Nacionales
Conductor muere tras chocar contra un muro
Un conductor falleció en un accidente de tránsito registrado en la carretera Longitudinal del Norte, a pocos metros del plantel de la alcaldía municipal de Metapán, en Santa Ana, luego de que su vehículo impactara contra un muro.
Socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña atendieron la emergencia y, tras evaluar a la víctima, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores extremar precauciones y respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas urbanas y cercanas a instalaciones públicas.
Nacionales
Video capta atropello de peatón por motociclista a excesiva velocidad
Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un motociclista que se desplazaba a excesiva velocidad atropella a un peatón en el sector de los miradores del Lago de Coatepeque.
El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de negocios ubicados en la zona. En las imágenes se observa cómo el peatón es embestido por el motociclista.
Socorristas atendieron la emergencia y trasladaron al peatón a un centro asistencial.
Nacionales
El Salvador cierra el viernes 16 de enero con cero homicidios, según la PNC
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el viernes 16 de enero finalizó con cero homicidios a nivel nacional.
Las autoridades destacaron que, entre el 27 de marzo de 2022 y el 16 de enero de 2026, en el marco del régimen de excepción, se han registrado 101 días sin homicidios.
Además, señalaron que El Salvador alcanzó una tasa de 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes y un 0 % de impunidad en el delito de homicidio durante 2025.
Estos resultados son atribuidos al Plan Control Territorial y al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
Finalizamos el viernes 16 de enero, con 0 homicidios en el país. pic.twitter.com/o4oN52WbhE
— PNC El Salvador (@PNCSV) January 17, 2026
Nacionales
Cielo poco nublado y vientos moderados marcarán las condiciones del día
Durante la mañana, el cielo se mantendrá poco nublado. En la tarde y la noche, se prevé cielo parcialmente nublado en la zona norte y poco nublado en el resto del país.
El viento soplará del noreste, con velocidades de entre 10 y 22 km/h y ráfagas de hasta 35 km/h en zonas altas.
Las temperaturas no presentarán mayores variaciones: cálidas en la tarde y frescas durante la noche y la madrugada. Estas condiciones estarán influenciadas por el flujo del este y noreste acelerado.