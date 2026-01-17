Conductor muere tras chocar contra un muro

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 16 de enero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.

Las autoridades destacaron que, entre el 27 de marzo de 2022 y el 16 de enero de 2026, en el marco del régimen de excepción, se han registrado 101 días sin homicidios.

Además, señalaron que El Salvador alcanzó una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y un 0 % de impunidad en el delito de homicidio durante 2025.

Estos resultados son atribuidos al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

Finalizamos el viernes 16 de enero, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/o4oN52WbhE — PNC El Salvador (@PNCSV) January 17, 2026

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...