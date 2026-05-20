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Enjuician a 92 mareros por 27 homicidios
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolla juicio contra 92 pandilleros de la 18, a quienes se les procesa por 27 homicidios agravados, 12 desapariciones de personas, nueve casos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas, cometidos en el distrito de San Martín, San Salvador Este.
«Los crímenes que se pretenden resolver con este juicio ocurrieron entre 2017 y 2022 en diferentes zonas de San Martín», dijo el fiscal del caso.
Entre los casos que se busca resolver está la desaparición y posterior homicidio agravado de un motorista de la Ruta 140, cometido en 2022.
De acuerdo con el reporte judicial, la víctima desapareció la noche del 24 de enero del 2022 luego que terminara su jornada laboral. En las investigaciones se señala que el motorista le comentó a un conocido que los sujetos lo habían contactado y dicho que querían hablar con él en San Martín.
La víctima también le mencionó que iría después de guardar el microbús porque «no temía, ya que no debía nada».
Sin embargo, cuando se reunió los pandilleros le quitaron la vida a machetazos, lo desmembraron y enterraron su cuerpo en una zona rural del cantón San José Primero, de San Martín. La denuncia de su desaparición ocurrió un día después.
«Hicieron un agujero y lo enterraron, ya desmembrado, en el mismo lugar. Tras la búsqueda de las autoridades, el 9 de marzo del mismo año el cuerpo fue encontrado», detalló el informe judicial.
Jetset
LOS CLÁSICOS DE SIEMPRE: Un recital para nuevas generaciones
Salón Ernesto Alvarez – Museo MARTE Lunes 25 de mayo | 7:30 p.m.
En el marco de los tradicionales Lunes Musicales, Radio Clásica presenta el recital “Los Clásicos de Siempre”, una velada que invita a redescubrir grandes canciones universales desde una mirada fresca, cercana y profundamente emotiva, pensada especialmente para conectar con nuevas audiencias.
Este concierto propone un recorrido por melodías que han marcado generaciones — desde la poesía de Mario Benedetti hasta los acordes inolvidables de Agustín Lara y Armando Manzanero— en un formato que une la fuerza del canto coral, la expresión escénica y la sensibilidad contemporánea.
La velada contará con la participación de la Sociedad Coral Salvadoreña, dirigida por el maestro Moisés Atonal Guerra, agrupación que honra el legado del maestro Ion Cubicec, figura emblemática de la música coral en El Salvador, y que continúa promoviendo valores de unión, paz y armonía a través del canto.
A esta experiencia se suma el talento escénico de Irina Flores Art Studio & Academy, bajo la dirección de la reconocida maestra y coreógrafa Irina Flores, una academia que tiene el objetivo de brindar la mayor excelencia técnica y calidad humana en la enseñanza; enfocada principalmente en distintas ramas de Danza, incluyendo: Ballet Clásico, Jazz, Danza Contemporánea, Danzas Españolas, HipHop, Danzas de la India, entre otras.
Como invitado especial, el recital contará con la participación del maestro Giovanni Ardón de la Torre, cuya presencia enriquecerá la interpretación musical de esta propuesta.
PROGRAMA DESTACADO
El repertorio incluye obras icónicas como:
Te quiero, Come Again, Luna de Xelajú, Quizás, quizás, quizás, Piel Canela, Contigo Aprendí, Cuerdas de mi Guitarra, Dime, Sobre el Arco Iris, Gotas de lluvia sobre mi cabeza, Historia de amor y El amor es una cosa esplendorosa.
UNA EXPERIENCIA PARA SENTIR LO CLÁSICO HOY
“Los Clásicos de Siempre” no es solo un concierto: es una invitación a vivir lo clásico como una experiencia vigente, cercana y profundamente humana. A través de la música, la danza y la poesía, esta propuesta busca tender puentes entre generaciones, demostrando que los grandes temas de siempre siguen resonando con fuerza en el presente.
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Envían a juicio a extranjeros que transportaban 1,300 kg de cocaína en altamar
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador envío a juicio a Rubén Darío Acebo Cedeño, de 38 años; Hipólito Perlaza Moreno, de 58; ambos de nacionalidad ecuatoriana, y Norberto Valencia Arroyo, de 29 años, de nacionalidad colombiana, acusados por traficar más de 1,300 kg de cocaína valorados en más de $33 millones.
«Los extranjeros fueron intervenidos por la Marina Nacional el 9 julio del 2025, a 600 millas náuticas al sur de la Bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, La Paz», informó el fiscal del caso.
Según las investigaciones, los tres imputados se transportaban a bordo de una embarcación de bajo perfil o semi sumergible con 1,326 kg de droga que tras analisis resulto ser cocaína, con un valor de $33,335,640.
«El Salvador no es, ni será, un refugio para el crimen organizado, cada operativo, cada captura, cada tonelada de droga confiscada, es un paso hacia la construcción de un país más seguro», indicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, durante la presentación de los imputados.
A los extranjeros se les incautó una embarcación LPV, una antena de servicio de internet satelital, dos teléfonos satelitales, dos GPS y un rastreador satelital.
«Gracias a la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la Fiscalía, durante la audiencia preliminar, se logró establecer la participación de los tres extranjeros en el delito de tráfico ilícito», expresó el fiscal.
En otro caso, el 12 de mayo, los ecuatorianos Jofre Leónidas Pilozo Wila, Francisco Daniel Moreira Alcívar y Sergio Vicente Cuero Fernández fueron condenados a 15 años de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Los extranjeros fueron ubicados por elementos de la Marina Nacional el 7 de febrero 2025 en altamar y se les intervino a 515 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo, distrito de San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Al verificar la embarcación, las autoridades encontraron a los tres procesados dentro de la lancha, transportando 90 bultos que contenían un polvo blanco. Tras realizar la pericia respectiva, la sustancia dio resultado positivo a cocaína, en total transportaban 1,795 kg de cocaína, valorada en $45,126,300. En la audiencia, la FGR aportó abundante prueba para lograr la sentencia.
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Nuevo contingente de trabajadores temporales partirá a Canadá
Las autoridades del Ministerio de Trabajo anunciaron que un nuevo grupo de salvadoreños partirá del país en los próximos días para desempeñarse en distintas posiciones como parte de Programa de Migración Laboral.
El asesor del Despacho Ministerial, Adonay de Paz, informó que quienes viajarán en los próximos días se instalarán en estados como Ontario, Quebec, o Columbia Británica.
«Van a un país donde hay un amplio espíritu y cultura de cumplimiento de ley, de altos estándares laborales y eso es algo que está en el corazón del programa asegurarnos de brindar oportunidades laborales que sean seguras y estables», mencionó el funcionario.
Indicó además que el grupo se desempeñará en posiciones como: limpieza, cocina, atención al cliente, y puestos gerenciales en restaurantes de la nación norteamericana.
También señaló que desde su creación en 2019, el Programa de Migración Laboral ha favorecido a cientos de salvadoreños quienes han mejorado sus condiciones de vida.
Uno de los beneficiados, Marlon Hernández, manifestó su agradecimiento por esta oportunidad, y aseguró que su objetivo es crecer como trabajador y apoyar económicamente a su familia.
También agradeció al Ministerio de Trabajo, y al presidente Nayib Bukele por la implementación de este tipo de iniciativas que permiten el desarrollo de los beneficiados y sus familias.