Europa y China registraron descensos en entregas debido a interrupciones de suministro, regulaciones y una competencia cada vez más intensa en el segmento premium. Sin embargo, la marca asumió estas condiciones como parte de su estrategia de largo plazo, reafirmando su enfoque en ventas orientadas al valor y en la exclusividad que históricamente la ha diferenciado.
Mirando al horizonte de 2026, Porsche prepara la siguiente vuelta con una hoja de ruta definida, que consiste en gestionar oferta y demanda con precisión quirúrgica, fortalecer su estrategia de tren motriz de tres vertientes y apostar por la personalización a través de Exclusive Manufaktur y Sonderwunsch. Porque en el universo Porsche, cada entrega no es solo un número más en el odómetro, sino otra prueba de que el prestigio también se construye kilómetro a kilómetro.
Política
Ernesto Castro asegura que la corrupción no regresará a la Asamblea Legislativa
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, reiteró que participará en las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2027 con el objetivo de buscar un tercer período como diputado del partido Nuevas Ideas.
Castro señaló que su decisión responde a que aún considera que hay muchas cosas por hacer en el país, aunque aclaró que primero deberán cumplirse los procesos correspondientes, como las elecciones internas del partido y el proceso electoral.
Indicó que mantendría su forma de trabajo con puertas abiertas a la población, comunicadores y creadores de contenido, y aseguró que no permitirá el regreso de prácticas del pasado, como la corrupción y el despilfarro.
Además, afirmó que la historia ha mostrado las razones por las que, según él, la población no apoya a la oposición en la Asamblea Legislativa.
Opinet
«Diputados de oposición reconocen su irrelevancia»: Mauricio Rodríguez
El sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez considera que los diputados de la oposición política están conscientes y han reconocido públicamente que sus partidos «han caído en desgracia».
Durante la discusión de la aprobación de la Ley Especial Quincena 25 la diputada de ARENA, Marcela Villatoro, expresó: «Qué bueno que consultaron con la gran empresa, porque ellos son sus nuevos amigos, los grandes empresarios, esos que en algún momento fueron cheros de uno, pero cuando uno cae en desgracia se hacen cheros de los del poder».
«No lo pudo haber dicho mejor», aseveró Rodríguez, «ella reconoce que los sectores que anteriormente les apoyaban cuando ARENA era un partido corporativo, ahora ya no están con ellos porque perdieron el rumbo».
Para Rodríguez, los diputados de oposición se encuentran en el nivel de «irrelevancia política», siendo reconocido públicamente por ellos, lo cual está ligado al componente de corrupción que rodea al partido al que pertenecen.
Agregó que otro componente que incide en la irrelevancia arenera es que no hay una sola postura, sino tres voces: la de los dos diputados y el presidente del Coena, Carlos García Saade.
Opinión | Mauricio Rodríguez
Sociólogo y Analista
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.